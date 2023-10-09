https://ria.ru/20231009/nagrada-1901565232.html

Замглавы Минобороны вручил награды получившим ранения участникам СВО

Замглавы Минобороны вручил награды получившим ранения участникам СВО - РИА Новости, 09.10.2023

Замглавы Минобороны вручил награды получившим ранения участникам СВО

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин провел встречу с получившими ранения участниками спецоперации и членами их семей, на... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T17:26

2023-10-09T17:26

2023-10-09T18:33

специальная военная операция на украине

россия

виктор горемыкин

общество

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Заместитель министра обороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин провел встречу с получившими ранения участниками спецоперации и членами их семей, на которой вручил награды отличившимся бойцам, сообщило Минобороны России. "Спасибо вам за то, что воспитали таких детей. Ребята очень скромные, отважные и храбрые, закаленные в боях", — сказал он, обращаясь к членам семей военнослужащих. Встреча состоялась в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий — Центральном военном клиническом госпитале имени А. А. Вишневского МО РФ. Горемыкин вручил военнослужащим, проходящим лечение и реабилитацию в госпитале, более 15 государственных и ведомственных наград, в том числе орден Мужества, медали "За отвагу" и "За храбрость". Он также ответил на вопросы бойцов и членов их семей.Как уточнили в ведомстве, после выписки для полного восстановления военнослужащие пройдут реабилитацию в ведомственных медицинских центрах и санаториях. При реабилитации используют весь арсенал современных методов лечебной физкультуры с применением тренажеров с биологической обратной связью, лечебной гимнастики, более 40 методов физиотерапии, мануальной и иглорефлексотерапии, остеопатии и различных видов массажа. Специалисты мультидисциплинарной команды врачей составляют реабилитационные программы индивидуально для каждого пациента.

https://ria.ru/20231007/nagrady-1901092765.html

https://ria.ru/20231004/nagrada-1900516557.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, виктор горемыкин, общество