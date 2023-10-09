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Лавров прокомментировал идею посредничества между Израилем и Палестиной - РИА Новости, 09.10.2023
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14:37 09.10.2023 (обновлено: 14:51 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/lavrov-1901514597.html
Лавров прокомментировал идею посредничества между Израилем и Палестиной
Лавров прокомментировал идею посредничества между Израилем и Палестиной - РИА Новости, 09.10.2023
Лавров прокомментировал идею посредничества между Израилем и Палестиной
Инициатива об урегулировании палестино-израильского конфликта может быть только одна - выполнение резолюций СБ ООН о создании двух государств, а посреднические... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T14:37
2023-10-09T14:51
в мире
израиль
сергей лавров
оон
лига арабских государств
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россия
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Инициатива об урегулировании палестино-израильского конфликта может быть только одна - выполнение резолюций СБ ООН о создании двух государств, а посреднические усилия можно предпринимать после того, как стороны прекратят боевые действия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Я, честно говоря, об инициативах не знаю, есть призывы остановить кровопролитие и сесть за стол переговоров. Но инициатива может быть только одна - решение об урегулировании палестинской проблемы, которые приняты в ООН. Это предполагает сосуществование двух государств в безопасности и добрососедстве. Двух государств - Израиля и Палестины. Именно об этом мы сегодня говорили, и это наша единая позиция. И это единственная инициатива, которая может быть на столе и которая может стать предметом прямых переговоров между палестинцами и израильтянами", - сказал Лавров по итогам переговоров в Москве с генсеком ЛАГ. "Что касается посреднических усилий, прежде всего, сами стороны должны прекратить боевые действия. Все остальное может решаться в невоенной обстановке", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20231009/izrail-1901509283.html
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в мире, израиль, сергей лавров, оон, лига арабских государств, палестина, россия
В мире, Израиль, Сергей Лавров, ООН, Лига арабских государств, Палестина, Россия
Лавров прокомментировал идею посредничества между Израилем и Палестиной

Лавров: посредничество на Ближнем Востоке возможно после прекращения огня

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам встречи в Москве. 9 октября 2023
Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам встречи в Москве. 9 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам встречи в Москве. 9 октября 2023
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Инициатива об урегулировании палестино-израильского конфликта может быть только одна - выполнение резолюций СБ ООН о создании двух государств, а посреднические усилия можно предпринимать после того, как стороны прекратят боевые действия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я, честно говоря, об инициативах не знаю, есть призывы остановить кровопролитие и сесть за стол переговоров. Но инициатива может быть только одна - решение об урегулировании палестинской проблемы, которые приняты в ООН. Это предполагает сосуществование двух государств в безопасности и добрососедстве. Двух государств - Израиля и Палестины. Именно об этом мы сегодня говорили, и это наша единая позиция. И это единственная инициатива, которая может быть на столе и которая может стать предметом прямых переговоров между палестинцами и израильтянами", - сказал Лавров по итогам переговоров в Москве с генсеком ЛАГ.
"Что касается посреднических усилий, прежде всего, сами стороны должны прекратить боевые действия. Все остальное может решаться в невоенной обстановке", - добавил Лавров.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
России нужна безопасность как Израиля, так и Палестины, заявил Лавров
Вчера, 14:17
 
В миреИзраильСергей ЛавровООНЛига арабских государствПалестинаРоссия
 
 
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