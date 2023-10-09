https://ria.ru/20231009/izrail-1901506037.html

На севере Израиля включились сирены воздушной тревоги

На севере Израиля включились сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 09.10.2023

На севере Израиля включились сирены воздушной тревоги

Сирены, предупреждающие о возможности ракетных обстрелов, прозвучали в северной части Израиля недалеко от границы с Ливаном, сообщила Армия обороны Израиля в... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T14:06

2023-10-09T14:06

2023-10-09T14:16

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

палестина

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Сирены, предупреждающие о возможности ракетных обстрелов, прозвучали в северной части Израиля недалеко от границы с Ливаном, сообщила Армия обороны Израиля в Telegram-канале."Сирены прозвучали в северной части Израиля", - говорится в сообщении армии.

https://ria.ru/20231009/khamas-1901493122.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, палестина