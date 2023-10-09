https://ria.ru/20231009/krasnoyarsk-1901476656.html

Названа возможная причина смерти школьника на физкультуре в Красноярске

Названа возможная причина смерти школьника на физкультуре в Красноярске - РИА Новости, 09.10.2023

Названа возможная причина смерти школьника на физкультуре в Красноярске

Заболевание сердца могло стать причиной смерти пятиклассника на уроке физкультуры в школе в Советском районе Красноярска, сообщили РИА Новости в ГСУСК региона. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T12:44

2023-10-09T12:44

2023-10-09T13:38

происшествия

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 9 окт - РИА Новости. Заболевание сердца могло стать причиной смерти пятиклассника на уроке физкультуры в школе в Советском районе Красноярска, сообщили РИА Новости в ГСУСК региона. Ранее сообщалось, что инцидент произошел в пятницу утром. Мальчик потерял сознание во время бега по кругу на уроке. Первую помощь и реанимационные мероприятия ему оказывали учителя и врач школы. Прибывшие сотрудники скорой медицинской помощи пытались спасти ребенка, но не удалось. По факту смерти подростка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). "По предварительным данным, смерть могла наступить по причине острой коронарной недостаточности. Точная причина будет известна после проведения всех экспертиз", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20231008/dtp-1901312748.html

красноярск

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, красноярск