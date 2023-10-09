https://ria.ru/20231009/moshenniki-1901524177.html

Владельцев домашних животных предупредили о новой схеме мошенничества

Владельцев домашних животных предупредили о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 09.10.2023

Владельцев домашних животных предупредили о новой схеме мошенничества

Злоумышленники под видом продавцов импортных лекарств для домашних животных выманивают деньги и платежную информацию у россиян, предлагая такие препараты через... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T15:06

2023-10-09T15:06

2023-10-09T15:09

общество

технологии

россия

лаборатория касперского

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Злоумышленники под видом продавцов импортных лекарств для домашних животных выманивают деньги и платежную информацию у россиян, предлагая такие препараты через Telegram, сообщили в "Лаборатории Касперского". "Эксперты "Лаборатории Касперского" обратили внимание на схему мошенничества, нацеленную на русскоязычных пользователей - владельцев домашних животных. Злоумышленники выманивают деньги и финансовую информацию у людей, которые хотят купить импортные лекарства для своих питомцев", - говорится в сообщении. Отмечается, что мошенники активизировались на фоне новостей о сокращении поставок ветеринарных препаратов в Россию: они создали несколько каналов в Telegram, где якобы предлагают людям приобрести необходимые лекарства у перекупщиков. Речь идет, в частности, о средствах для защиты от блох и клещей, для профилактики бабезиоза и боррелиоза, препаратах, которые используются в качестве лекарства от воспалительных процессов, зуда и против аллергических реакций. "О покупке конкретного лекарства с потенциальной жертвой договариваются в личных сообщениях. После того, как пользователь переводит средства за выбранный товар, ему сообщают, что препарат закончился и предлагают вернуть деньги. Для этого нужно перейти по присланной ссылке и ввести на странице реквизиты банковской карты, а также сообщить код из смс. Однако страница на деле оказывается фишинговой. Таким образом, возврата не происходит, а злоумышленникам уходит финансовая информация человека. К тому же мошенники могут списать еще большую сумму с карты жертвы, если жертва сообщит код из смс", - объяснили там. По словам компании, в описаниях каналов указано, что поставки лекарств осуществляются якобы из-за рубежа, а перекупщики занимаются не только розничной, но и оптовой продажей. При этом злоумышленники уверяют, что весь товар оригинальный. На момент обнаружения каналов на них было подписано от 8 до 18 тысяч человек, специалисты не исключают, что часть подписчиков накручены. "Чтобы не попасться на уловки злоумышленников, совершайте покупки только у проверенных продавцов и в магазинах с положительными отзывами. Если для оплаты необходимо ввести на странице данные банковской карты, проверьте доменное имя на опечатки или необычные символы. Никому не сообщайте код из смс или push-уведомлений. К тому же стоит использовать защитные решения: они уведомят, если ссылка, по которой вы пытаетесь перейти, фишинговая", - поделилась эксперт по кибербезопасности в "Лаборатории Касперского" Дарья Иванова.

https://ria.ru/20231008/moshenniki-1901089230.html

https://ria.ru/20231006/moshennichestvo-1900833729.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, россия, лаборатория касперского