https://ria.ru/20231009/izrail-1901556554.html

Туроператоры в России начали снимать с продажи путевки в Израиль

Туроператоры в России начали снимать с продажи путевки в Израиль - РИА Новости, 09.10.2023

Туроператоры в России начали снимать с продажи путевки в Израиль

Туры в Израиль после рекомендации Минэкономразвития сняты с продажи, сообщили РИА Новости в пресс-службе туроператоров "Интурист" и "Русский Экспресс". РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T17:47

2023-10-09T17:47

2023-10-09T17:55

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

израиль

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Туры в Израиль после рекомендации Минэкономразвития сняты с продажи, сообщили РИА Новости в пресс-службе туроператоров "Интурист" и "Русский Экспресс". Эскалация конфликта между Палестиной и Израилем продолжается третий день, она сопровождается ракетными обстрелами израильских городов на юге и в центре страны. Израильские военные наносят массированные авиаудары по сектору Газа. "Интурист" в соответствии с распоряжением Минэкономразвития снял с продажи туры в Израиль", – сообщили в пресс-службе компании. О снятии с продажи путевок в Израиль заявили и в туроператоре "Русский Экспресс". При этом в "Интуристе" рассказали, что их клиенты, которые сейчас находятся в Израиле, продолжают свой отдых на Мертвом море и с ними все в порядке. "Несмотря на войну, на Мертвом море тишина, туристы разъезжаются. Все работает, все открыто. Израильские самолеты летают на 95 процентов", – процитировали в "Интуристе" представителя принимающей компании в Израиле. Минэкономразвития, курирующий туристическую отрасль в РФ, в воскресенье выпустил рекомендации по поездкам россиян в Израиль. Ведомство рекомендует гражданам воздержаться от поездок в эту страну в туристических целях до нормализации обстановки в стране, а туроператорам – приостановить реализацию путевок в эту страну.

https://ria.ru/20231008/turisty-1901371404.html

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новости - туризм, туризм, туристы, израиль, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)