https://ria.ru/20231009/lavrov-1901476536.html

Лавров рассказал о значении визита главы ЛАГ

Лавров рассказал о значении визита главы ЛАГ - РИА Новости, 09.10.2023

Лавров рассказал о значении визита главы ЛАГ

Визит генерального секретаря Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмеда Абу аль-Гейта в Россию на фоне эскалации Израиля и Палестины приобретает особую актуальность, РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T12:43

2023-10-09T12:43

2023-10-09T14:45

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ахмед абу аль-гейт

сергей лавров

лига арабских государств

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Визит генерального секретаря Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмеда Абу аль-Гейта в Россию на фоне эскалации Израиля и Палестины приобретает особую актуальность, Москва готова выслушать оценки генсека, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров. "В связи с происходящим ваш визит приобретает особую актуальность, мы будем весьма-весьма заинтересованы услышать ваши оценки", - сказал министр, открывая переговоры с генсеком ЛАГ в Москве.

https://ria.ru/20231009/krovoprolitie-1901472624.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, москва, израиль, ахмед абу аль-гейт, сергей лавров, лига арабских государств