https://ria.ru/20231009/izrail-1901478679.html

В Ашкелоне прозвучали сирены, предупреждающие о ракетном обстреле

В Ашкелоне прозвучали сирены, предупреждающие о ракетном обстреле - РИА Новости, 09.10.2023

В Ашкелоне прозвучали сирены, предупреждающие о ракетном обстреле

Сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах, звучат в городе Ашкелон и в районах, расположенных в окрестностях сектора Газа, сообщила Армия обороны Израиля. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T12:46

2023-10-09T12:46

2023-10-09T13:30

в мире

ашкелон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах, звучат в городе Ашкелон и в районах, расположенных в окрестностях сектора Газа, сообщила Армия обороны Израиля."Сирены прозвучали в городе Ашкелон и в районе вокруг сектора Газа ", - сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20231009/gaza-1901475700.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ашкелон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль