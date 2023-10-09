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Названа возможная причина смерти школьника на физкультуре в Красноярске - РИА Новости, 09.10.2023
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12:44 09.10.2023 (обновлено: 13:38 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/krasnoyarsk-1901476656.html
Названа возможная причина смерти школьника на физкультуре в Красноярске
Названа возможная причина смерти школьника на физкультуре в Красноярске - РИА Новости, 09.10.2023
Названа возможная причина смерти школьника на физкультуре в Красноярске
Заболевание сердца могло стать причиной смерти пятиклассника на уроке физкультуры в школе в Советском районе Красноярска, сообщили РИА Новости в ГСУСК региона. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T12:44
2023-10-09T13:38
происшествия
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 9 окт - РИА Новости. Заболевание сердца могло стать причиной смерти пятиклассника на уроке физкультуры в школе в Советском районе Красноярска, сообщили РИА Новости в ГСУСК региона. Ранее сообщалось, что инцидент произошел в пятницу утром. Мальчик потерял сознание во время бега по кругу на уроке. Первую помощь и реанимационные мероприятия ему оказывали учителя и врач школы. Прибывшие сотрудники скорой медицинской помощи пытались спасти ребенка, но не удалось. По факту смерти подростка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). "По предварительным данным, смерть могла наступить по причине острой коронарной недостаточности. Точная причина будет известна после проведения всех экспертиз", - сказала собеседница агентства.
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происшествия, красноярск
Происшествия, Красноярск
Названа возможная причина смерти школьника на физкультуре в Красноярске

Смерть красноярского школьника на физкультуре могло вызвать заболевание сердца

© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ/ВКонтактеШкола Красноярска, где на уроке физкультуры скончался 11-летний подросток
Школа Красноярска, где на уроке физкультуры скончался 11-летний подросток - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ/ВКонтакте
Школа Красноярска, где на уроке физкультуры скончался 11-летний подросток. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 9 окт - РИА Новости. Заболевание сердца могло стать причиной смерти пятиклассника на уроке физкультуры в школе в Советском районе Красноярска, сообщили РИА Новости в ГСУСК региона.
Ранее сообщалось, что инцидент произошел в пятницу утром. Мальчик потерял сознание во время бега по кругу на уроке. Первую помощь и реанимационные мероприятия ему оказывали учителя и врач школы. Прибывшие сотрудники скорой медицинской помощи пытались спасти ребенка, но не удалось. По факту смерти подростка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
"По предварительным данным, смерть могла наступить по причине острой коронарной недостаточности. Точная причина будет известна после проведения всех экспертиз", - сказала собеседница агентства.
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