Глава МИД Китая принял в Пекине делегацию сенаторов США
Ван И принял в Пекине двухпартийную делегацию сената США во главе с Шумером
© AP Photo / Tatan SyuflanaГлава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И
© AP Photo / Tatan Syuflana
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. Архивное фото
ПЕКИН, 9 окт - РИА Новости. Глава МИД КНР Ван И в понедельник принял в Пекине двухпартийную делегацию сената США во главе с сенатором Чаком Шумером, сообщает Центральное телевидение Китая.
Телеканал указал, что делегация Сената США начала свой визит в Китай 7 октября с Шанхая и после Пекина планирует посетить еще город Сиань. Во время визита в Шанхай сенаторы провели встречу с секретарем Шанхайского комитета Компартии Китая Чэнь Цзинином, который заявил, что здоровые и стабильные китайско-американские отношения благоприятны как для обеих стран, так и для всего мира.
Других подробностей китайская сторона пока не опубликовала.
Ранее телеканал CBS News сообщал, что двухпартийная делегация сената США планирует посетить Китай, Японию и Южную Корею в период октябрьского перерыва в работе верхней палаты американского конгресса.
Как стало известно ранее, делегация Сената США надеялась быть принятой председателем КНР Си Цзиньпином. В офисе одного из членов делегации (сенатора от Айдахо Майка Крапо) подтвердили РИА Новости планы касательно встречи с лидером КНР, однако уточнили, что эти контакты пока не подтверждены.
Позже в посольстве КНР в США РИА Новости сообщили, что дипмиссия не располагает деталями визита группы американских конгрессменов, однако приветствует такие поездки в надежде, что те будут способствовать выработке взаимопонимания и укреплению отношений между двумя странами.