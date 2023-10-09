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В Москве зафиксировали суточный рекорд низкого атмосферного давления - РИА Новости, 09.10.2023
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08:02 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/moskva-1901394721.html
В Москве зафиксировали суточный рекорд низкого атмосферного давления
В Москве зафиксировали суточный рекорд низкого атмосферного давления - РИА Новости, 09.10.2023
В Москве зафиксировали суточный рекорд низкого атмосферного давления
Суточный рекорд низкого атмосферного давления фиксируется в Москве второй день подряд, в понедельник оно составило 727,6 миллиметра ртутного столба, сообщил в... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T08:02
2023-10-09T08:02
общество
москва
михаил леус
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Суточный рекорд низкого атмосферного давления фиксируется в Москве второй день подряд, в понедельник оно составило 727,6 миллиметра ртутного столба, сообщил в своём Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Второй день подряд в Москве обновляется суточный рекорд низкого атмосферного давления. Сегодня в самом начале суток в полночь (на базовой метеостанции столицы ВДНХ) было зафиксировано атмосферное давление 727,6 миллиметра ртутного столба, что ниже прошлого рекорда этого дня, составлявшего 728 миллиметров ртутного столба и установленного в 1992 году", - рассказал Леус. По его словам, в понедельник показания барометров продолжат повышаться и к вечеру достигнут отметки в 739 миллиметров ртутного столба, что пока ещё ниже нормы.
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общество, москва, михаил леус
Общество, Москва, Михаил Леус
В Москве зафиксировали суточный рекорд низкого атмосферного давления

В Москве второй день зафиксировали суточный рекорд низкого атмосферного давления

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМужчина под зонтом на одной из улиц в центре Москвы
Мужчина под зонтом на одной из улиц в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мужчина под зонтом на одной из улиц в центре Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Суточный рекорд низкого атмосферного давления фиксируется в Москве второй день подряд, в понедельник оно составило 727,6 миллиметра ртутного столба, сообщил в своём Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Второй день подряд в Москве обновляется суточный рекорд низкого атмосферного давления. Сегодня в самом начале суток в полночь (на базовой метеостанции столицы ВДНХ) было зафиксировано атмосферное давление 727,6 миллиметра ртутного столба, что ниже прошлого рекорда этого дня, составлявшего 728 миллиметров ртутного столба и установленного в 1992 году", - рассказал Леус.
По его словам, в понедельник показания барометров продолжат повышаться и к вечеру достигнут отметки в 739 миллиметров ртутного столба, что пока ещё ниже нормы.
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