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Лавров прокомментировал обострение конфликта Израиля и Палестины - РИА Новости, 09.10.2023
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12:21 09.10.2023 (обновлено: 12:24 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/lavrov-1901469093.html
Лавров прокомментировал обострение конфликта Израиля и Палестины
Лавров прокомментировал обострение конфликта Израиля и Палестины - РИА Новости, 09.10.2023
Лавров прокомментировал обострение конфликта Израиля и Палестины
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обострение конфликта Израиля и Палестины подтверждает, что нынешний статус-кво в регионе недееспособен. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T12:21
2023-10-09T12:24
в мире
палестина
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сергей лавров
биньямин нетаньяху
михаил богданов
россия
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обострение конфликта Израиля и Палестины подтверждает, что нынешний статус-кво в регионе недееспособен."Беспрецедентно острый виток в палестино-израильском противостоянии, который в очередной раз подтвердил, что нынешний статус-кво в зоне конфликта просто нежизнеспособен", - сказал министр, открывая переговоры с генсеком ЛАГ в Москве.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2300.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231008/peregovory-1901318008.html
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в мире, палестина, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сергей лавров, биньямин нетаньяху, михаил богданов, россия, лига арабских государств, оон, хамас
В мире, Палестина, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сергей Лавров, Биньямин Нетаньяху, Михаил Богданов, Россия, Лига арабских государств, ООН, Хамас
Лавров прокомментировал обострение конфликта Израиля и Палестины

Лавров: статус-кво в зоне конфликта Израиля и Палестины нежизнеспособен

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обострение конфликта Израиля и Палестины подтверждает, что нынешний статус-кво в регионе недееспособен.
"Беспрецедентно острый виток в палестино-израильском противостоянии, который в очередной раз подтвердил, что нынешний статус-кво в зоне конфликта просто нежизнеспособен", - сказал министр, открывая переговоры с генсеком ЛАГ в Москве.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахианом - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Лавров обсудит с генсеком ЛАГ обострение арабо-израильского конфликта
8 октября, 16:02
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта
Инфографика
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2300.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Песков призвал выводить в мирное русло ситуацию между Израилем и Палестиной
Вчера, 12:15
 
В миреПалестинаИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСергей ЛавровБиньямин НетаньяхуМихаил БогдановРоссияЛига арабских государствООНХамас
 
 
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