https://ria.ru/20231009/izrail-1901544647.html
Армия Израиля обстреляла центры ХАМАС в Газе
Армия Израиля обстреляла центры ХАМАС в Газе - РИА Новости, 09.10.2023
Армия Израиля обстреляла центры ХАМАС в Газе
Армия обороны Израиля заявила в Telegram-канале, что ведет массированный обстрел ряда стратегических центров ХАМАС в Газе. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T16:10
2023-10-09T16:10
2023-10-09T16:54
в мире
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Армия обороны Израиля заявила в Telegram-канале, что ведет массированный обстрел ряда стратегических центров ХАМАС в Газе. "Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит массированные удары по нескольким стратегическим центрам террористической организации ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении армии. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231009/livan-1901532678.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Истребители ЦАХАЛ атакуют цели в районе Газы
Истребители ЦАХАЛ атакуют цели в районе Газы
2023-10-09T16:10
true
PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, израиль, россия, палестина, михаил богданов, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Палестина, Михаил Богданов, Биньямин Нетаньяху, Хамас, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля обстреляла центры ХАМАС в Газе
Армия Израиля ведет массированный обстрел стратегических центров ХАМАС в Газе
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости.
Армия обороны Израиля заявила в Telegram-канале
, что ведет массированный обстрел ряда стратегических центров ХАМАС в Газе.
"Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит массированные удары по нескольким стратегическим центрам террористической организации ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении армии.
Израильская армия заявила о проникновении граждан Ливана в страну
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху
в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Россия
призывает Израиль и Палестину
прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН
при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Армия Израиля заявила о контроле над населенными пунктами у границ с Газой