Рейтинг@Mail.ru
На севере Израиля включились сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 09.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:06 09.10.2023 (обновлено: 14:16 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/izrail-1901506037.html
На севере Израиля включились сирены воздушной тревоги
На севере Израиля включились сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 09.10.2023
На севере Израиля включились сирены воздушной тревоги
Сирены, предупреждающие о возможности ракетных обстрелов, прозвучали в северной части Израиля недалеко от границы с Ливаном, сообщила Армия обороны Израиля в... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T14:06
2023-10-09T14:16
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
палестина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901455128_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0f98549568f314eef64586b4f465c3d7.jpg
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Сирены, предупреждающие о возможности ракетных обстрелов, прозвучали в северной части Израиля недалеко от границы с Ливаном, сообщила Армия обороны Израиля в Telegram-канале."Сирены прозвучали в северной части Израиля", - говорится в сообщении армии.
https://ria.ru/20231009/khamas-1901493122.html
израиль
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901455128_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ab4e66be6f313935484dcc7e54c74e19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, палестина
Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Палестина
На севере Израиля включились сирены воздушной тревоги

Армия Израиля сообщила о включении сирен воздушной тревоги на севере страны

© AP Photo / Oded BaliltyПоследствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Oded Balilty
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Сирены, предупреждающие о возможности ракетных обстрелов, прозвучали в северной части Израиля недалеко от границы с Ливаном, сообщила Армия обороны Израиля в Telegram-канале.
"Сирены прозвучали в северной части Израиля", - говорится в сообщении армии.
Израильские военные на границе с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
В армии Израиля пригрозили смертью лидеру и всему руководству ХАМАС
Вчера, 13:29
 
ИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреПалестина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала