Лавров прокомментировал идею посредничества между Израилем и Палестиной
Лавров: посредничество на Ближнем Востоке возможно после прекращения огня
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам встречи в Москве. 9 октября 2023
Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам встречи в Москве. 9 октября 2023
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Инициатива об урегулировании палестино-израильского конфликта может быть только одна - выполнение резолюций СБ ООН о создании двух государств, а посреднические усилия можно предпринимать после того, как стороны прекратят боевые действия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я, честно говоря, об инициативах не знаю, есть призывы остановить кровопролитие и сесть за стол переговоров. Но инициатива может быть только одна - решение об урегулировании палестинской проблемы, которые приняты в ООН. Это предполагает сосуществование двух государств в безопасности и добрососедстве. Двух государств - Израиля и Палестины. Именно об этом мы сегодня говорили, и это наша единая позиция. И это единственная инициатива, которая может быть на столе и которая может стать предметом прямых переговоров между палестинцами и израильтянами", - сказал Лавров по итогам переговоров в Москве с генсеком ЛАГ.
"Что касается посреднических усилий, прежде всего, сами стороны должны прекратить боевые действия. Все остальное может решаться в невоенной обстановке", - добавил Лавров.