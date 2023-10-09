https://ria.ru/20231009/izrail-1901460669.html

Во время конфликта в Израиле погиб камбоджийский студент

Во время конфликта в Израиле погиб камбоджийский студент - РИА Новости, 09.10.2023

Во время конфликта в Израиле погиб камбоджийский студент

В результате обострения конфликта между Израилем и ХАМАС погиб камбоджийский студент, трое человек были эвакуированы из зоны боевых действий, заявил... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T12:04

2023-10-09T12:04

2023-10-09T12:04

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израиль

камбоджа

россия

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хамас

армия обороны израиля

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. В результате обострения конфликта между Израилем и ХАМАС погиб камбоджийский студент, трое человек были эвакуированы из зоны боевых действий, заявил премьер-министр страны Хун Манет. Политик сообщил в своем Telegram-канале, что камбоджиец Чан Удом, студент третьего курса факультета ветеринарной медицины, погиб в результате конфликта в Израиле. Группа из трех камбоджийских студентов была благополучно эвакуирована из зоны боевых действий. "Королевское правительство Камбоджи глубоко опечалено, узнав, что один камбоджийский студент был убит в столкновениях между израильскими силами и силами ХАМАС", - подчеркнул Хун Манет в голосовом сообщении в своем Telegram-канале. Премьер добавил, что безопасность камбоджийцев в настоящее время является главным приоритетом правительства, он поручил консульству Камбоджи в Израиле и министерству иностранных дел внимательно следить за ситуацией и информировать его о развитии событий. По словам Хун Манета, около 450 камбоджийских студентов сейчас учатся в Израиле. В минувшую субботу Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231009/izrail-1901454398.html

https://ria.ru/20231009/izrail-1901436870.html

израиль

камбоджа

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, камбоджа, россия, михаил богданов, биньямин нетаньяху, хамас, армия обороны израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году