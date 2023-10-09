https://ria.ru/20231009/lavrov-1901504444.html
Россия призвала Израиль и Палестину прекратить огонь, заявил Лавров
Россия призвала Израиль и Палестину прекратить огонь, заявил Лавров - РИА Новости, 09.10.2023
Россия призвала Израиль и Палестину прекратить огонь, заявил Лавров
Россия и Лига арабских государств призывают Израиль и Палестину прекратить боевые действия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров в Москве с... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T14:01
2023-10-09T14:01
2023-10-09T14:55
в мире
израиль
палестина
россия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сергей лавров
биньямин нетаньяху
михаил богданов
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Россия и Лига арабских государств призывают Израиль и Палестину прекратить боевые действия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров в Москве с генеральным секретарем ЛАГ Ахмедом Абульгейтом."Мы подтвердили свою позицию о неприемлемости любого насилия... И Лига, и Российская Федерация параллельно, практически в унисон, призывали к мирному прекращению любых боевых действий, любого насилия и к переходу к переговорам", - сказал Лавров на пресс-конференции."Мы осуждаем насилие в любых формах и проявлениях и призываем всех выступить за прекращение любых боевых действий", - добавил российский министр.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 490, пострадали более 2,7 тысячи.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231009/palestina-1901505730.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, палестина, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сергей лавров, биньямин нетаньяху, михаил богданов, лига арабских государств, хамас, оон
В мире, Израиль, Палестина, Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сергей Лавров, Биньямин Нетаньяху, Михаил Богданов, Лига арабских государств, Хамас, ООН
Россия призвала Израиль и Палестину прекратить огонь, заявил Лавров
Лавров: Россия и ЛАГ призвали Израиль и Палестину прекратить боевые действия
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Россия и Лига арабских государств призывают Израиль и Палестину прекратить боевые действия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров в Москве с генеральным секретарем ЛАГ Ахмедом Абульгейтом.
"Мы подтвердили свою позицию о неприемлемости любого насилия... И Лига, и Российская Федерация параллельно, практически в унисон, призывали к мирному прекращению любых боевых действий, любого насилия и к переходу к переговорам", - сказал Лавров на пресс-конференции.
Проблему Палестины нельзя больше откладывать, заявил Лавров
"Мы осуждаем насилие в любых формах и проявлениях и призываем всех выступить за прекращение любых боевых действий", - добавил российский министр.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС
после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху
в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 490, пострадали более 2,7 тысячи.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов
. Постпред РФ при ООН Василий Небензя
сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
В ЛАГ отвергли насилие с обеих сторон в палестино-израильском конфликте