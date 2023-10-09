Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал о значении визита главы ЛАГ - РИА Новости, 09.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:43 09.10.2023 (обновлено: 14:45 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/lavrov-1901476536.html
Лавров рассказал о значении визита главы ЛАГ
Лавров рассказал о значении визита главы ЛАГ - РИА Новости, 09.10.2023
Лавров рассказал о значении визита главы ЛАГ
Визит генерального секретаря Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмеда Абу аль-Гейта в Россию на фоне эскалации Израиля и Палестины приобретает особую актуальность, РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T12:43
2023-10-09T14:45
в мире
россия
москва
израиль
ахмед абу аль-гейт
сергей лавров
лига арабских государств
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901517353_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_9b039abcf235cacb5165241411acd467.jpg
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Визит генерального секретаря Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмеда Абу аль-Гейта в Россию на фоне эскалации Израиля и Палестины приобретает особую актуальность, Москва готова выслушать оценки генсека, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров. "В связи с происходящим ваш визит приобретает особую актуальность, мы будем весьма-весьма заинтересованы услышать ваши оценки", - сказал министр, открывая переговоры с генсеком ЛАГ в Москве.
https://ria.ru/20231009/krovoprolitie-1901472624.html
россия
москва
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901517353_175:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_628e85303fdc36308858fff8900b74ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, израиль, ахмед абу аль-гейт, сергей лавров, лига арабских государств
В мире, Россия, Москва, Израиль, Ахмед Абу аль-Гейт, Сергей Лавров, Лига арабских государств
Лавров рассказал о значении визита главы ЛАГ

МИД: визит главы ЛАГ на фоне конфликта Израиля и Палестины носит особое значение

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам встречи в Москве. 9 октября 2023
Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам встречи в Москве. 9 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам встречи в Москве. 9 октября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Визит генерального секретаря Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмеда Абу аль-Гейта в Россию на фоне эскалации Израиля и Палестины приобретает особую актуальность, Москва готова выслушать оценки генсека, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В связи с происходящим ваш визит приобретает особую актуальность, мы будем весьма-весьма заинтересованы услышать ваши оценки", - сказал министр, открывая переговоры с генсеком ЛАГ в Москве.
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Лавров призвал остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной
Вчера, 12:30
 
В миреРоссияМоскваИзраильАхмед Абу аль-ГейтСергей ЛавровЛига арабских государств
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала