https://ria.ru/20231009/izrail-1901460669.html
Во время конфликта в Израиле погиб камбоджийский студент
Во время конфликта в Израиле погиб камбоджийский студент - РИА Новости, 09.10.2023
Во время конфликта в Израиле погиб камбоджийский студент
В результате обострения конфликта между Израилем и ХАМАС погиб камбоджийский студент, трое человек были эвакуированы из зоны боевых действий, заявил... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T12:04
2023-10-09T12:04
2023-10-09T12:04
в мире
израиль
камбоджа
россия
михаил богданов
биньямин нетаньяху
хамас
армия обороны израиля
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. В результате обострения конфликта между Израилем и ХАМАС погиб камбоджийский студент, трое человек были эвакуированы из зоны боевых действий, заявил премьер-министр страны Хун Манет. Политик сообщил в своем Telegram-канале, что камбоджиец Чан Удом, студент третьего курса факультета ветеринарной медицины, погиб в результате конфликта в Израиле. Группа из трех камбоджийских студентов была благополучно эвакуирована из зоны боевых действий. "Королевское правительство Камбоджи глубоко опечалено, узнав, что один камбоджийский студент был убит в столкновениях между израильскими силами и силами ХАМАС", - подчеркнул Хун Манет в голосовом сообщении в своем Telegram-канале. Премьер добавил, что безопасность камбоджийцев в настоящее время является главным приоритетом правительства, он поручил консульству Камбоджи в Израиле и министерству иностранных дел внимательно следить за ситуацией и информировать его о развитии событий. По словам Хун Манета, около 450 камбоджийских студентов сейчас учатся в Израиле. В минувшую субботу Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231009/izrail-1901454398.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, камбоджа, россия, михаил богданов, биньямин нетаньяху, хамас, армия обороны израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Камбоджа, Россия, Михаил Богданов, Биньямин Нетаньяху, Хамас, Армия обороны Израиля, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Во время конфликта в Израиле погиб камбоджийский студент
Во время обострения конфликта между Израилем и ХАМАС погиб камбоджийский студент
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. В результате обострения конфликта между Израилем и ХАМАС погиб камбоджийский студент, трое человек были эвакуированы из зоны боевых действий, заявил премьер-министр страны Хун Манет.
Политик сообщил в своем Telegram-канале, что камбоджиец Чан Удом, студент третьего курса факультета ветеринарной медицины, погиб в результате конфликта в Израиле. Группа из трех камбоджийских студентов была благополучно эвакуирована из зоны боевых действий.
Армия Израиля заявила об эвакуации 15 населенных пунктов на границе с Газой
"Королевское правительство Камбоджи
глубоко опечалено, узнав, что один камбоджийский студент был убит в столкновениях между израильскими силами и силами ХАМАС", - подчеркнул Хун Манет в голосовом сообщении в своем Telegram-канале.
Премьер добавил, что безопасность камбоджийцев в настоящее время является главным приоритетом правительства, он поручил консульству Камбоджи в Израиле и министерству иностранных дел внимательно следить за ситуацией и информировать его о развитии событий.
По словам Хун Манета, около 450 камбоджийских студентов сейчас учатся в Израиле.
В минувшую субботу Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ
) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху
в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Россия
призывает Израиль и Палестину
прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН
при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
У посольства нет подтверждений гибели или пропажи россиян в Израиле