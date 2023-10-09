https://ria.ru/20231009/izrail-1901478679.html
В Ашкелоне прозвучали сирены, предупреждающие о ракетном обстреле
В Ашкелоне прозвучали сирены, предупреждающие о ракетном обстреле - РИА Новости, 09.10.2023
В Ашкелоне прозвучали сирены, предупреждающие о ракетном обстреле
Сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах, звучат в городе Ашкелон и в районах, расположенных в окрестностях сектора Газа, сообщила Армия обороны Израиля. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T12:46
2023-10-09T12:46
2023-10-09T13:30
в мире
ашкелон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901418072_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_071ded4744985fa205d1560ef3082107.jpg
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах, звучат в городе Ашкелон и в районах, расположенных в окрестностях сектора Газа, сообщила Армия обороны Израиля."Сирены прозвучали в городе Ашкелон и в районе вокруг сектора Газа ", - сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20231009/gaza-1901475700.html
ашкелон
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901418072_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c0c041552f75a3d508d4ede9f9980f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ашкелон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль
В мире, Ашкелон, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль
В Ашкелоне прозвучали сирены, предупреждающие о ракетном обстреле
В Ашкелоне и районах возле Газы прозвучали сирены воздушной тревоги