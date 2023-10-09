https://ria.ru/20231009/moskalkova-1901554942.html

Москалькова рассказала о работе по обмену пленными между Россией и Украиной

Москалькова рассказала о работе по обмену пленными между Россией и Украиной - РИА Новости, 09.10.2023

Москалькова рассказала о работе по обмену пленными между Россией и Украиной

Работа по обмену военнопленными между Россией и Украиной ведётся ежедневно, идет постоянная переписка с аппаратом уполномоченного по правам человека Украины,... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T16:47

2023-10-09T16:47

2023-10-09T16:47

специальная военная операция на украине

украина

россия

турция

татьяна москалькова

верховная рада украины

общество

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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Работа по обмену военнопленными между Россией и Украиной ведётся ежедневно, идет постоянная переписка с аппаратом уполномоченного по правам человека Украины, заявила РИА Новости российский омбудсмен Татьяна Москалькова. "Практически в ежедневном режиме идёт переписка с аппаратом уполномоченного по правам человека Верховной Рады. У меня есть сотрудник, который непосредственно с его сотрудниками взаимодействует, созванивается, переписывается по конкретным кейсам, по спискам. Работа эта идёт. Они встречались, и мы встречались – в Турции и в Брюсселе, поэтому алгоритм действий сохраняется", - сказала она. Отвечая на вопрос, планируются ли крупные обмены военнопленными, Москалькова заявила, что "конечно, планируются". "Но этот вопрос надо задавать министерству обороны, потому что они главные координаторы", - подчеркнула российский уполномоченный по правам человека.

https://ria.ru/20231006/plen-1900999936.html

https://ria.ru/20231005/mediki-1900582376.html

украина

россия

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, турция, татьяна москалькова, верховная рада украины, общество