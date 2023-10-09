https://ria.ru/20231009/khimoruzhie-1901486917.html

ЕС продлил ограничения против фигурантов режима санкций по "химоружию"

ЕС продлил ограничения против фигурантов режима санкций по "химоружию" - РИА Новости, 09.10.2023

ЕС продлил ограничения против фигурантов режима санкций по "химоружию"

Совет ЕС в понедельник продлил на три года (до 16 октября 2026 года) действие режима санкций за "распространение и применение химического оружия", а также на... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T13:13

2023-10-09T13:13

2023-10-09T13:13

россия

сирия

юлия скрипаль

алексей навальный

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Совет ЕС в понедельник продлил на три года (до 16 октября 2026 года) действие режима санкций за "распространение и применение химического оружия", а также на один год (до 16 октября 2024 года) ограничительные меры против физических и юридических лиц в рамках этого режима, следует из заявления Совета. В санкционный список ЕС за химоружие в настоящее время входят 25 физлиц (семь фигурантов связаны с властями Сирии, четверо считаются причастными к использованию отравляющего вещества в отношении Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году, остальных в ЕС считают связанными с инцидентом с Алексеем Навальным) и три организации (две сирийских и российская). Санкции предусматривают замораживание активов в ЕС, а также запрет на въезд на территорию Евросоюза. Европейцам запрещается передавать какие-либо активы фигурантам санкционного списка. Рамочный режим санкций по химическому оружию был введен Евросоюзом в 2018 году. Он предусматривает введение ограничительных мер против лиц и организаций, которых ЕС считает причастными к разработке или применению химического оружия, тех, кто оказывает финансовое, техническое или материальное содействие, консультирует этих лиц и организации. Российская сторона неоднократно опровергала причастность к инцидентам со Скрипалями и с Навальным, называла эти инциденты спланированной провокацией, направленной на дискредитацию России, а также указывала на отсутствие каких-либо доказательств виновности РФ.

https://ria.ru/20231004/sanktsii-1900545850.html

https://ria.ru/20230708/khimoruzhie-1882915804.html

россия

сирия

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Варвара Скокшина

россия, сирия, юлия скрипаль, алексей навальный, евросоюз, в мире