https://ria.ru/20231009/lyubimova-1901458529.html

Путин в понедельник встретится с главой Минкультуры Любимовой

Путин в понедельник встретится с главой Минкультуры Любимовой - РИА Новости, 09.10.2023

Путин в понедельник встретится с главой Минкультуры Любимовой

Президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с главой Минкультуры России Ольгой Любимовой, глава государства уделяет большое внимание сфере... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T11:55

2023-10-09T11:55

2023-10-09T13:43

политика

россия

ольга любимова

дмитрий песков

владимир путин

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

культура

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с главой Минкультуры России Ольгой Любимовой, глава государства уделяет большое внимание сфере культуры, в частности, задачам, связанным с новыми регионами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Сегодня несколько будет встреч и совещаний у президента, одна из них будет с министром культуры Ольгой Любимовой. Традиционно президент уделяет сфере культуры большое внимание, новые задачи у министерства культуры, связанные с новыми регионами, традиционно президент сейчас на всех встречах этот вид информации требует у своих собеседников, и ожидаем, что эта тема будет подниматься и сейчас", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что у главы государства будет в целом напряженная неделя.

https://ria.ru/20230624/zaschita-1880231204.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, ольга любимова, дмитрий песков, владимир путин, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)