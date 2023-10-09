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В Израиле заявили о боях на шести участках на границе с сектором Газа - РИА Новости, 09.10.2023
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07:52 09.10.2023 (обновлено: 09:00 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/izrail-1901394521.html
В Израиле заявили о боях на шести участках на границе с сектором Газа
В Израиле заявили о боях на шести участках на границе с сектором Газа - РИА Новости, 09.10.2023
В Израиле заявили о боях на шести участках на границе с сектором Газа
Активные боевые действия ведутся на шести участках на границе с сектором Газа, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на представителя армии Израиля. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T07:52
2023-10-09T09:00
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
россия
палестина
биньямин нетаньяху
михаил богданов
василий небензя
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Активные боевые действия ведутся на шести участках на границе с сектором Газа, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на представителя армии Израиля."(Пресс-секретарь Армии обороны Израиля - ред.) Даниэль Хагари сообщил журналистам, что на юге Израиля, недалеко от границы с сектором Газа, активные боевые действия все еще ведутся на шести участках", - пишет издание.Отмечается, что бои продолжаются в кибуцах Беэри, Кфар-Азе, Нирим и Алумим.По словам Хагари, за ночь около 70 вооруженных бойцов противника проникли в Беэри, большинство из них погибли в боях с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ), но некоторые все еще скрываются в домах.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2300.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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Артиллерийские удары в районе ливанской деревни Кафр-Шуба
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла артиллерийские удары в районе деревни Кафр-Шуба на юге Ливана в воскресенье. Тель-Авив утверждал, что это было сделано в ответ на минометные обстрелы из-за границы, которые, как сообщается, нанесли удар по израильскому военному объекту на спорных фермах Шебаа.
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, палестина, биньямин нетаньяху, михаил богданов, василий небензя, хамас, оон, армия обороны израиля
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Михаил Богданов, Василий Небензя, Хамас, ООН, Армия обороны Израиля
В Израиле заявили о боях на шести участках на границе с сектором Газа

В ЦАХАЛ заявили, что боевые действия ведутся в шести участках на границе с Газой

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Активные боевые действия ведутся на шести участках на границе с сектором Газа, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на представителя армии Израиля.
"(Пресс-секретарь Армии обороны Израиля - ред.) Даниэль Хагари сообщил журналистам, что на юге Израиля, недалеко от границы с сектором Газа, активные боевые действия все еще ведутся на шести участках", - пишет издание.
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Отмечается, что бои продолжаются в кибуцах Беэри, Кфар-Азе, Нирим и Алумим.
По словам Хагари, за ночь около 70 вооруженных бойцов противника проникли в Беэри, большинство из них погибли в боях с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ), но некоторые все еще скрываются в домах.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2300.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта
Инфографика
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуРоссияПалестинаБиньямин НетаньяхуМихаил БогдановВасилий НебензяХамасООНАрмия обороны Израиля
 
 
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