Около 20 наград получили липецкие аграрии на выставке "Золотая осень"
© Фото : Официальный сайт правительства Липецкой областиОколо 20 наград получили липецкие аграрии на выставке "Золотая осень" в Москве
Около 20 наград получили липецкие аграрии на выставке "Золотая осень" в Москве
ЛИПЕЦК, 9 окт- РИА Новости. Гран-при, 18 медалей и три партнерских соглашения - таким стал итог Всероссийской сельскохозяйственной выставки "Золотая осень" для аграриев Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что Гран-при липчанам присудили за вклад в развитие выставки. Из 18 полученных медалей - 16 золотых и две серебряные. Золотыми наградами отмечены достижения Гостехнадзора по Липецкой области, животноводов, ветеринаров за работу по профилактике птичьего гриппа и бешенства в регионе. Высшими наградами отмечены сельхозпроизводители Липецкой области за качество товаров.
© Фото : Официальный сайт правительства Липецкой областиМедали "Золотой осени" на Всероссийской выставке "Золотая осень" в Москве
Медали "Золотой осени" на Всероссийской выставке "Золотая осень" в Москве
Как отметил Артамонов, важным событием прошедшей выставки стало подписание липчанами трех партнерских соглашений о строительстве второй очереди завода кормов для животных, о сотрудничестве с Рязанской областью в сфере сельского хозяйстве и по линии Гостехнадзора.
"Липецкие аграрии традиционно считаются одними из лучших в России. Благодаря их неустанному труду регион входит в число лидеров по целому ряду показателей. Отрадно, что на "Золотой осени" Липецкая область вновь получила заслуженные награды", - прокомментировал Артамонов.