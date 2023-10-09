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Кадыров предложил отправить чеченских миротворцев в Израиль и Палестину - РИА Новости, 09.10.2023
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22:56 09.10.2023 (обновлено: 23:01 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/kadyrov-1901630151.html
Кадыров предложил отправить чеченских миротворцев в Израиль и Палестину
Кадыров предложил отправить чеченских миротворцев в Израиль и Палестину - РИА Новости, 09.10.2023
Кадыров предложил отправить чеченских миротворцев в Израиль и Палестину
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил о готовности подразделений стать миротворцами в палестино-израильском конфликте. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T22:56
2023-10-09T23:01
в мире
израиль
палестина
европа
биньямин нетаньяху
рамзан кадыров
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хамас
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил о готовности подразделений стать миротворцами в палестино-израильском конфликте. "Обращаюсь к мировому сообществу, чтобы оно хоть один раз единогласно приняло справедливое решение по поводу ситуации в Палестине. Обращаюсь к лидерам мусульманских стран: создайте коалицию и призовите тех, кого вы называете друзьями, Европу и весь Запад, чтобы они не бомбили мирных граждан под предлогом уничтожения боевиков", - написал Кадыров."Я призываю остановить как войну, так и любые формы нагнетания обстановки. В случае необходимости наши подразделения готовы выступить в качестве миротворческих сил для наведения порядка и противодействия любым возмутителям", - добавил он. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, палестинские бойцы проникли в приграничные районы на юге Израиля. "Бригады Аль-Кассам" – военное крыло палестинского движения ХАМАС – объявили об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные заявляют, что ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате обострения израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560. "Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html
израиль
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Кадры ударов по сектору Газа, опубликованные Нетаньяху
Нетаньяху опубликовал видео ударов по сектору Газа, сопроводив его подписью: "Мы начали. Израиль победит!"
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в мире, израиль, палестина, европа, биньямин нетаньяху, рамзан кадыров, сергей лавров, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Европа, Биньямин Нетаньяху, Рамзан Кадыров, Сергей Лавров, Хамас, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Кадыров предложил отправить чеченских миротворцев в Израиль и Палестину

Кадыров заявил о готовности отправить миротворцев из Чечни в Израиль и Палестину

© Фото : Kadyrov_95/Telegram Глава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© Фото : Kadyrov_95/Telegram
Глава Чечни Рамзан Кадыров . Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил о готовности подразделений стать миротворцами в палестино-израильском конфликте.
«
"Обращаюсь к мировому сообществу, чтобы оно хоть один раз единогласно приняло справедливое решение по поводу ситуации в Палестине. Обращаюсь к лидерам мусульманских стран: создайте коалицию и призовите тех, кого вы называете друзьями, Европу и весь Запад, чтобы они не бомбили мирных граждан под предлогом уничтожения боевиков", - написал Кадыров.
«
"Я призываю остановить как войну, так и любые формы нагнетания обстановки. В случае необходимости наши подразделения готовы выступить в качестве миротворческих сил для наведения порядка и противодействия любым возмутителям", - добавил он.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, палестинские бойцы проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Атака на Израиль: война меняет ориентацию
8 октября, 16:15
"Бригады Аль-Кассам" – военное крыло палестинского движения ХАМАС – объявили об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные заявляют, что ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате обострения израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.
"Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта
Инфографика
 
В миреИзраильПалестинаЕвропаБиньямин НетаньяхуРамзан КадыровСергей ЛавровХамасООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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