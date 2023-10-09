https://ria.ru/20231009/izrail-1901552901.html

"Мы изменим Ближний Восток". Операция в Газе может длиться десятилетия

"Мы изменим Ближний Восток". Операция в Газе может длиться десятилетия - РИА Новости, 09.10.2023

"Мы изменим Ближний Восток". Операция в Газе может длиться десятилетия

Армия Израиля отразила многочисленные атаки ХАМАС и перешла в контрнаступление. Теперь под угрозой уничтожения уже не израильские города, а сектор Газа. Медики... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T17:12

2023-10-09T17:12

2023-10-09T17:52

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Михаил Катков. Армия Израиля отразила многочисленные атаки ХАМАС и перешла в контрнаступление. Теперь под угрозой уничтожения уже не израильские города, а сектор Газа. Медики жалуются, что там нет электричества и лекарств. А раненых уже тысячи. О развитии ситуации — в РИА Новости.Варварская войнаПо данным Минобороны Израиля, на третий день боевых действий Тель-Авив восстановил контроль над всеми населенными пунктами вдоль границы с сектором Газа. Но в ведомстве уточняют, что боевики все еще могут находиться на этих территориях. Утром 9 октября ХАМАС пыталось подбрасывать туда подкрепления. По оценке ЦАХАЛ, потери противника — сотни убитых, в том числе около 500 в секторе Газа. У Израиля — около тысячи погибших, не меньше 130 человек попали в плен.Также министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде Газы: никаких поставок продовольствия, топлива, энергии. Продолжаются ракетные удары по объектам, которые, как считают, имеют отношение к ХАМАС. "Мы воюем с варварами и действуем соответственно", — подчеркнул Галант. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху уверен, что Израиль сейчас навсегда изменит Ближний Восток.Представитель "Врачей без границ" в Газе Айман аль-Джаруша сообщил, что в больницы поступают тысячи раненых. Не хватает медикаментов и электричества, а в условиях блокады помощи ждать неоткуда.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ситуация в Газе вызывает серьезные опасения. Есть риск вовлечения в конфликт третьих сил. Необходимо нащупать пути переговорного процесса и выйти из силового режима.Согласия нетНакануне Совбез ООН на внеочередном заседании не смог единогласно осудить ХАМАС. Как сказал заместитель постоянного представителя США в ООН Роберт Вуд, многие поддержали Израиль. При этом Вашингтон хотел, чтобы все мировое сообщество выступило против "неспровоцированного вторжения и террористического нападения". По словам постпреда России при ООН Василия Небензи, на закрытом заседании по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта он призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам. Также дипломат отметил, что произошедшее — результат нерешенного ранее вопроса.Глава МИД России Сергей Лавров встретился с генсеком Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абуль Гейтом. Москва и ЛАГ должны способствовать палестино-израильскому урегулированию, помочь остановить кровопролитие и положить конец страданиям гражданского населения, подчеркнул министр. Также он напомнил, что решение Совбеза ООН предусматривает создание государства Палестина, чья безопасность тоже должна быть гарантирована. "Я полностью согласен с вами по поводу необходимости прекращения огня", — заверил Абуль Гейт.Вместе с тем госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к арабским странам, у которых есть мирные договоры с Израилем, с просьбой осудить ХАМАС, информирует издание Axios. С кем именно он общался, не уточняется, но ему отказали. Известно, что Блинкен беседовал с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. В Эр-Рияде заявили о неприемлемости атак на мирных жителей, но ХАМАС не осудили.Блинкен планировал посетить Израиль, Саудовскую Аравию и Марокко. Поездку собирались приурочить к саммиту Израиля с четырьмя арабскими странами, подписавшими мирные соглашения с Тель-Авивом: ОАЭ, Бахрейном, Марокко и Суданом. Их первая министерская встреча прошла весной 2022 года, а вторую постоянно откладывают. Видимо, и в 2023-м она не состоится, а Блинкен откажется от турне.Перспектива конфликтаНаучный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская считает, что реакцию международного сообщества на развитие палестино-израильского конфликта определит продолжительность нынешнего обострения. "Израилю выразили поддержку страны Запада, потому что случившееся беспрецедентно. В дальнейшем неизбежно возникнут опасения из-за гуманитарной ситуации в Газе. Очевидно, большая часть местного населения не поддерживает действия ХАМАС. Люди оказались, по сути, заложниками", — говорит эксперт.ХАМАС давно готовило атаку. Процесс могли ускорить политическая нестабильность в Израиле и налаживание отношений Тель-Авива с Саудовской Аравией. При этом теоретически все может закончиться ликвидацией ХАМАС, подчеркивает Самарская.По словам востоковеда Евгения Сатановского, мирное население Газы сильно пострадает, вероятно, организуют эвакуацию, но об этом должны были думать те, кто спланировать атаку на Израиль. "Если Нетаньяху сможет взять сектор Газа и уничтожить ХАМАС, город придется держать под контролем несколько десятилетий. За это время нужно избавиться от всех сторонников террористов и воспитать новое поколение палестинцев, способное жить рядом с Израилем, а не вместо него", — рассуждает эксперт.Но власти Израиля могут отказаться от этого плана. По крайней мере, ранее Запад выступал против столь радикального решения проблемы.

https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html

https://ria.ru/20230328/izrail-1860958271.html

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в мире, израиль, тель-авив, россия, дмитрий песков, биньямин нетаньяху, сергей лавров, хамас, оон, армия обороны израиля