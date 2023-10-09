https://ria.ru/20231009/khamas-1901384285.html
В США объяснили, почему ХАМАС начал атаку
В США объяснили, почему ХАМАС начал атаку - РИА Новости, 09.10.2023
В США объяснили, почему ХАМАС начал атаку
Удары ХАМАС направлены на то, чтобы сорвать зарождающееся сближение Израиля и Саудовской Аравии, такое мнение выразил обозреватель американского журнала... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T03:33
2023-10-09T03:33
2023-10-09T05:14
в мире
израиль
саудовская аравия
эр-рияд (город)
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Удары ХАМАС направлены на то, чтобы сорвать зарождающееся сближение Израиля и Саудовской Аравии, такое мнение выразил обозреватель американского журнала National Interest Карлос Роа."Нападение ХАМАС, помимо его очевидной цели причинить боль Израилю, направлено на то, чтобы наложить вето на зарождающееся сближение между Израилем и другими арабскими мусульманскими государствами, особенно, Саудовской Аравией. Недавнее потепление отношений между странами, хотя и находится на начальной стадии, представляет собой монументальный сдвиг в геополитике Ближнего Востока", — полагает автор.По словам Роа, начало боевых действий поставило Саудовскую Аравию в сложное положение. Недавние шаги Эр-Рияда по нормализации отношений с Израилем были вызваны стремлением противодействовать региональным амбициям Ирана, а также желанием получить доступ к израильским технологиям, утверждает автор.Однако, исторически глубоко укоренившаяся поддержка Саудовской Аравией "палестинского дела", по мнению Роа, ограничит возможность Эр-Рияда следовать этому курсу, опасаясь реакции собственного населения.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС, объявившего о начале операции "Потоп Аль-Аксы", после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. По последним данным, с израильской стороны число погибших превысило 300 человек, с палестинской достигло 232.Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
https://ria.ru/20231009/bayden-1901382447.html
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в мире, израиль, саудовская аравия, эр-рияд (город), биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Саудовская Аравия, Эр-Рияд (город), Биньямин Нетаньяху, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В США объяснили, почему ХАМАС начал атаку
NI: ХАМАС нанес удар, чтобы сорвать сближение Израиля и Саудовской Аравии
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.
Удары ХАМАС направлены на то, чтобы сорвать зарождающееся сближение Израиля и Саудовской Аравии, такое мнение выразил обозреватель американского журнала National Interest
Карлос Роа.
"Нападение ХАМАС, помимо его очевидной цели причинить боль Израилю, направлено на то, чтобы наложить вето на зарождающееся сближение между Израилем и другими арабскими мусульманскими государствами, особенно, Саудовской Аравией. Недавнее потепление отношений между странами, хотя и находится на начальной стадии, представляет собой монументальный сдвиг в геополитике Ближнего Востока", — полагает автор.
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По словам Роа, начало боевых действий поставило Саудовскую Аравию в сложное положение. Недавние шаги Эр-Рияда
по нормализации отношений с Израилем были вызваны стремлением противодействовать региональным амбициям Ирана
, а также желанием получить доступ к израильским технологиям, утверждает автор.
Однако, исторически глубоко укоренившаяся поддержка Саудовской Аравией "палестинского дела", по мнению Роа, ограничит возможность Эр-Рияда следовать этому курсу, опасаясь реакции собственного населения.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС, объявившего о начале операции "Потоп Аль-Аксы", после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. По последним данным, с израильской стороны число погибших превысило 300 человек, с палестинской достигло 232.
Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху
в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
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