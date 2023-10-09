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Москалькова рассказала о работе по обмену пленными между Россией и Украиной - РИА Новости, 09.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:47 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/moskalkova-1901554942.html
Москалькова рассказала о работе по обмену пленными между Россией и Украиной
Москалькова рассказала о работе по обмену пленными между Россией и Украиной - РИА Новости, 09.10.2023
Москалькова рассказала о работе по обмену пленными между Россией и Украиной
Работа по обмену военнопленными между Россией и Украиной ведётся ежедневно, идет постоянная переписка с аппаратом уполномоченного по правам человека Украины,... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T16:47
2023-10-09T16:47
специальная военная операция на украине
украина
россия
турция
татьяна москалькова
верховная рада украины
общество
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Работа по обмену военнопленными между Россией и Украиной ведётся ежедневно, идет постоянная переписка с аппаратом уполномоченного по правам человека Украины, заявила РИА Новости российский омбудсмен Татьяна Москалькова. "Практически в ежедневном режиме идёт переписка с аппаратом уполномоченного по правам человека Верховной Рады. У меня есть сотрудник, который непосредственно с его сотрудниками взаимодействует, созванивается, переписывается по конкретным кейсам, по спискам. Работа эта идёт. Они встречались, и мы встречались – в Турции и в Брюсселе, поэтому алгоритм действий сохраняется", - сказала она. Отвечая на вопрос, планируются ли крупные обмены военнопленными, Москалькова заявила, что "конечно, планируются". "Но этот вопрос надо задавать министерству обороны, потому что они главные координаторы", - подчеркнула российский уполномоченный по правам человека.
https://ria.ru/20231006/plen-1900999936.html
https://ria.ru/20231005/mediki-1900582376.html
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украина, россия, турция, татьяна москалькова, верховная рада украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Турция, Татьяна Москалькова, Верховная Рада Украины, Общество
Москалькова рассказала о работе по обмену пленными между Россией и Украиной

Москалькова: работа по обмену пленными между Россией и Украиной идет ежедневно

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Работа по обмену военнопленными между Россией и Украиной ведётся ежедневно, идет постоянная переписка с аппаратом уполномоченного по правам человека Украины, заявила РИА Новости российский омбудсмен Татьяна Москалькова.
"Практически в ежедневном режиме идёт переписка с аппаратом уполномоченного по правам человека Верховной Рады. У меня есть сотрудник, который непосредственно с его сотрудниками взаимодействует, созванивается, переписывается по конкретным кейсам, по спискам. Работа эта идёт. Они встречались, и мы встречались – в Турции и в Брюсселе, поэтому алгоритм действий сохраняется", - сказала она.
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Отвечая на вопрос, планируются ли крупные обмены военнопленными, Москалькова заявила, что "конечно, планируются".
"Но этот вопрос надо задавать министерству обороны, потому что они главные координаторы", - подчеркнула российский уполномоченный по правам человека.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияТурцияТатьяна МоскальковаВерховная Рада УкраиныОбщество
 
 
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