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Третье мероприятие-спутник III Конгресса молодых ученых пройдет в Астрахани
Третье мероприятие-спутник III Конгресса молодых ученых пройдет в Астрахани - РИА Новости, 09.10.2023
Третье мероприятие-спутник III Конгресса молодых ученых пройдет в Астрахани
Представители органов власти Астраханской области, бизнеса и ученые из разных регионов России обсудят решения актуальных задач в сфере экологии на полях... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T18:37
2023-10-09T18:37
2023-10-09T18:37
россия
астраханская область
игорь бабушкин
владимир путин
фонд "росконгресс"
"фонд "росконгресс"
астраханская область
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Представители органов власти Астраханской области, бизнеса и ученые из разных регионов России обсудят решения актуальных задач в сфере экологии на полях третьего и заключительного мероприятия-спутника III Конгресса молодых ученых, который состоится с 11 по 13 октября в областной столице, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". Участники сосредоточатся на работе в рамках экологической повестки региона, которая затронет восстановление и сохранение запасов водных биологических ресурсов в Волго-Каспийском бассейне и создание комплексной системы мониторинга качества атмосферного воздуха, говорится в сообщении. Для решения задач, сформулированных администрацией Астраханской области, участники проектных групп посетят предприятия и объекты инфраструктуры, чтобы получить комплексное представлении о реализации ключевых процессов по темам проектов. Оценку перспектив снижения показателей индекса загрязнения воздуха в регионе планируется обсудить на базе ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго", а проект по восстановлению и сохранению запасов водных биологических ресурсов в Волго-Каспийском бассейне участники будут разрабатывать в сотрудничестве со специалистами научно-экспериментальной базы "БИОС" ФГБНУ "КаспНИРХ", пояснили в пресс-службе. Результаты работы проектных групп будут представлены главе Астраханской области Игорю Бабушкину в заключительный день работы мероприятия-спутника. Мероприятия-спутники Конгресса молодых ученых проводятся в регионах России в рамках плана проведения десятилетия науки и технологий в Российской Федерации, объявленного в 2022 году президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Основной целью мероприятий-спутников является вовлечение российского научного сообщества в решение актуальных практических задач регионов, напомнили в пресс-службе. Там добавили, что конгресс молодых ученых – ключевое мероприятие десятилетия – состоится 28–30 ноября 2023 года в Парке науки и искусства "Сириус". Конгресс объединяет представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, ярких лидеров отечественной науки, а главное – молодых ученых, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников из России и других стран.
https://ria.ru/20230623/kongress-1880044038.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, астраханская область, игорь бабушкин, владимир путин, фонд "росконгресс", "фонд "росконгресс"
Россия, Астраханская область, Игорь Бабушкин, Владимир Путин, Фонд "Росконгресс", "Фонд "Росконгресс", Астраханская область
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Представители органов власти Астраханской области, бизнеса и ученые из разных регионов России обсудят решения актуальных задач в сфере экологии на полях третьего и заключительного мероприятия-спутника III Конгресса молодых ученых, который состоится с 11 по 13 октября в областной столице, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".
Участники сосредоточатся на работе в рамках экологической повестки региона, которая затронет восстановление и сохранение запасов водных биологических ресурсов в Волго-Каспийском бассейне и создание комплексной системы мониторинга качества атмосферного воздуха, говорится в сообщении.
Для решения задач, сформулированных администрацией Астраханской области, участники проектных групп посетят предприятия и объекты инфраструктуры, чтобы получить комплексное представлении о реализации ключевых процессов по темам проектов. Оценку перспектив снижения показателей индекса загрязнения воздуха в регионе планируется обсудить на базе ООО "ЛУКОЙЛ
-Астраханьэнерго", а проект по восстановлению и сохранению запасов водных биологических ресурсов в Волго-Каспийском бассейне участники будут разрабатывать в сотрудничестве со специалистами научно-экспериментальной базы "БИОС" ФГБНУ "КаспНИРХ", пояснили в пресс-службе.
Результаты работы проектных групп будут представлены главе Астраханской области Игорю Бабушкину
в заключительный день работы мероприятия-спутника.
Росконгресс: III Конгресс молодых ученых пройдет 28-30 ноября в "Сириусе"
Мероприятия-спутники Конгресса молодых ученых проводятся в регионах России в рамках плана проведения десятилетия науки и технологий в Российской Федерации, объявленного в 2022 году президентом Российской Федерации Владимиром Путиным
. Основной целью мероприятий-спутников является вовлечение российского научного сообщества в решение актуальных практических задач регионов, напомнили в пресс-службе.
Там добавили, что конгресс молодых ученых – ключевое мероприятие десятилетия – состоится 28–30 ноября 2023 года в Парке науки и искусства "Сириус". Конгресс объединяет представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, ярких лидеров отечественной науки, а главное – молодых ученых, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников из России и других стран.