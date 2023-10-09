https://ria.ru/20231009/lavrov-1901500364.html
Пресс-конференция Лаврова и генсека ЛАГ
Пресс-конференция Лаврова и генсека ЛАГ - РИА Новости, 09.10.2023
Пресс-конференция Лаврова и генсека ЛАГ
Министр иностранных дел Сергей Лавров и генсек ЛАГ Ахмед Абуль Гейт проводят пресс-конференцию. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T13:50
2023-10-09T13:50
2023-10-09T13:50
лига арабских государств
ахмед абуль гейт
сергей лавров
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Министр иностранных дел Сергей Лавров и генсек ЛАГ Ахмед Абуль Гейт проводят пресс-конференцию.
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Пресс-конференция Сергея Лаврова и главы Лиги арабских государств
LIVE: Пресс-конференция Сергея Лаврова и главы Лиги арабских государств
2023-10-09T13:50
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PT30M41S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лига арабских государств, ахмед абуль гейт, сергей лавров, видео
Лига арабских государств, Ахмед Абуль Гейт, Сергей Лавров
Пресс-конференция Лаврова и генсека ЛАГ
Министр иностранных дел Сергей Лавров и генсек ЛАГ Ахмед Абуль Гейт проводят пресс-конференцию.
2023-10-09T13:50
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PT30M41S
Министр иностранных дел Сергей Лавров и генсек ЛАГ Ахмед Абуль Гейт проводят пресс-конференцию.