https://ria.ru/20231009/izrail-1901412870.html
Посольство Израиля в Китае выразило надежду на поддержку Пекина
Посольство Израиля в Китае выразило надежду на поддержку Пекина - РИА Новости, 09.10.2023
Посольство Израиля в Китае выразило надежду на поддержку Пекина
Израиль надеется на поддержку Китая в трудное время, заявило посольство Израиля в КНР. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T09:27
2023-10-09T09:27
2023-10-09T09:27
в мире
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россия
биньямин нетаньяху
михаил богданов
василий небензя
хамас
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ПЕКИН, 9 окт - РИА Новости. Израиль надеется на поддержку Китая в трудное время, заявило посольство Израиля в КНР. В своем аккаунте в китайской социальной сети Weibo посольство выразило благодарность всем странам мира, которые поддерживают Израиль. "Мы также надеемся, что Китай окажет Израилю поддержку в это трудное время", - говорится в сообщении. В воскресенье МИД КНР выпустил сообщение, в котором призвал стороны палестино-израильского конфликта сохранять сдержанность и немедленно прекратить огонь. Кроме того, в ведомстве отметили, что фундаментальный путь разрешения палестино-израильского конфликта заключается в реализации решения о сосуществовании двух государств и создании независимого палестинского государства. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2300. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231008/kitay-1901254367.html
https://ria.ru/20231008/izrail-1901335035.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, китай, россия, биньямин нетаньяху, михаил богданов, василий небензя, хамас, оон, weibo, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Китай, Россия, Биньямин Нетаньяху, Михаил Богданов, Василий Небензя, Хамас, ООН, Weibo, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Посольство Израиля в Китае выразило надежду на поддержку Пекина
Посольство Израиля в Китае выразило надежду на поддержку Пекина в трудное время
ПЕКИН, 9 окт - РИА Новости.
Израиль надеется на поддержку Китая в трудное время, заявило посольство Израиля
в КНР.
В своем аккаунте в китайской социальной сети Weibo
посольство выразило благодарность всем странам мира, которые поддерживают Израиль.
Китай призвал Израиль и Палестину немедленно прекратить огонь
"Мы также надеемся, что Китай окажет Израилю поддержку в это трудное время", - говорится в сообщении.
В воскресенье МИД КНР выпустил сообщение, в котором призвал стороны палестино-израильского конфликта сохранять сдержанность и немедленно прекратить огонь. Кроме того, в ведомстве отметили, что фундаментальный путь разрешения палестино-израильского конфликта заключается в реализации решения о сосуществовании двух государств и создании независимого палестинского государства.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС
после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху
в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2300.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Россия
призывает Израиль и Палестину
прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов
. Постпред РФ при ООН Василий Небензя
сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
В Израиле ранены три гражданина Китая, сообщили СМИ