https://ria.ru/20231009/khamas-1901384285.html

В США объяснили, почему ХАМАС начал атаку

В США объяснили, почему ХАМАС начал атаку - РИА Новости, 09.10.2023

В США объяснили, почему ХАМАС начал атаку

Удары ХАМАС направлены на то, чтобы сорвать зарождающееся сближение Израиля и Саудовской Аравии, такое мнение выразил обозреватель американского журнала... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T03:33

2023-10-09T03:33

2023-10-09T05:14

в мире

израиль

саудовская аравия

эр-рияд (город)

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901197059_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7fe0c807e00e5e6c540645163372f683.jpg

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Удары ХАМАС направлены на то, чтобы сорвать зарождающееся сближение Израиля и Саудовской Аравии, такое мнение выразил обозреватель американского журнала National Interest Карлос Роа."Нападение ХАМАС, помимо его очевидной цели причинить боль Израилю, направлено на то, чтобы наложить вето на зарождающееся сближение между Израилем и другими арабскими мусульманскими государствами, особенно, Саудовской Аравией. Недавнее потепление отношений между странами, хотя и находится на начальной стадии, представляет собой монументальный сдвиг в геополитике Ближнего Востока", — полагает автор.По словам Роа, начало боевых действий поставило Саудовскую Аравию в сложное положение. Недавние шаги Эр-Рияда по нормализации отношений с Израилем были вызваны стремлением противодействовать региональным амбициям Ирана, а также желанием получить доступ к израильским технологиям, утверждает автор.Однако, исторически глубоко укоренившаяся поддержка Саудовской Аравией "палестинского дела", по мнению Роа, ограничит возможность Эр-Рияда следовать этому курсу, опасаясь реакции собственного населения.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС, объявившего о начале операции "Потоп Аль-Аксы", после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. По последним данным, с израильской стороны число погибших превысило 300 человек, с палестинской достигло 232.Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

https://ria.ru/20231009/bayden-1901382447.html

https://ria.ru/20231009/izrail-1901381060.html

израиль

саудовская аравия

эр-рияд (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, саудовская аравия, эр-рияд (город), биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году