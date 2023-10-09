https://ria.ru/20231009/izrail-1901392398.html

СМИ: ухудшение ситуации в Израиле ударит по политике США на Ближнем Востоке

СМИ: ухудшение ситуации в Израиле ударит по политике США на Ближнем Востоке - РИА Новости, 09.10.2023

СМИ: ухудшение ситуации в Израиле ударит по политике США на Ближнем Востоке

Обострение палестино-израильского конфликта может сорвать нормализацию отношений между Саудовской Аравией и Израилем, а также нанесет тяжелый удар по политике... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T07:16

2023-10-09T07:16

2023-10-09T07:16

биньямин нетаньяху

василий небензя

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

михаил богданов

саудовская аравия

палестина

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ПЕКИН, 9 окт – РИА Новости. Обострение палестино-израильского конфликта может сорвать нормализацию отношений между Саудовской Аравией и Израилем, а также нанесет тяжелый удар по политике Вашингтона на Ближнем Востоке, пишет издание Global Times. Китайские эксперты заявили газете, что внезапная атака, вызванная главным образом намерением движения ХАМАС сорвать поддерживаемую США нормализацию отношений между Саудовской Аравией и Израилем, затмит недавнюю "волну примирения" на Ближнем Востоке, а также послужит суровым напоминанием о том, что примирение будет недолгим, поскольку палестино-израильский конфликт останется нерешенным. Аналитики также полагают, что конфликт нанесет тяжелый удар по политике Вашингтона на Ближнем Востоке, включая нарушение нового поддерживаемого США торгового маршрута Индия-Ближний Восток. ХАМАС опасается, считают опрошенные газетой эксперты, что, если Саудовская Аравия нормализует отношения с Израилем, другие арабские страны могут последовать этому примеру, что будет разрушительно для Палестины, при том, что все силы в Палестине выступают против нормализации отношений между арабскими странами и Израилем и требуют урегулирования палестино-израильского конфликта в качестве предварительного условия для налаживания таких отношений. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2300. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231008/pomosch-1901354097.html

https://ria.ru/20231009/oon-1901376433.html

https://ria.ru/20231009/konflikt-1901389956.html

саудовская аравия

палестина

израиль

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