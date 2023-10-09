https://ria.ru/20231009/moskva-1901394721.html

В Москве зафиксировали суточный рекорд низкого атмосферного давления

В Москве зафиксировали суточный рекорд низкого атмосферного давления - РИА Новости, 09.10.2023

В Москве зафиксировали суточный рекорд низкого атмосферного давления

Суточный рекорд низкого атмосферного давления фиксируется в Москве второй день подряд, в понедельник оно составило 727,6 миллиметра ртутного столба, сообщил в... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T08:02

2023-10-09T08:02

2023-10-09T08:02

общество

москва

михаил леус

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Суточный рекорд низкого атмосферного давления фиксируется в Москве второй день подряд, в понедельник оно составило 727,6 миллиметра ртутного столба, сообщил в своём Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Второй день подряд в Москве обновляется суточный рекорд низкого атмосферного давления. Сегодня в самом начале суток в полночь (на базовой метеостанции столицы ВДНХ) было зафиксировано атмосферное давление 727,6 миллиметра ртутного столба, что ниже прошлого рекорда этого дня, составлявшего 728 миллиметров ртутного столба и установленного в 1992 году", - рассказал Леус. По его словам, в понедельник показания барометров продолжат повышаться и к вечеру достигнут отметки в 739 миллиметров ртутного столба, что пока ещё ниже нормы.

https://ria.ru/20231006/pogoda-1901033434.html

москва

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, михаил леус