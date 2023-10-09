https://ria.ru/20231009/kitay-1901396137.html

Глава МИД Китая принял в Пекине делегацию сенаторов США

Глава МИД Китая принял в Пекине делегацию сенаторов США - РИА Новости, 09.10.2023

Глава МИД Китая принял в Пекине делегацию сенаторов США

Глава МИД КНР Ван И в понедельник принял в Пекине двухпартийную делегацию сената США во главе с сенатором Чаком Шумером, сообщает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T08:23

2023-10-09T08:23

2023-10-09T08:23

в мире

китай

сша

пекин

ван и (политик)

чак шумер

си цзиньпин

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ПЕКИН, 9 окт - РИА Новости. Глава МИД КНР Ван И в понедельник принял в Пекине двухпартийную делегацию сената США во главе с сенатором Чаком Шумером, сообщает Центральное телевидение Китая. Телеканал указал, что делегация Сената США начала свой визит в Китай 7 октября с Шанхая и после Пекина планирует посетить еще город Сиань. Во время визита в Шанхай сенаторы провели встречу с секретарем Шанхайского комитета Компартии Китая Чэнь Цзинином, который заявил, что здоровые и стабильные китайско-американские отношения благоприятны как для обеих стран, так и для всего мира. Других подробностей китайская сторона пока не опубликовала. Ранее телеканал CBS News сообщал, что двухпартийная делегация сената США планирует посетить Китай, Японию и Южную Корею в период октябрьского перерыва в работе верхней палаты американского конгресса. Как стало известно ранее, делегация Сената США надеялась быть принятой председателем КНР Си Цзиньпином. В офисе одного из членов делегации (сенатора от Айдахо Майка Крапо) подтвердили РИА Новости планы касательно встречи с лидером КНР, однако уточнили, что эти контакты пока не подтверждены. Позже в посольстве КНР в США РИА Новости сообщили, что дипмиссия не располагает деталями визита группы американских конгрессменов, однако приветствует такие поездки в надежде, что те будут способствовать выработке взаимопонимания и укреплению отношений между двумя странами.

https://ria.ru/20231004/amerika-1900272112.html

https://ria.ru/20230928/vstrecha-1899290686.html

китай

сша

пекин

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, сша, пекин, ван и (политик), чак шумер, си цзиньпин