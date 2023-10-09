В США ожидают начала наземной операции Израиля в секторе Газа, пишут СМИ
WP: в США ожидают начала наземной операции Израиля в Газе в течение двух суток
© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные возле Ашкелона
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные возле Ашкелона. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Чиновники в США считают, что Израиль может начать наземную операцию в секторе Газа в ближайшие 24-48 часов, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
"По словам источников, знакомых с этим вопросом, американские чиновники заявили в воскресенье, что ожидают, что Израиль начнет наземное вторжение в Газу в течение ближайших 24-48 часов", - сообщает газета.
Как отметили источники, Израиль также запросил у США активизации сотрудничества по обмену разведданными относительно южного Ливана.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
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Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2300.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.