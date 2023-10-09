https://ria.ru/20231009/kavkaz-1901375553.html

Минобороны перечислило факторы успеха битвы за Кавказ в 1943 году

Минобороны перечислило факторы успеха битвы за Кавказ в 1943 году - РИА Новости, 09.10.2023

Минобороны перечислило факторы успеха битвы за Кавказ в 1943 году

Точность замысла, четкое взаимодействие между различными видами и родами войск, а также скрытность подготовки обеспечили успех Новороссийско-Таманской... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T00:20

2023-10-09T00:20

2023-10-09T00:20

кавказ

таманский полуостров

новороссийск

безопасность

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Точность замысла, четкое взаимодействие между различными видами и родами войск, а также скрытность подготовки обеспечили успех Новороссийско-Таманской наступательной операции, 80 лет назад закончившейся освобождением Кавказа от гитлеровских захватчиков, говорится в архивных документах, опубликованных министерством обороны РФ. Девятого октября 1943 года завершилось одно из величайших сражений Великой Отечественной войны – Битва за Кавказ. В этот день Красная Армия в результате ударов с суши и высадки десантов с моря полностью освободила от немецких и румынских захватчиков Таманский полуостров. К 80-летию победы Красной Армии в Битве за Кавказ Минобороны России запускает мультимедийный историко-познавательный раздел "Непокоренный Кавказ", посвященный полному освобождению от немецко-фашистских захватчиков территории Северного Кавказа и Кубани в годы Великой Отечественной войны. В нем представлены рассекреченные исторические документы военных лет из фондов Центрального архива Минобороны. Значение победы в Битве за Кавказ, которая продлилась 442 дня, состоит не только в освобождении Тамани: сражения на полуострове подвели итог многомесячной героической борьбе советских войск за свободу всей Кубани и Северного Кавказа. В ходе наступления советских войск на Северном Кавказе в 1943 году врагу был нанесен огромный урон: было уничтожено около 275 тысяч солдат и офицеров, свыше 6 тысяч попали в плен. Было уничтожено и подбито 890 танков, свыше 2 тысяч самолетов, 2127 орудий, свыше 7 тысяч автомашин. За это же время наши войска захватили 458 танков, 1392 орудия, 1533 миномета, свыше 15 тысяч автомашин и другое имущество. За проявленные героизм и мужество 42 соединениям и частям были присвоены почетные наименования Новороссийских, Таманских, Темрюкских, Кубанских и Анапских. Скрытность и точно выверенный замыселПлан предстоящей Новороссийско-Таманской наступательной операции принял свой окончательный вид к 26 августу 1943 года. В нем была обозначена конкретная цель: "Разгромить в районе Нижней Кубани и на Таманском полуострове войска 17-й армии противника и освободить занятую врагом территорию". В данном документе подробно описан замысел советского командования, который заключался в том, чтобы нанести внезапный комбинированный удар с моря и суши по оккупированному врагом Новороссийску, а затем развить наступление на Анапу и тем самым охватить с юга всю оборонительную систему вермахта на полуострове. Успех Новороссийско-Таманской операции был предопределен не только тщательно спланированным и точно выверенным замыслом, заблаговременной и качественной подготовкой войск, но и скрытностью всех подготовительных мероприятий. Советское командование уделяло особое внимание оперативно-тактической маскировке. Например, 17 августа 1943 года командующий войсками Северо-Кавказского фронта генерал-лейтенант Иван Петров (с 27 августа 1943 года – генерал-полковник), отдавая распоряжение 18-й армии и Черноморскому флоту по предстоящей операции, отметил: "С данным распоряжением ознакомить ограниченный круг лиц. По этому вопросу никакой переписки не вести и всю работу по подготовке войск и увязке взаимодействия проводить личным общением". Для обеспечения большей скрытности была организована работа по дезинформации противника, о чем свидетельствует план операции по освобождению Новороссийска, составленный 15 августа 1943 года. В нем указаны следующие задачи, которые должны были выполнить советские войска в рамках подготовки к наступлению: "Дезорганизация противника работой радиостанций в районах севернее реки Кубань – на правом крыле фронта <...>. Сосредоточением судов и войск в портах Азовского моря и открытой десантной тренировкой войск демаскировать подготовку к высадке десанта на побережье Азовского моря". В едином порывеНовороссийско-Таманская наступательная операция проводилась до 9 октября 1943 года. За 30 дней на 80-километровом фронте Красная Армия продвинулась на глубину до 150 километров. Наступление на Таманском полуострове проходило при тесном взаимодействии сухопутных войск, флота и авиации. Более того, красноармейцы поддерживали постоянную связь с партизанами, которые вели разведку, нарушали вражеские коммуникации, высаживались вместе с морскими десантами. Именно организация четкого взаимодействия между различными видами и родами войск стала одной из ключевых особенностей Новороссийско-Таманской наступательной операции. Вопрос взаимодействия затрагивается во всех оперативных документах, опубликованных в разделе, – например, в боевом приказе командующего войсками Северо-Кавказского фронта от 30 августа 1943 года. Ставя задачи 18-й армии по освобождению Новороссийска, генерал-полковник Иван Петров акцентировал: "Строго сообразовать свои действия с командующим Черноморским флотом <...>. Задача 18-й армии: во взаимодействии с легкими силами и десантом Черноморского флота, овладеть городом и портом Новороссийск <...>". Все свои действия разные подразделения должны были производить в строго определенном порядке: "Начало атаки пехоты сухопутных групп – приказом командарма 18-й – непосредственно за высадкой и началом действий десанта". РазгромПосле взятия Новороссийска стремительное наступление советских войск на Таманском полуострове развернулось на всем фронте, и к 9 октября 1943 года Красная Армия разгромила 10 немецких и румынских дивизий, а также нанесла серьезное поражение – четырем. Противник потерял убитыми и ранеными около 57 800 солдат и офицеров, не считая погибших на переправах, где было уничтожено свыше 200 различных судов с войсками и боевой техникой. Очистив от оккупантов в Тамани последние территории Северного Кавказа, советские войска вышли к Керченскому проливу. Освобождение Новороссийска, портов Таманского полуострова значительно расширило оперативный простор Черноморского флота и создало благоприятные условия для освобождения Крыма. В целях увековечения памяти об этом историческом событии, 9 октября – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск на Кавказе в 1943 году, отмечается в России как день воинской славы.

https://ria.ru/20230919/rvio-1897105434.html

https://ria.ru/20231006/konsulstvo-1901030535.html

https://ria.ru/20230823/bitva-1891667379.html

https://ria.ru/20231006/arkhivy-1900846113.html

кавказ

таманский полуостров

новороссийск

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кавказ, таманский полуостров, новороссийск, безопасность