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Путин в понедельник встретится с главой Минкультуры Любимовой
Путин в понедельник встретится с главой Минкультуры Любимовой - РИА Новости, 09.10.2023
Путин в понедельник встретится с главой Минкультуры Любимовой
Президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с главой Минкультуры России Ольгой Любимовой, глава государства уделяет большое внимание сфере... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T11:55
2023-10-09T11:55
2023-10-09T13:43
политика
россия
ольга любимова
дмитрий песков
владимир путин
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
культура
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с главой Минкультуры России Ольгой Любимовой, глава государства уделяет большое внимание сфере культуры, в частности, задачам, связанным с новыми регионами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Сегодня несколько будет встреч и совещаний у президента, одна из них будет с министром культуры Ольгой Любимовой. Традиционно президент уделяет сфере культуры большое внимание, новые задачи у министерства культуры, связанные с новыми регионами, традиционно президент сейчас на всех встречах этот вид информации требует у своих собеседников, и ожидаем, что эта тема будет подниматься и сейчас", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что у главы государства будет в целом напряженная неделя.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, ольга любимова, дмитрий песков, владимир путин, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Политика, Россия, Ольга Любимова, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Культура
Путин в понедельник встретится с главой Минкультуры Любимовой
Песков: Путин в понедельник встретится с главой Минкультуры Любимовой
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с главой Минкультуры России Ольгой Любимовой, глава государства уделяет большое внимание сфере культуры, в частности, задачам, связанным с новыми регионами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Сегодня несколько будет встреч и совещаний у президента, одна из них будет с министром культуры Ольгой Любимовой. Традиционно президент уделяет сфере культуры большое внимание, новые задачи у министерства культуры, связанные с новыми регионами, традиционно президент сейчас на всех встречах этот вид информации требует у своих собеседников, и ожидаем, что эта тема будет подниматься и сейчас", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что у главы государства будет в целом напряженная неделя.
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