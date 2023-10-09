https://ria.ru/20231009/lavrov-1901466748.html
Встреча Сергея Лаврова и главы Лиги арабских государств
Встреча Сергея Лаврова и главы Лиги арабских государств - РИА Новости, 09.10.2023
Встреча Сергея Лаврова и главы Лиги арабских государств
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с генсеком Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейтом. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T12:15
2023-10-09T12:15
2023-10-09T12:15
россия
ахмед абуль гейт
сергей лавров
лига арабских государств
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901442722_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_aa652e79246753a17d63718cb0f3c867.jpg
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с генсеком Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейтом.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901442722_400:0:1840:1080_1920x0_80_0_0_070dde6cfa00b72435ea8bfaacd4d66d.jpg
LIVE: Встреча Сергея Лаврова и главы Лиги арабских государств
LIVE: Встреча Сергея Лаврова и главы Лиги арабских государств
2023-10-09T12:15
true
PT12M52S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ахмед абуль гейт, сергей лавров, лига арабских государств, видео
Россия, Ахмед Абуль Гейт, Сергей Лавров, Лига арабских государств
Встреча Сергея Лаврова и главы Лиги арабских государств
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с генсеком Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейтом.
2023-10-09T12:15
true
PT12M52S
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с генсеком Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейтом.