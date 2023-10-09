https://ria.ru/20231009/nagrada-1901565232.html
Замглавы Минобороны вручил награды получившим ранения участникам СВО
Замглавы Минобороны вручил награды получившим ранения участникам СВО - РИА Новости, 09.10.2023
Замглавы Минобороны вручил награды получившим ранения участникам СВО
Заместитель министра обороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин провел встречу с получившими ранения участниками спецоперации и членами их семей, на... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T17:26
2023-10-09T17:26
2023-10-09T18:33
специальная военная операция на украине
россия
виктор горемыкин
общество
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Заместитель министра обороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин провел встречу с получившими ранения участниками спецоперации и членами их семей, на которой вручил награды отличившимся бойцам, сообщило Минобороны России. "Спасибо вам за то, что воспитали таких детей. Ребята очень скромные, отважные и храбрые, закаленные в боях", — сказал он, обращаясь к членам семей военнослужащих. Встреча состоялась в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий — Центральном военном клиническом госпитале имени А. А. Вишневского МО РФ. Горемыкин вручил военнослужащим, проходящим лечение и реабилитацию в госпитале, более 15 государственных и ведомственных наград, в том числе орден Мужества, медали "За отвагу" и "За храбрость". Он также ответил на вопросы бойцов и членов их семей.Как уточнили в ведомстве, после выписки для полного восстановления военнослужащие пройдут реабилитацию в ведомственных медицинских центрах и санаториях. При реабилитации используют весь арсенал современных методов лечебной физкультуры с применением тренажеров с биологической обратной связью, лечебной гимнастики, более 40 методов физиотерапии, мануальной и иглорефлексотерапии, остеопатии и различных видов массажа. Специалисты мультидисциплинарной команды врачей составляют реабилитационные программы индивидуально для каждого пациента.
https://ria.ru/20231007/nagrady-1901092765.html
https://ria.ru/20231004/nagrada-1900516557.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, виктор горемыкин, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Виктор Горемыкин, Общество
Замглавы Минобороны вручил награды получившим ранения участникам СВО
Замглавы Минобороны Горемыкин вручил 15 наград получившим ранения участникам СВО
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Заместитель министра обороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин провел встречу с получившими ранения участниками спецоперации и членами их семей, на которой вручил награды отличившимся бойцам, сообщило Минобороны России.
«
"Спасибо вам за то, что воспитали таких детей. Ребята очень скромные, отважные и храбрые, закаленные в боях", — сказал он, обращаясь к членам семей военнослужащих.
Встреча состоялась в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий — Центральном военном клиническом госпитале имени А. А. Вишневского МО РФ.
Горемыкин вручил военнослужащим, проходящим лечение и реабилитацию в госпитале, более 15 государственных и ведомственных наград, в том числе орден Мужества, медали "За отвагу" и "За храбрость".
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Он также ответил на вопросы бойцов и членов их семей.
Как уточнили в ведомстве, после выписки для полного восстановления военнослужащие пройдут реабилитацию в ведомственных медицинских центрах и санаториях. При реабилитации используют весь арсенал современных методов лечебной физкультуры с применением тренажеров с биологической обратной связью, лечебной гимнастики, более 40 методов физиотерапии, мануальной и иглорефлексотерапии, остеопатии и различных видов массажа.
Специалисты мультидисциплинарной команды врачей составляют реабилитационные программы индивидуально для каждого пациента.
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