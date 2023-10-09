https://ria.ru/20231009/izrail-1901506037.html
На севере Израиля включились сирены воздушной тревоги
На севере Израиля включились сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 09.10.2023
На севере Израиля включились сирены воздушной тревоги
Сирены, предупреждающие о возможности ракетных обстрелов, прозвучали в северной части Израиля недалеко от границы с Ливаном, сообщила Армия обороны Израиля в... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T14:06
2023-10-09T14:06
2023-10-09T14:16
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
палестина
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Сирены, предупреждающие о возможности ракетных обстрелов, прозвучали в северной части Израиля недалеко от границы с Ливаном, сообщила Армия обороны Израиля в Telegram-канале."Сирены прозвучали в северной части Израиля", - говорится в сообщении армии.
https://ria.ru/20231009/khamas-1901493122.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, палестина
Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Палестина
На севере Израиля включились сирены воздушной тревоги
Армия Израиля сообщила о включении сирен воздушной тревоги на севере страны