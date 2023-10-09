https://ria.ru/20231009/lavrov-1901502617.html

Лавров прокомментировал позицию Запада по конфликту Израиля и Палестины

Лавров прокомментировал позицию Запада по конфликту Израиля и Палестины - РИА Новости, 09.10.2023

Лавров прокомментировал позицию Запада по конфликту Израиля и Палестины

Москва рассчитывает, что Запад тоже будет призывать к прекращению боевых действий в палестино-израильском конфликте, пока их позиция вызывает вопросы, заявил... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T13:57

2023-10-09T13:57

2023-10-09T14:23

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палестина

россия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

ахмед абу аль-гейт

сергей лавров

лига арабских государств

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Москва рассчитывает, что Запад тоже будет призывать к прекращению боевых действий в палестино-израильском конфликте, пока их позиция вызывает вопросы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абу аль-Гейт в Москве."Мы услышали соответствующие заявления наших западных коллег, которые осуждают атаку против Израиля. Мы рассчитываем, что они тоже будут призывать к остановке боевых действий. Но их позиция вызывает серьезные вопросы, потому что они говорят немедленно прекратить, Израиль должен победить, уничтожить террористов и точка", - отметил Лавров."Вместо того, чтобы тесно сотрудничать с Лигой арабских государств, американцы пытаются монополизировать посреднические усилия и увести диалог между палестинцами и израильтянами в сторону от политического урегулирования, в сторону от создания палестинского государства и подменить выполнение решений Совета безопасности ООН разговором об облегчении социально экономических проблем палестинского населения, о налаживании таких каких-то текущих контактов между палестинцами и израильтянами по обеспечению повседневной безопасности на земле", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком ЛАГ Ахмедом Абу аль-Гейтом."Но никаких разговоров о создании палестинского государства и выполнении решений ООН американцы предпочитают не вести", - отметил Лавров.Глава МИД РФ добавил, что для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке необходимо "урегулирование палестинской проблемы на основе двухгосударственной формы в соответствии с решением Совета Безопасности ООН". При этом, по мнению министра, соответствующие усилия со стороны западных стран не прилагались.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 490, пострадали более 2,7 тысячи.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231009/izrail-1901398275.html

https://ria.ru/20231009/palestina-1901505730.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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