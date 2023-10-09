https://ria.ru/20231009/lavrov-1901514597.html

Лавров прокомментировал идею посредничества между Израилем и Палестиной

Лавров прокомментировал идею посредничества между Израилем и Палестиной - РИА Новости, 09.10.2023

Лавров прокомментировал идею посредничества между Израилем и Палестиной

Инициатива об урегулировании палестино-израильского конфликта может быть только одна - выполнение резолюций СБ ООН о создании двух государств, а посреднические... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T14:37

2023-10-09T14:37

2023-10-09T14:51

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Инициатива об урегулировании палестино-израильского конфликта может быть только одна - выполнение резолюций СБ ООН о создании двух государств, а посреднические усилия можно предпринимать после того, как стороны прекратят боевые действия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Я, честно говоря, об инициативах не знаю, есть призывы остановить кровопролитие и сесть за стол переговоров. Но инициатива может быть только одна - решение об урегулировании палестинской проблемы, которые приняты в ООН. Это предполагает сосуществование двух государств в безопасности и добрососедстве. Двух государств - Израиля и Палестины. Именно об этом мы сегодня говорили, и это наша единая позиция. И это единственная инициатива, которая может быть на столе и которая может стать предметом прямых переговоров между палестинцами и израильтянами", - сказал Лавров по итогам переговоров в Москве с генсеком ЛАГ. "Что касается посреднических усилий, прежде всего, сами стороны должны прекратить боевые действия. Все остальное может решаться в невоенной обстановке", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20231009/izrail-1901509283.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, сергей лавров, оон, лига арабских государств, палестина, россия