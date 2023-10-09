Рейтинг@Mail.ru
Встреча Сергея Лаврова и главы Лиги арабских государств - РИА Новости, 09.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:15 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/lavrov-1901466748.html
Встреча Сергея Лаврова и главы Лиги арабских государств
Встреча Сергея Лаврова и главы Лиги арабских государств - РИА Новости, 09.10.2023
Встреча Сергея Лаврова и главы Лиги арабских государств
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с генсеком Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейтом. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T12:15
2023-10-09T12:15
россия
ахмед абуль гейт
сергей лавров
лига арабских государств
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901442722_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_aa652e79246753a17d63718cb0f3c867.jpg
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с генсеком Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейтом.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
LIVE: Встреча Сергея Лаврова и главы Лиги арабских государств
LIVE: Встреча Сергея Лаврова и главы Лиги арабских государств
2023-10-09T12:15
true
PT12M52S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901442722_400:0:1840:1080_1920x0_80_0_0_070dde6cfa00b72435ea8bfaacd4d66d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ахмед абуль гейт, сергей лавров, лига арабских государств, видео
Россия, Ахмед Абуль Гейт, Сергей Лавров, Лига арабских государств
Встреча Сергея Лаврова и главы Лиги арабских государств
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с генсеком Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейтом.
2023-10-09T12:15
true
PT12M52S

Встреча Сергея Лаврова и главы Лиги арабских государств

Читать ria.ru в
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с генсеком Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейтом.
 
РоссияАхмед Абуль ГейтСергей ЛавровЛига арабских государств
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала