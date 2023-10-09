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В Ашкелоне прозвучали сирены, предупреждающие о ракетном обстреле - РИА Новости, 09.10.2023
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12:46 09.10.2023 (обновлено: 13:30 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/izrail-1901478679.html
В Ашкелоне прозвучали сирены, предупреждающие о ракетном обстреле
В Ашкелоне прозвучали сирены, предупреждающие о ракетном обстреле - РИА Новости, 09.10.2023
В Ашкелоне прозвучали сирены, предупреждающие о ракетном обстреле
Сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах, звучат в городе Ашкелон и в районах, расположенных в окрестностях сектора Газа, сообщила Армия обороны Израиля. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T12:46
2023-10-09T13:30
в мире
ашкелон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах, звучат в городе Ашкелон и в районах, расположенных в окрестностях сектора Газа, сообщила Армия обороны Израиля."Сирены прозвучали в городе Ашкелон и в районе вокруг сектора Газа ", - сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20231009/gaza-1901475700.html
ашкелон
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в мире, ашкелон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль
В мире, Ашкелон, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль
В Ашкелоне прозвучали сирены, предупреждающие о ракетном обстреле

В Ашкелоне и районах возле Газы прозвучали сирены воздушной тревоги

© AFP 2023 / JACK GUEZВид разрушений в южном городе Ашкелон 9 октября 2023 года после того, как ночью в здание попала ракета из сектора Газа
Вид разрушений в южном городе Ашкелон 9 октября 2023 года после того, как ночью в здание попала ракета из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ
Вид разрушений в южном городе Ашкелон 9 октября 2023 года после того, как ночью в здание попала ракета из сектора Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах, звучат в городе Ашкелон и в районах, расположенных в окрестностях сектора Газа, сообщила Армия обороны Израиля.
"Сирены прозвучали в городе Ашкелон и в районе вокруг сектора Газа ", - сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Последствия израильских ударов в Газе - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Министр обороны Израиля отдал приказ о полной блокаде сектора Газа
Вчера, 12:38
 
В миреАшкелонОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраиль
 
 
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