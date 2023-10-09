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СМИ: ухудшение ситуации в Израиле ударит по политике США на Ближнем Востоке - РИА Новости, 09.10.2023
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07:16 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/izrail-1901392398.html
СМИ: ухудшение ситуации в Израиле ударит по политике США на Ближнем Востоке
СМИ: ухудшение ситуации в Израиле ударит по политике США на Ближнем Востоке - РИА Новости, 09.10.2023
СМИ: ухудшение ситуации в Израиле ударит по политике США на Ближнем Востоке
Обострение палестино-израильского конфликта может сорвать нормализацию отношений между Саудовской Аравией и Израилем, а также нанесет тяжелый удар по политике... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T07:16
2023-10-09T07:16
биньямин нетаньяху
василий небензя
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
михаил богданов
саудовская аравия
палестина
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ПЕКИН, 9 окт – РИА Новости. Обострение палестино-израильского конфликта может сорвать нормализацию отношений между Саудовской Аравией и Израилем, а также нанесет тяжелый удар по политике Вашингтона на Ближнем Востоке, пишет издание Global Times. Китайские эксперты заявили газете, что внезапная атака, вызванная главным образом намерением движения ХАМАС сорвать поддерживаемую США нормализацию отношений между Саудовской Аравией и Израилем, затмит недавнюю "волну примирения" на Ближнем Востоке, а также послужит суровым напоминанием о том, что примирение будет недолгим, поскольку палестино-израильский конфликт останется нерешенным. Аналитики также полагают, что конфликт нанесет тяжелый удар по политике Вашингтона на Ближнем Востоке, включая нарушение нового поддерживаемого США торгового маршрута Индия-Ближний Восток. ХАМАС опасается, считают опрошенные газетой эксперты, что, если Саудовская Аравия нормализует отношения с Израилем, другие арабские страны могут последовать этому примеру, что будет разрушительно для Палестины, при том, что все силы в Палестине выступают против нормализации отношений между арабскими странами и Израилем и требуют урегулирования палестино-израильского конфликта в качестве предварительного условия для налаживания таких отношений. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2300. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231008/pomosch-1901354097.html
https://ria.ru/20231009/oon-1901376433.html
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саудовская аравия
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биньямин нетаньяху, василий небензя, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, михаил богданов, саудовская аравия, палестина, израиль, в мире
Биньямин Нетаньяху, Василий Небензя, Хамас, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Михаил Богданов, Саудовская Аравия, Палестина, Израиль, В мире
СМИ: ухудшение ситуации в Израиле ударит по политике США на Ближнем Востоке

GT: обострение ситуации в Израиле ударит по политике США на Ближнем Востоке

© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия авиаудара ВВС Израиля по Газе
Последствия авиаудара ВВС Израиля по Газе - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия авиаудара ВВС Израиля по Газе. Архивное фото
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ПЕКИН, 9 окт – РИА Новости. Обострение палестино-израильского конфликта может сорвать нормализацию отношений между Саудовской Аравией и Израилем, а также нанесет тяжелый удар по политике Вашингтона на Ближнем Востоке, пишет издание Global Times.
Китайские эксперты заявили газете, что внезапная атака, вызванная главным образом намерением движения ХАМАС сорвать поддерживаемую США нормализацию отношений между Саудовской Аравией и Израилем, затмит недавнюю "волну примирения" на Ближнем Востоке, а также послужит суровым напоминанием о том, что примирение будет недолгим, поскольку палестино-израильский конфликт останется нерешенным.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
США оперативно помогут Израилю оборудованием и ресурсами, заявил Пентагон
Вчера, 20:45
Аналитики также полагают, что конфликт нанесет тяжелый удар по политике Вашингтона на Ближнем Востоке, включая нарушение нового поддерживаемого США торгового маршрута Индия-Ближний Восток.
ХАМАС опасается, считают опрошенные газетой эксперты, что, если Саудовская Аравия нормализует отношения с Израилем, другие арабские страны могут последовать этому примеру, что будет разрушительно для Палестины, при том, что все силы в Палестине выступают против нормализации отношений между арабскими странами и Израилем и требуют урегулирования палестино-израильского конфликта в качестве предварительного условия для налаживания таких отношений.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Совбез ООН не принял никакого заявления по ситуации в Израиле и Газе
00:31
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2300.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Китайский эксперт спрогнозировал обострение конфликта Израиля и Палестины
06:25
 
Биньямин НетаньяхуВасилий НебензяХамасООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуМихаил БогдановСаудовская АравияПалестинаИзраильВ мире
 
 
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