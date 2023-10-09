https://ria.ru/20231009/kitay-1901435728.html
Китай надеется на скорейшее урегулирование палестино-израильского конфликта
Китай надеется на скорейшее урегулирование палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 09.10.2023
Китай надеется на скорейшее урегулирование палестино-израильского конфликта
Китай выступает против расширения палестино-израильского конфликта, надеется на скорейшее прекращение огня и восстановление мира, заявила на брифинге в... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T10:39
2023-10-09T10:39
2023-10-09T11:06
в мире
китай
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901417470_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a410ef91215c019b07faa38f7bbf6019.jpg
ПЕКИН, 9 окт – РИА Новости. Китай выступает против расширения палестино-израильского конфликта, надеется на скорейшее прекращение огня и восстановление мира, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин."Китай крайне обеспокоен недавней эскалацией палестино-израильского конфликта и скорбит о жертвах среди гражданского населения, Пекин выступает против и осуждает действия, вредящие гражданскому населению", - заявила дипломат.Она подчеркнула, что "Китай выступает против действий, ведущих к расширению конфликта и подрывающих региональную стабильность, надеется на скорейшее прекращение огня, прекращение боевых действий и восстановление мира".В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 430, пострадали 2300 человек.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231009/tramp-1901442540.html
китай
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901417470_248:0:2977:2047_1920x0_80_0_0_13c9925ce6457e6836d956b7cd9046bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль
В мире, Китай, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль
Китай надеется на скорейшее урегулирование палестино-израильского конфликта
МИД Китая выступил против расширения палестино-израильского конфликта
ПЕКИН, 9 окт – РИА Новости. Китай выступает против расширения палестино-израильского конфликта, надеется на скорейшее прекращение огня и восстановление мира, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
"Китай крайне обеспокоен недавней эскалацией палестино-израильского конфликта и скорбит о жертвах среди гражданского населения, Пекин
выступает против и осуждает действия, вредящие гражданскому населению", - заявила дипломат.
Она подчеркнула, что "Китай выступает против действий, ведущих к расширению конфликта и подрывающих региональную стабильность, надеется на скорейшее прекращение огня, прекращение боевых действий и восстановление мира".
В субботу утром Израиль
подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС
после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху
в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
"Шансов ноль": Трамп сделал заявление об Израиле и Украине
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 430, пострадали 2300 человек.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Россия
призывает Израиль и Палестину
прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов
. Постпред РФ при ООН Василий Небензя
сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.