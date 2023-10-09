https://ria.ru/20231009/khamas-1901493122.html

В армии Израиля пригрозили смертью лидеру и всему руководству ХАМАС

В армии Израиля пригрозили смертью лидеру и всему руководству ХАМАС - РИА Новости, 09.10.2023

В армии Израиля пригрозили смертью лидеру и всему руководству ХАМАС

Пресс-секретарь армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что лидер палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар будет уничтожен, пишет РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T13:29

2023-10-09T13:29

2023-10-09T13:29

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что лидер палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар будет уничтожен, пишет газета Times of Israel. "Яхья Синвар является командующим кампанией, он покойник", - приводит издание слова Хагари. Генерал добавил, что все "военное и политическое руководство, а также все объекты" ХАМАС "обречены". В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 493, пострадали более 2,7 тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения анклава. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231009/izrail-1901488948.html

https://ria.ru/20231009/khamas-1901483353.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году