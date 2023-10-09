https://ria.ru/20231009/nagrady-1901545442.html

Около 20 наград получили липецкие аграрии на выставке "Золотая осень"

Около 20 наград получили липецкие аграрии на выставке "Золотая осень" - РИА Новости, 09.10.2023

Около 20 наград получили липецкие аграрии на выставке "Золотая осень"

Гран-при, 18 медалей и три партнерских соглашения - таким стал итог Всероссийской сельскохозяйственной выставки "Золотая осень" для аграриев Липецкой области,... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T16:27

2023-10-09T16:27

2023-10-09T16:27

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 9 окт- РИА Новости. Гран-при, 18 медалей и три партнерских соглашения - таким стал итог Всероссийской сельскохозяйственной выставки "Золотая осень" для аграриев Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он уточнил, что Гран-при липчанам присудили за вклад в развитие выставки. Из 18 полученных медалей - 16 золотых и две серебряные. Золотыми наградами отмечены достижения Гостехнадзора по Липецкой области, животноводов, ветеринаров за работу по профилактике птичьего гриппа и бешенства в регионе. Высшими наградами отмечены сельхозпроизводители Липецкой области за качество товаров. Как отметил Артамонов, важным событием прошедшей выставки стало подписание липчанами трех партнерских соглашений о строительстве второй очереди завода кормов для животных, о сотрудничестве с Рязанской областью в сфере сельского хозяйстве и по линии Гостехнадзора. "Липецкие аграрии традиционно считаются одними из лучших в России. Благодаря их неустанному труду регион входит в число лидеров по целому ряду показателей. Отрадно, что на "Золотой осени" Липецкая область вновь получила заслуженные награды", - прокомментировал Артамонов.

https://ria.ru/20231006/lider-1900936548.html

липецкая область

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Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов