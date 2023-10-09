https://ria.ru/20231009/nagrady-1901596470.html
Награды получили девять тамбовских проектов в премии Russian Event Awards
Награды получили девять тамбовских проектов в премии Russian Event Awards - РИА Новости, 09.10.2023
Награды получили девять тамбовских проектов в премии Russian Event Awards
Девять тамбовских проектов получили награды Всероссийской премии Russian Event Awards, региональные проекты получили первое, второе или третье места в различных РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T19:31
2023-10-09T19:31
2023-10-09T19:31
тамбовская область
тамбовская область
максим егоров
тамбов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901599348_0:79:800:529_1920x0_80_0_0_d306057ba6f84dcaf06b6c04755e4653.jpg
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Девять тамбовских проектов получили награды Всероссийской премии Russian Event Awards, региональные проекты получили первое, второе или третье места в различных номинациях, сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. На днях были объявлены результаты окружного этапа премии Russian Event Awards Северо-Западного и Центрального федеральных округов. В финал окружного этапа премии в области событийного туризма был допущен 161 проект из 19 регионов Северо-Западного и Центрального федеральных округов. Тамбовская область представила 13 проектов, девять из которых получили первое, второе или третье места в различных номинациях. В пресс-службе отметили, что первые места - у фестивалей "Модерн" (город Тамбов) в номинации "Лучшее туристическое событие исторической направленности", "Птичий двор" (рабочий поселок Токаревка) в номинации "Лучшее туристическое событие в сфере сельского туризма" и у проекта "Уварово и Глубокое – "вишневые столицы" – России и Беларуси" (город Уварово) в номинации "Лучший проект по популяризации событийного туризма". Кроме того, пять тамбовских проектов получили вторые места. Среди них - всероссийский фестиваль "Весь Рахманинов" (город Тамбов), проект "Календарь событий Тамбовской области – 2023", фольклорный фестиваль "Праздник русского сарафана" (Мичуринский муниципальный округ) и другие. Бронзовый призер полуфинала - фестиваль традиций русской соколиной охоты "Живое наследие" (город Мичуринск) в номинации "Лучшая идея туристического события". "Тамбовская область обладает высоким туристическим потенциалом. Мы рады, что наши уникальные фестивали получили такую высокую оценку на федеральном уровне. Это говорит о том, что мы двигаемся в правильном направлении, развивая туризм на территории Тамбовщины", - отметил глава региона Максим Егоров.
https://ria.ru/20230915/proekt-1896500145.html
тамбовская область
тамбов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901599348_44:0:756:534_1920x0_80_0_0_bbcc4db391c5aa47f8bb032782e0e08b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тамбовская область, максим егоров, тамбов
Тамбовская область, Тамбовская область, Максим Егоров, Тамбов
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Девять тамбовских проектов получили награды Всероссийской премии Russian Event Awards, региональные проекты получили первое, второе или третье места в различных номинациях, сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.
На днях были объявлены результаты окружного этапа премии Russian Event Awards Северо-Западного и Центрального федеральных округов.
В финал окружного этапа премии в области событийного туризма был допущен 161 проект из 19 регионов Северо-Западного и Центрального федеральных округов. Тамбовская область представила 13 проектов, девять из которых получили первое, второе или третье места в различных номинациях.
В пресс-службе отметили, что первые места - у фестивалей "Модерн" (город Тамбов
) в номинации "Лучшее туристическое событие исторической направленности", "Птичий двор" (рабочий поселок Токаревка) в номинации "Лучшее туристическое событие в сфере сельского туризма" и у проекта "Уварово и Глубокое – "вишневые столицы" – России
и Беларуси" (город Уварово
) в номинации "Лучший проект по популяризации событийного туризма".
Матушкин: в Тамбовской областной Думе презентовали проект "ГОРЕМ-36"
Кроме того, пять тамбовских проектов получили вторые места. Среди них - всероссийский фестиваль "Весь Рахманинов" (город Тамбов), проект "Календарь событий Тамбовской области – 2023", фольклорный фестиваль "Праздник русского сарафана" (Мичуринский муниципальный округ) и другие.
Бронзовый призер полуфинала - фестиваль традиций русской соколиной охоты "Живое наследие" (город Мичуринск
) в номинации "Лучшая идея туристического события".
"Тамбовская область обладает высоким туристическим потенциалом. Мы рады, что наши уникальные фестивали получили такую высокую оценку на федеральном уровне. Это говорит о том, что мы двигаемся в правильном направлении, развивая туризм на территории Тамбовщины", - отметил глава региона Максим Егоров
.