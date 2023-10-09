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Замглавы Минобороны вручил награды получившим ранения участникам СВО - РИА Новости, 09.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:26 09.10.2023 (обновлено: 18:33 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/nagrada-1901565232.html
Замглавы Минобороны вручил награды получившим ранения участникам СВО
Замглавы Минобороны вручил награды получившим ранения участникам СВО - РИА Новости, 09.10.2023
Замглавы Минобороны вручил награды получившим ранения участникам СВО
Заместитель министра обороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин провел встречу с получившими ранения участниками спецоперации и членами их семей, на... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T17:26
2023-10-09T18:33
специальная военная операция на украине
россия
виктор горемыкин
общество
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Заместитель министра обороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин провел встречу с получившими ранения участниками спецоперации и членами их семей, на которой вручил награды отличившимся бойцам, сообщило Минобороны России. "Спасибо вам за то, что воспитали таких детей. Ребята очень скромные, отважные и храбрые, закаленные в боях", — сказал он, обращаясь к членам семей военнослужащих. Встреча состоялась в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий — Центральном военном клиническом госпитале имени А. А. Вишневского МО РФ. Горемыкин вручил военнослужащим, проходящим лечение и реабилитацию в госпитале, более 15 государственных и ведомственных наград, в том числе орден Мужества, медали "За отвагу" и "За храбрость". Он также ответил на вопросы бойцов и членов их семей.Как уточнили в ведомстве, после выписки для полного восстановления военнослужащие пройдут реабилитацию в ведомственных медицинских центрах и санаториях. При реабилитации используют весь арсенал современных методов лечебной физкультуры с применением тренажеров с биологической обратной связью, лечебной гимнастики, более 40 методов физиотерапии, мануальной и иглорефлексотерапии, остеопатии и различных видов массажа. Специалисты мультидисциплинарной команды врачей составляют реабилитационные программы индивидуально для каждого пациента.
https://ria.ru/20231007/nagrady-1901092765.html
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россия, виктор горемыкин, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Виктор Горемыкин, Общество
Замглавы Минобороны вручил награды получившим ранения участникам СВО

Замглавы Минобороны Горемыкин вручил 15 наград получившим ранения участникам СВО

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк Орден Мужества
 Орден Мужества - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Заместитель министра обороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин провел встречу с получившими ранения участниками спецоперации и членами их семей, на которой вручил награды отличившимся бойцам, сообщило Минобороны России.
«
"Спасибо вам за то, что воспитали таких детей. Ребята очень скромные, отважные и храбрые, закаленные в боях", — сказал он, обращаясь к членам семей военнослужащих.
Встреча состоялась в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий — Центральном военном клиническом госпитале имени А. А. Вишневского МО РФ.
Горемыкин вручил военнослужащим, проходящим лечение и реабилитацию в госпитале, более 15 государственных и ведомственных наград, в том числе орден Мужества, медали "За отвагу" и "За храбрость".
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Он также ответил на вопросы бойцов и членов их семей.
Как уточнили в ведомстве, после выписки для полного восстановления военнослужащие пройдут реабилитацию в ведомственных медицинских центрах и санаториях. При реабилитации используют весь арсенал современных методов лечебной физкультуры с применением тренажеров с биологической обратной связью, лечебной гимнастики, более 40 методов физиотерапии, мануальной и иглорефлексотерапии, остеопатии и различных видов массажа.
Специалисты мультидисциплинарной команды врачей составляют реабилитационные программы индивидуально для каждого пациента.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВиктор ГоремыкинОбщество
 
 
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