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Туроператоры в России начали снимать с продажи путевки в Израиль
Туроператоры в России начали снимать с продажи путевки в Израиль - РИА Новости, 09.10.2023
Туроператоры в России начали снимать с продажи путевки в Израиль
Туры в Израиль после рекомендации Минэкономразвития сняты с продажи, сообщили РИА Новости в пресс-службе туроператоров "Интурист" и "Русский Экспресс". РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T17:47
2023-10-09T17:47
2023-10-09T17:55
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
израиль
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Туры в Израиль после рекомендации Минэкономразвития сняты с продажи, сообщили РИА Новости в пресс-службе туроператоров "Интурист" и "Русский Экспресс". Эскалация конфликта между Палестиной и Израилем продолжается третий день, она сопровождается ракетными обстрелами израильских городов на юге и в центре страны. Израильские военные наносят массированные авиаудары по сектору Газа. "Интурист" в соответствии с распоряжением Минэкономразвития снял с продажи туры в Израиль", – сообщили в пресс-службе компании. О снятии с продажи путевок в Израиль заявили и в туроператоре "Русский Экспресс". При этом в "Интуристе" рассказали, что их клиенты, которые сейчас находятся в Израиле, продолжают свой отдых на Мертвом море и с ними все в порядке. "Несмотря на войну, на Мертвом море тишина, туристы разъезжаются. Все работает, все открыто. Израильские самолеты летают на 95 процентов", – процитировали в "Интуристе" представителя принимающей компании в Израиле. Минэкономразвития, курирующий туристическую отрасль в РФ, в воскресенье выпустил рекомендации по поездкам россиян в Израиль. Ведомство рекомендует гражданам воздержаться от поездок в эту страну в туристических целях до нормализации обстановки в стране, а туроператорам – приостановить реализацию путевок в эту страну.
https://ria.ru/20231008/turisty-1901371404.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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новости - туризм, туризм, туристы, израиль, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Израиль, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Туроператоры в России начали снимать с продажи путевки в Израиль
Туроператоры: путевки в Израиль после рекомендации МЭР сняты с продажи
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Туры в Израиль после рекомендации Минэкономразвития сняты с продажи, сообщили РИА Новости в пресс-службе туроператоров "Интурист" и "Русский Экспресс".
Эскалация конфликта между Палестиной
и Израилем продолжается третий день, она сопровождается ракетными обстрелами израильских городов на юге и в центре страны. Израильские военные наносят массированные авиаудары по сектору Газа.
"Интурист" в соответствии с распоряжением Минэкономразвития снял с продажи туры в Израиль", – сообщили в пресс-службе компании.
О снятии с продажи путевок в Израиль заявили и в туроператоре "Русский Экспресс".
При этом в "Интуристе" рассказали, что их клиенты, которые сейчас находятся в Израиле, продолжают свой отдых на Мертвом море и с ними все в порядке. "Несмотря на войну, на Мертвом море тишина, туристы разъезжаются. Все работает, все открыто. Израильские самолеты летают на 95 процентов", – процитировали в "Интуристе" представителя принимающей компании в Израиле.
Минэкономразвития, курирующий туристическую отрасль в РФ, в воскресенье выпустил рекомендации по поездкам россиян в Израиль. Ведомство рекомендует гражданам воздержаться от поездок в эту страну в туристических целях до нормализации обстановки в стране, а туроператорам – приостановить реализацию путевок в эту страну.
В МЭР рассказали, как вернуть деньги за путевку в Израиль