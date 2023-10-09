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В ЛАГ отвергли насилие с обеих сторон в палестино-израильском конфликте - РИА Новости, 09.10.2023
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12:53 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/izrail-1901481530.html
В ЛАГ отвергли насилие с обеих сторон в палестино-израильском конфликте
В ЛАГ отвергли насилие с обеих сторон в палестино-израильском конфликте - РИА Новости, 09.10.2023
В ЛАГ отвергли насилие с обеих сторон в палестино-израильском конфликте
Страны Лиги Арабских государств отвергают насилие с обеих сторон в палестино-израильском конфликте, а также выступают за создание политических перспектив для... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T12:53
2023-10-09T12:53
в мире
израиль
россия
палестина
ахмед абу аль-гейт
биньямин нетаньяху
хамас
лига арабских государств
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Страны Лиги Арабских государств отвергают насилие с обеих сторон в палестино-израильском конфликте, а также выступают за создание политических перспектив для урегулирования ситуации, заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве. "Мы не поддерживаем это насилие. Мы полностью отвергаем насилие, но с обеих сторон. Мы требуем создания политических перспектив и справедливого решения палестино-израильского конфликта", - заявил генсек, комментируя обострившийся конфликт между Палестиной и Израилем. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2300. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231009/rakety-1901479811.html
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в мире, израиль, россия, палестина, ахмед абу аль-гейт, биньямин нетаньяху, хамас, лига арабских государств, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сергей лавров
В мире, Израиль, Россия, Палестина, Ахмед Абу аль-Гейт, Биньямин Нетаньяху, Хамас, Лига арабских государств, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сергей Лавров
В ЛАГ отвергли насилие с обеих сторон в палестино-израильском конфликте

Генсек ЛАГ призвал к справедливому решению палестино-израильского конфликта

© AP Photo / Fatima ShbairДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Страны Лиги Арабских государств отвергают насилие с обеих сторон в палестино-израильском конфликте, а также выступают за создание политических перспектив для урегулирования ситуации, заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.
"Мы не поддерживаем это насилие. Мы полностью отвергаем насилие, но с обеих сторон. Мы требуем создания политических перспектив и справедливого решения палестино-израильского конфликта", - заявил генсек, комментируя обострившийся конфликт между Палестиной и Израилем.
Ракетный обстрел из сектора Газа в сторону Израиля - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Военное крыло ХАМАС заявило о пуске ракет по нескольким городам в Израиле
Вчера, 12:47
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2300.
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта
Инфографика
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
В Израиле заявили о перестрелке с бойцами, пытающимися проникнуть из Газы
Вчера, 12:37
 
В миреИзраильРоссияПалестинаАхмед Абу аль-ГейтБиньямин НетаньяхуХамасЛига арабских государствООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСергей Лавров
 
 
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