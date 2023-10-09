https://ria.ru/20231009/kadyrov-1901630151.html

Кадыров предложил отправить чеченских миротворцев в Израиль и Палестину

Кадыров предложил отправить чеченских миротворцев в Израиль и Палестину - РИА Новости, 09.10.2023

Кадыров предложил отправить чеченских миротворцев в Израиль и Палестину

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил о готовности подразделений стать миротворцами в палестино-израильском конфликте. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T22:56

2023-10-09T22:56

2023-10-09T23:01

в мире

израиль

палестина

европа

биньямин нетаньяху

рамзан кадыров

сергей лавров

хамас

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил о готовности подразделений стать миротворцами в палестино-израильском конфликте. "Обращаюсь к мировому сообществу, чтобы оно хоть один раз единогласно приняло справедливое решение по поводу ситуации в Палестине. Обращаюсь к лидерам мусульманских стран: создайте коалицию и призовите тех, кого вы называете друзьями, Европу и весь Запад, чтобы они не бомбили мирных граждан под предлогом уничтожения боевиков", - написал Кадыров."Я призываю остановить как войну, так и любые формы нагнетания обстановки. В случае необходимости наши подразделения готовы выступить в качестве миротворческих сил для наведения порядка и противодействия любым возмутителям", - добавил он. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, палестинские бойцы проникли в приграничные районы на юге Израиля. "Бригады Аль-Кассам" – военное крыло палестинского движения ХАМАС – объявили об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные заявляют, что ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате обострения израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560. "Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html

израиль

палестина

европа

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры ударов по сектору Газа, опубликованные Нетаньяху Нетаньяху опубликовал видео ударов по сектору Газа, сопроводив его подписью: "Мы начали. Израиль победит!" 2023-10-09T22:56 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, палестина, европа, биньямин нетаньяху, рамзан кадыров, сергей лавров, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году