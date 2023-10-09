https://ria.ru/20231009/kontseptsii-1901579126.html
В Перми ученые выработали концепции решения актуальных задач региона
В Перми ученые выработали концепции решения актуальных задач региона - РИА Новости, 09.10.2023
В Перми ученые выработали концепции решения актуальных задач региона
Мероприятие-спутник III Конгресса молодых ученых прошло в Перми, где в течение трех дней краевая столица принимала у себя делегацию ученых из 26 городов России, РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T18:24
2023-10-09T18:24
2023-10-09T18:24
пермский край
дмитрий махонин
пермь
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Мероприятие-спутник III Конгресса молодых ученых прошло в Перми, где в течение трех дней краевая столица принимала у себя делегацию ученых из 26 городов России, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". Все участники – сотрудники ведущих российских вузов и научных центров, эксперты в разных областях. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что мероприятие-спутник III Конгресса молодых ученых – новая площадка, где представители науки, промышленных предприятий и власти будут объединяться для решения общих задач. Он подчеркнул, что в Пермском крае активно взаимодействуют представители научного сообщества, органов власти и бизнеса. "Общими усилиями создаются проекты, которые способствуют развитию инноваций и экономическому росту всего региона. Разработки ученых позволяют предприятиям эффективно двигаться в сторону технологического суверенитета",– сказал губернатор. Разбившись на группы, специалисты погружались в специфику Пермского края, выявляя проблемные зоны и предлагая пути их решения. По результатам работы каждая группа защитила свои наработки перед губернатором и членами краевого правительства. В частности, участники секции, которые работали над решением проблемы ликвидации экологических загрязнений от изливов кислых вод в реки Пермского края, сформулировали собственное видение по этому вопросу. Эксперты в первый день посетили эколого-аналитическую лабораторию, на второй – выехали в Губаху на излив шахты вблизи реки Косьвы. Провели экологический мониторинг на месте, взяли образцы и в целом ознакомились с текущей ситуацией. "Мы считаем, что необходимо уменьшить объем поступающих вод и сформировать систему по деактивации этих вод и по комплексному восстановлению тех земель, которые были подвергнуты негативному воздействию", – рассказал научный сотрудник центра прогрессивных материалов и аддитивных технологий Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х.М. Бербекова Георгий Молоканов. Махонин в свою очередь прокомментировал результаты работ этой проектной группы. Он подчеркнул, что выбранная участниками тема – очень важна для Пермского края, при этом необходимо разработать более прикладное ее использование. "Хочется, чтобы горький опыт Кизеловского угольного бассейна больше никогда не повторялся", – отметил глава региона. Кроме того, одним из важных итогов может стать разработка комплексной научно-технической программы "Экономика полного жизненного цикла труднодоступных ископаемых ресурсов", ряд аспектов которой уже проработан в Пермском научно-образовательном центре. Мероприятия-спутники Конгресса молодых ученых проводятся в регионах России в рамках плана проведения Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации, объявленного в 2022 году президентом страны. Конгресс молодых ученых – ключевое мероприятие Десятилетия науки и технологий в РФ – состоится 28-30 ноября 2023 года в Парке науки и искусства "Сириус" на федеральной территории "Сириус".
https://ria.ru/20231005/sessiya-1900649582.html
https://ria.ru/20230329/kongress-1861601517.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермский край, дмитрий махонин, пермь
Пермский край, Дмитрий Махонин, Пермь
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Мероприятие-спутник III Конгресса молодых ученых прошло в Перми, где в течение трех дней краевая столица принимала у себя делегацию ученых из 26 городов России, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".
Все участники – сотрудники ведущих российских вузов и научных центров, эксперты в разных областях.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин
отметил, что мероприятие-спутник III Конгресса молодых ученых – новая площадка, где представители науки, промышленных предприятий и власти будут объединяться для решения общих задач. Он подчеркнул, что в Пермском крае активно взаимодействуют представители научного сообщества, органов власти и бизнеса.
"Общими усилиями создаются проекты, которые способствуют развитию инноваций и экономическому росту всего региона. Разработки ученых позволяют предприятиям эффективно двигаться в сторону технологического суверенитета",– сказал губернатор.
Разбившись на группы, специалисты погружались в специфику Пермского края, выявляя проблемные зоны и предлагая пути их решения. По результатам работы каждая группа защитила свои наработки перед губернатором и членами краевого правительства.
Региональная сессия III Конгресса молодых ученых стартовала в Перми
В частности, участники секции, которые работали над решением проблемы ликвидации экологических загрязнений от изливов кислых вод в реки Пермского края, сформулировали собственное видение по этому вопросу. Эксперты в первый день посетили эколого-аналитическую лабораторию, на второй – выехали в Губаху
на излив шахты вблизи реки Косьвы. Провели экологический мониторинг на месте, взяли образцы и в целом ознакомились с текущей ситуацией.
"Мы считаем, что необходимо уменьшить объем поступающих вод и сформировать систему по деактивации этих вод и по комплексному восстановлению тех земель, которые были подвергнуты негативному воздействию", – рассказал научный сотрудник центра прогрессивных материалов и аддитивных технологий Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х.М. Бербекова Георгий Молоканов.
Махонин в свою очередь прокомментировал результаты работ этой проектной группы. Он подчеркнул, что выбранная участниками тема – очень важна для Пермского края, при этом необходимо разработать более прикладное ее использование.
"Хочется, чтобы горький опыт Кизеловского угольного бассейна больше никогда не повторялся", – отметил глава региона.
Кроме того, одним из важных итогов может стать разработка комплексной научно-технической программы "Экономика полного жизненного цикла труднодоступных ископаемых ресурсов", ряд аспектов которой уже проработан в Пермском научно-образовательном центре.
Конгресс молодых ученых Беларуси и России может стать регулярным
Мероприятия-спутники Конгресса молодых ученых проводятся в регионах России в рамках плана проведения Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации, объявленного в 2022 году президентом страны.
Конгресс молодых ученых – ключевое мероприятие Десятилетия науки и технологий в РФ – состоится 28-30 ноября 2023 года в Парке науки и искусства "Сириус" на федеральной территории "Сириус".