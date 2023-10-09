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Путин в понедельник встретится с главой Минкультуры Любимовой - РИА Новости, 09.10.2023
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Культура
 
11:55 09.10.2023 (обновлено: 13:43 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/lyubimova-1901458529.html
Путин в понедельник встретится с главой Минкультуры Любимовой
Путин в понедельник встретится с главой Минкультуры Любимовой - РИА Новости, 09.10.2023
Путин в понедельник встретится с главой Минкультуры Любимовой
Президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с главой Минкультуры России Ольгой Любимовой, глава государства уделяет большое внимание сфере... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T11:55
2023-10-09T13:43
политика
россия
ольга любимова
дмитрий песков
владимир путин
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
культура
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с главой Минкультуры России Ольгой Любимовой, глава государства уделяет большое внимание сфере культуры, в частности, задачам, связанным с новыми регионами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Сегодня несколько будет встреч и совещаний у президента, одна из них будет с министром культуры Ольгой Любимовой. Традиционно президент уделяет сфере культуры большое внимание, новые задачи у министерства культуры, связанные с новыми регионами, традиционно президент сейчас на всех встречах этот вид информации требует у своих собеседников, и ожидаем, что эта тема будет подниматься и сейчас", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что у главы государства будет в целом напряженная неделя.
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политика, россия, ольга любимова, дмитрий песков, владимир путин, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Политика, Россия, Ольга Любимова, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Культура
Путин в понедельник встретится с главой Минкультуры Любимовой

Песков: Путин в понедельник встретится с главой Минкультуры Любимовой

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и министр культуры РФ Ольга Любимова во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и министр культуры РФ Ольга Любимова во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин и министр культуры РФ Ольга Любимова во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с главой Минкультуры России Ольгой Любимовой, глава государства уделяет большое внимание сфере культуры, в частности, задачам, связанным с новыми регионами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Сегодня несколько будет встреч и совещаний у президента, одна из них будет с министром культуры Ольгой Любимовой. Традиционно президент уделяет сфере культуры большое внимание, новые задачи у министерства культуры, связанные с новыми регионами, традиционно президент сейчас на всех встречах этот вид информации требует у своих собеседников, и ожидаем, что эта тема будет подниматься и сейчас", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что у главы государства будет в целом напряженная неделя.
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КультураПолитикаРоссияОльга ЛюбимоваДмитрий ПесковВладимир ПутинМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
 
 
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