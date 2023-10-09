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Около 20 наград получили липецкие аграрии на выставке "Золотая осень" - РИА Новости, 09.10.2023
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Липецкая область
 
16:27 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/nagrady-1901545442.html
Около 20 наград получили липецкие аграрии на выставке "Золотая осень"
Около 20 наград получили липецкие аграрии на выставке "Золотая осень" - РИА Новости, 09.10.2023
Около 20 наград получили липецкие аграрии на выставке "Золотая осень"
Гран-при, 18 медалей и три партнерских соглашения - таким стал итог Всероссийской сельскохозяйственной выставки "Золотая осень" для аграриев Липецкой области,... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T16:27
2023-10-09T16:27
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 9 окт- РИА Новости. Гран-при, 18 медалей и три партнерских соглашения - таким стал итог Всероссийской сельскохозяйственной выставки "Золотая осень" для аграриев Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он уточнил, что Гран-при липчанам присудили за вклад в развитие выставки. Из 18 полученных медалей - 16 золотых и две серебряные. Золотыми наградами отмечены достижения Гостехнадзора по Липецкой области, животноводов, ветеринаров за работу по профилактике птичьего гриппа и бешенства в регионе. Высшими наградами отмечены сельхозпроизводители Липецкой области за качество товаров. Как отметил Артамонов, важным событием прошедшей выставки стало подписание липчанами трех партнерских соглашений о строительстве второй очереди завода кормов для животных, о сотрудничестве с Рязанской областью в сфере сельского хозяйстве и по линии Гостехнадзора. "Липецкие аграрии традиционно считаются одними из лучших в России. Благодаря их неустанному труду регион входит в число лидеров по целому ряду показателей. Отрадно, что на "Золотой осени" Липецкая область вновь получила заслуженные награды", - прокомментировал Артамонов.
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов

Около 20 наград получили липецкие аграрии на выставке "Золотая осень"

© Фото : Официальный сайт правительства Липецкой областиОколо 20 наград получили липецкие аграрии на выставке "Золотая осень" в Москве
Около 20 наград получили липецкие аграрии на выставке Золотая осень в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© Фото : Официальный сайт правительства Липецкой области
Около 20 наград получили липецкие аграрии на выставке "Золотая осень" в Москве
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 9 окт- РИА Новости. Гран-при, 18 медалей и три партнерских соглашения - таким стал итог Всероссийской сельскохозяйственной выставки "Золотая осень" для аграриев Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что Гран-при липчанам присудили за вклад в развитие выставки. Из 18 полученных медалей - 16 золотых и две серебряные. Золотыми наградами отмечены достижения Гостехнадзора по Липецкой области, животноводов, ветеринаров за работу по профилактике птичьего гриппа и бешенства в регионе. Высшими наградами отмечены сельхозпроизводители Липецкой области за качество товаров.
© Фото : Официальный сайт правительства Липецкой областиМедали "Золотой осени" на Всероссийской выставке "Золотая осень" в Москве
Медали Золотой осени на Всероссийской выставке Золотая осень в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© Фото : Официальный сайт правительства Липецкой области
Медали "Золотой осени" на Всероссийской выставке "Золотая осень" в Москве
Как отметил Артамонов, важным событием прошедшей выставки стало подписание липчанами трех партнерских соглашений о строительстве второй очереди завода кормов для животных, о сотрудничестве с Рязанской областью в сфере сельского хозяйстве и по линии Гостехнадзора.
"Липецкие аграрии традиционно считаются одними из лучших в России. Благодаря их неустанному труду регион входит в число лидеров по целому ряду показателей. Отрадно, что на "Золотой осени" Липецкая область вновь получила заслуженные награды", - прокомментировал Артамонов.
В ходе Всероссийской аграрной выставки Золотая осень – 2023 Липецкая область признана одним из лидеров развития сельскохозяйственного экспорта и экспортного потенциала
Артамонов: Липецкая область – в числе лидеров по аграрному экспорту
6 октября, 13:47
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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