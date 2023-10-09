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Глава МИД Китая принял в Пекине делегацию сенаторов США - РИА Новости, 09.10.2023
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08:23 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/kitay-1901396137.html
Глава МИД Китая принял в Пекине делегацию сенаторов США
Глава МИД Китая принял в Пекине делегацию сенаторов США - РИА Новости, 09.10.2023
Глава МИД Китая принял в Пекине делегацию сенаторов США
Глава МИД КНР Ван И в понедельник принял в Пекине двухпартийную делегацию сената США во главе с сенатором Чаком Шумером, сообщает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T08:23
2023-10-09T08:23
в мире
китай
сша
пекин
ван и (политик)
чак шумер
си цзиньпин
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ПЕКИН, 9 окт - РИА Новости. Глава МИД КНР Ван И в понедельник принял в Пекине двухпартийную делегацию сената США во главе с сенатором Чаком Шумером, сообщает Центральное телевидение Китая. Телеканал указал, что делегация Сената США начала свой визит в Китай 7 октября с Шанхая и после Пекина планирует посетить еще город Сиань. Во время визита в Шанхай сенаторы провели встречу с секретарем Шанхайского комитета Компартии Китая Чэнь Цзинином, который заявил, что здоровые и стабильные китайско-американские отношения благоприятны как для обеих стран, так и для всего мира. Других подробностей китайская сторона пока не опубликовала. Ранее телеканал CBS News сообщал, что двухпартийная делегация сената США планирует посетить Китай, Японию и Южную Корею в период октябрьского перерыва в работе верхней палаты американского конгресса. Как стало известно ранее, делегация Сената США надеялась быть принятой председателем КНР Си Цзиньпином. В офисе одного из членов делегации (сенатора от Айдахо Майка Крапо) подтвердили РИА Новости планы касательно встречи с лидером КНР, однако уточнили, что эти контакты пока не подтверждены. Позже в посольстве КНР в США РИА Новости сообщили, что дипмиссия не располагает деталями визита группы американских конгрессменов, однако приветствует такие поездки в надежде, что те будут способствовать выработке взаимопонимания и укреплению отношений между двумя странами.
https://ria.ru/20231004/amerika-1900272112.html
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китай
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в мире, китай, сша, пекин, ван и (политик), чак шумер, си цзиньпин
В мире, Китай, США, Пекин, Ван И (политик), Чак Шумер, Си Цзиньпин
Глава МИД Китая принял в Пекине делегацию сенаторов США

Ван И принял в Пекине двухпартийную делегацию сената США во главе с Шумером

© AP Photo / Tatan SyuflanaГлава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Tatan Syuflana
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 9 окт - РИА Новости. Глава МИД КНР Ван И в понедельник принял в Пекине двухпартийную делегацию сената США во главе с сенатором Чаком Шумером, сообщает Центральное телевидение Китая.
Телеканал указал, что делегация Сената США начала свой визит в Китай 7 октября с Шанхая и после Пекина планирует посетить еще город Сиань. Во время визита в Шанхай сенаторы провели встречу с секретарем Шанхайского комитета Компартии Китая Чэнь Цзинином, который заявил, что здоровые и стабильные китайско-американские отношения благоприятны как для обеих стран, так и для всего мира.
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Других подробностей китайская сторона пока не опубликовала.
Ранее телеканал CBS News сообщал, что двухпартийная делегация сената США планирует посетить Китай, Японию и Южную Корею в период октябрьского перерыва в работе верхней палаты американского конгресса.
Как стало известно ранее, делегация Сената США надеялась быть принятой председателем КНР Си Цзиньпином. В офисе одного из членов делегации (сенатора от Айдахо Майка Крапо) подтвердили РИА Новости планы касательно встречи с лидером КНР, однако уточнили, что эти контакты пока не подтверждены.
Позже в посольстве КНР в США РИА Новости сообщили, что дипмиссия не располагает деталями визита группы американских конгрессменов, однако приветствует такие поездки в надежде, что те будут способствовать выработке взаимопонимания и укреплению отношений между двумя странами.
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