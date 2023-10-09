https://ria.ru/20231009/nagrady-1901596470.html

Награды получили девять тамбовских проектов в премии Russian Event Awards

Награды получили девять тамбовских проектов в премии Russian Event Awards - РИА Новости, 09.10.2023

Награды получили девять тамбовских проектов в премии Russian Event Awards

Девять тамбовских проектов получили награды Всероссийской премии Russian Event Awards, региональные проекты получили первое, второе или третье места в различных РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T19:31

2023-10-09T19:31

2023-10-09T19:31

тамбовская область

тамбовская область

максим егоров

тамбов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901599348_0:79:800:529_1920x0_80_0_0_d306057ba6f84dcaf06b6c04755e4653.jpg

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Девять тамбовских проектов получили награды Всероссийской премии Russian Event Awards, региональные проекты получили первое, второе или третье места в различных номинациях, сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. На днях были объявлены результаты окружного этапа премии Russian Event Awards Северо-Западного и Центрального федеральных округов. В финал окружного этапа премии в области событийного туризма был допущен 161 проект из 19 регионов Северо-Западного и Центрального федеральных округов. Тамбовская область представила 13 проектов, девять из которых получили первое, второе или третье места в различных номинациях. В пресс-службе отметили, что первые места - у фестивалей "Модерн" (город Тамбов) в номинации "Лучшее туристическое событие исторической направленности", "Птичий двор" (рабочий поселок Токаревка) в номинации "Лучшее туристическое событие в сфере сельского туризма" и у проекта "Уварово и Глубокое – "вишневые столицы" – России и Беларуси" (город Уварово) в номинации "Лучший проект по популяризации событийного туризма". Кроме того, пять тамбовских проектов получили вторые места. Среди них - всероссийский фестиваль "Весь Рахманинов" (город Тамбов), проект "Календарь событий Тамбовской области – 2023", фольклорный фестиваль "Праздник русского сарафана" (Мичуринский муниципальный округ) и другие. Бронзовый призер полуфинала - фестиваль традиций русской соколиной охоты "Живое наследие" (город Мичуринск) в номинации "Лучшая идея туристического события". "Тамбовская область обладает высоким туристическим потенциалом. Мы рады, что наши уникальные фестивали получили такую высокую оценку на федеральном уровне. Это говорит о том, что мы двигаемся в правильном направлении, развивая туризм на территории Тамбовщины", - отметил глава региона Максим Егоров.

https://ria.ru/20230915/proekt-1896500145.html

тамбовская область

тамбов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тамбовская область, максим егоров, тамбов