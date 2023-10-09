https://ria.ru/20231009/muzei-1901547572.html

Более 1,5 миллиона человек посетили госмузеи Подмосковья в 2023 году

Более 1,5 миллиона человек посетили госмузеи Подмосковья в 2023 году - РИА Новости, 09.10.2023

Более 1,5 миллиона человек посетили госмузеи Подмосковья в 2023 году

С начала 2023 года государственные музеи Подмосковья посетили более 1,5 миллиона человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T16:18

2023-10-09T16:18

2023-10-09T16:18

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. С начала 2023 года государственные музеи Подмосковья посетили более 1,5 миллиона человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона. "Подмосковные музеи с начала года посетили более 1,5 миллиона жителей и гостей региона. Самыми популярными оказались выставки в музее "Новый Иерусалим", историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина и музее-заповеднике П.И. Чайковского в Клину", – сказала вице-губернатор региона Московской области Ирина Каклюгина. В пресс-службе уточнили, что в числе самых посещаемых также находятся литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова "Мелихово" и музей-заповедник Усадьба "Мураново" им. Ф.И. Тютчева. По сравнению с данными за январь-сентябрь минувшего года, число посетителей выросло у большинства музеев, в их числе: Звенигородский государственный музей-заповедник, там число гостей превысило 95 тысяч; Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник (более 111 тысяч человек); музейно-мемориальный комплекс "История танка Т-34" в Мытищах (порядка 50 тысяч человек, прирост составляет 268%).

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Алёна Пава

московская область (подмосковье)