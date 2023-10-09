https://ria.ru/20231009/lavrov-1901476536.html
Лавров рассказал о значении визита главы ЛАГ
Лавров рассказал о значении визита главы ЛАГ - РИА Новости, 09.10.2023
Лавров рассказал о значении визита главы ЛАГ
Визит генерального секретаря Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмеда Абу аль-Гейта в Россию на фоне эскалации Израиля и Палестины приобретает особую актуальность, РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T12:43
2023-10-09T12:43
2023-10-09T14:45
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сергей лавров
лига арабских государств
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Визит генерального секретаря Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмеда Абу аль-Гейта в Россию на фоне эскалации Израиля и Палестины приобретает особую актуальность, Москва готова выслушать оценки генсека, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров. "В связи с происходящим ваш визит приобретает особую актуальность, мы будем весьма-весьма заинтересованы услышать ваши оценки", - сказал министр, открывая переговоры с генсеком ЛАГ в Москве.
https://ria.ru/20231009/krovoprolitie-1901472624.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, москва, израиль, ахмед абу аль-гейт, сергей лавров, лига арабских государств
В мире, Россия, Москва, Израиль, Ахмед Абу аль-Гейт, Сергей Лавров, Лига арабских государств
Лавров рассказал о значении визита главы ЛАГ
МИД: визит главы ЛАГ на фоне конфликта Израиля и Палестины носит особое значение