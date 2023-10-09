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Награды получили девять тамбовских проектов в премии Russian Event Awards - РИА Новости, 09.10.2023
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Тамбовская область
 
19:31 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/nagrady-1901596470.html
Награды получили девять тамбовских проектов в премии Russian Event Awards
Награды получили девять тамбовских проектов в премии Russian Event Awards - РИА Новости, 09.10.2023
Награды получили девять тамбовских проектов в премии Russian Event Awards
Девять тамбовских проектов получили награды Всероссийской премии Russian Event Awards, региональные проекты получили первое, второе или третье места в различных РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T19:31
2023-10-09T19:31
тамбовская область
тамбовская область
максим егоров
тамбов
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Девять тамбовских проектов получили награды Всероссийской премии Russian Event Awards, региональные проекты получили первое, второе или третье места в различных номинациях, сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. На днях были объявлены результаты окружного этапа премии Russian Event Awards Северо-Западного и Центрального федеральных округов. В финал окружного этапа премии в области событийного туризма был допущен 161 проект из 19 регионов Северо-Западного и Центрального федеральных округов. Тамбовская область представила 13 проектов, девять из которых получили первое, второе или третье места в различных номинациях. В пресс-службе отметили, что первые места - у фестивалей "Модерн" (город Тамбов) в номинации "Лучшее туристическое событие исторической направленности", "Птичий двор" (рабочий поселок Токаревка) в номинации "Лучшее туристическое событие в сфере сельского туризма" и у проекта "Уварово и Глубокое – "вишневые столицы" – России и Беларуси" (город Уварово) в номинации "Лучший проект по популяризации событийного туризма". Кроме того, пять тамбовских проектов получили вторые места. Среди них - всероссийский фестиваль "Весь Рахманинов" (город Тамбов), проект "Календарь событий Тамбовской области – 2023", фольклорный фестиваль "Праздник русского сарафана" (Мичуринский муниципальный округ) и другие. Бронзовый призер полуфинала - фестиваль традиций русской соколиной охоты "Живое наследие" (город Мичуринск) в номинации "Лучшая идея туристического события". "Тамбовская область обладает высоким туристическим потенциалом. Мы рады, что наши уникальные фестивали получили такую высокую оценку на федеральном уровне. Это говорит о том, что мы двигаемся в правильном направлении, развивая туризм на территории Тамбовщины", - отметил глава региона Максим Егоров.
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96
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тамбовская область, максим егоров, тамбов
Тамбовская область, Тамбовская область, Максим Егоров, Тамбов

Награды получили девять тамбовских проектов в премии Russian Event Awards

© Фото : Telegram/Правительство Тамбовской области/Награды получили девять тамбовских проектов в премии Russian Event Awards
Награды получили девять тамбовских проектов в премии Russian Event Awards - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© Фото : Telegram/Правительство Тамбовской области/
Награды получили девять тамбовских проектов в премии Russian Event Awards
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Девять тамбовских проектов получили награды Всероссийской премии Russian Event Awards, региональные проекты получили первое, второе или третье места в различных номинациях, сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.
На днях были объявлены результаты окружного этапа премии Russian Event Awards Северо-Западного и Центрального федеральных округов.
В финал окружного этапа премии в области событийного туризма был допущен 161 проект из 19 регионов Северо-Западного и Центрального федеральных округов. Тамбовская область представила 13 проектов, девять из которых получили первое, второе или третье места в различных номинациях.
В пресс-службе отметили, что первые места - у фестивалей "Модерн" (город Тамбов) в номинации "Лучшее туристическое событие исторической направленности", "Птичий двор" (рабочий поселок Токаревка) в номинации "Лучшее туристическое событие в сфере сельского туризма" и у проекта "Уварово и Глубокое – "вишневые столицы" – России и Беларуси" (город Уварово) в номинации "Лучший проект по популяризации событийного туризма".
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Кроме того, пять тамбовских проектов получили вторые места. Среди них - всероссийский фестиваль "Весь Рахманинов" (город Тамбов), проект "Календарь событий Тамбовской области – 2023", фольклорный фестиваль "Праздник русского сарафана" (Мичуринский муниципальный округ) и другие.
Бронзовый призер полуфинала - фестиваль традиций русской соколиной охоты "Живое наследие" (город Мичуринск) в номинации "Лучшая идея туристического события".
"Тамбовская область обладает высоким туристическим потенциалом. Мы рады, что наши уникальные фестивали получили такую высокую оценку на федеральном уровне. Это говорит о том, что мы двигаемся в правильном направлении, развивая туризм на территории Тамбовщины", - отметил глава региона Максим Егоров.
 
Тамбовская областьТамбовская областьМаксим ЕгоровТамбов
 
 
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