Рейтинг@Mail.ru
ЕС продлил ограничения против фигурантов режима санкций по "химоружию" - РИА Новости, 09.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:13 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/khimoruzhie-1901486917.html
ЕС продлил ограничения против фигурантов режима санкций по "химоружию"
ЕС продлил ограничения против фигурантов режима санкций по "химоружию" - РИА Новости, 09.10.2023
ЕС продлил ограничения против фигурантов режима санкций по "химоружию"
Совет ЕС в понедельник продлил на три года (до 16 октября 2026 года) действие режима санкций за "распространение и применение химического оружия", а также на... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T13:13
2023-10-09T13:13
россия
сирия
юлия скрипаль
алексей навальный
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg
БРЮССЕЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Совет ЕС в понедельник продлил на три года (до 16 октября 2026 года) действие режима санкций за "распространение и применение химического оружия", а также на один год (до 16 октября 2024 года) ограничительные меры против физических и юридических лиц в рамках этого режима, следует из заявления Совета. В санкционный список ЕС за химоружие в настоящее время входят 25 физлиц (семь фигурантов связаны с властями Сирии, четверо считаются причастными к использованию отравляющего вещества в отношении Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году, остальных в ЕС считают связанными с инцидентом с Алексеем Навальным) и три организации (две сирийских и российская). Санкции предусматривают замораживание активов в ЕС, а также запрет на въезд на территорию Евросоюза. Европейцам запрещается передавать какие-либо активы фигурантам санкционного списка. Рамочный режим санкций по химическому оружию был введен Евросоюзом в 2018 году. Он предусматривает введение ограничительных мер против лиц и организаций, которых ЕС считает причастными к разработке или применению химического оружия, тех, кто оказывает финансовое, техническое или материальное содействие, консультирует этих лиц и организации. Российская сторона неоднократно опровергала причастность к инцидентам со Скрипалями и с Навальным, называла эти инциденты спланированной провокацией, направленной на дискредитацию России, а также указывала на отсутствие каких-либо доказательств виновности РФ.
https://ria.ru/20231004/sanktsii-1900545850.html
https://ria.ru/20230708/khimoruzhie-1882915804.html
россия
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_16ed46ce44726cd6277e5612151bce9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сирия, юлия скрипаль, алексей навальный, евросоюз, в мире
Россия, Сирия, Юлия Скрипаль, Алексей Навальный, Евросоюз, В мире
ЕС продлил ограничения против фигурантов режима санкций по "химоружию"

ЕС на год продлил ограничения против фигурантов режима санкций по "химоружию"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Совет ЕС в понедельник продлил на три года (до 16 октября 2026 года) действие режима санкций за "распространение и применение химического оружия", а также на один год (до 16 октября 2024 года) ограничительные меры против физических и юридических лиц в рамках этого режима, следует из заявления Совета.
В санкционный список ЕС за химоружие в настоящее время входят 25 физлиц (семь фигурантов связаны с властями Сирии, четверо считаются причастными к использованию отравляющего вещества в отношении Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году, остальных в ЕС считают связанными с инцидентом с Алексеем Навальным) и три организации (две сирийских и российская).
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
В Госдуме призвали ЕС ввести санкции против молдавских властей
4 октября, 20:34
Санкции предусматривают замораживание активов в ЕС, а также запрет на въезд на территорию Евросоюза. Европейцам запрещается передавать какие-либо активы фигурантам санкционного списка.
Рамочный режим санкций по химическому оружию был введен Евросоюзом в 2018 году. Он предусматривает введение ограничительных мер против лиц и организаций, которых ЕС считает причастными к разработке или применению химического оружия, тех, кто оказывает финансовое, техническое или материальное содействие, консультирует этих лиц и организации.
Российская сторона неоднократно опровергала причастность к инцидентам со Скрипалями и с Навальным, называла эти инциденты спланированной провокацией, направленной на дискредитацию России, а также указывала на отсутствие каких-либо доказательств виновности РФ.
Утилизация обожженных боеприпасов с отравляющими веществами в рамках программы уничтожения химического оружия - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
В мире уничтожены все заявленные запасы химоружия, сообщила ОЗХО
8 июля, 01:04
 
РоссияСирияЮлия СкрипальАлексей НавальныйЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала