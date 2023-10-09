https://ria.ru/20231009/izrail-1901381060.html
"Уход в тень". В США назвали неожиданную причину провала разведки Израиля
"Уход в тень". В США назвали неожиданную причину провала разведки Израиля - РИА Новости, 09.10.2023
"Уход в тень". В США назвали неожиданную причину провала разведки Израиля
Одной из главных ошибок израильской разведки, оказавшейся неспособной предсказать атаку ХАМАС, стало увлечение искусственным интеллектом, такое мнение выразил... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T01:57
2023-10-09T01:57
2023-10-09T01:57
в мире
израиль
скотт риттер
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
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биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Одной из главных ошибок израильской разведки, оказавшейся неспособной предсказать атаку ХАМАС, стало увлечение искусственным интеллектом, такое мнение выразил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в своей статье для Consortium News."Фатальной ошибкой Израиля было открытое хвастовство ролью ИИ в операции "Страж стен" (кодовое название операции в секторе Газа в 2021 году. — Прим. ред.). ХАМАС, очевидно, смог взять под контроль поток информации, собираемый Израилем", — написал Риттер.По словам эксперта, израильское подразделение радиоэлектронной разведки потратило миллиарды долларов на сбор самых разнообразных разведданных в секторе Газа: звонков по сотовым телефонам, электронных писем и текстовых сообщений. "Газа является самым фотографируемым местом на планете, а благодаря спутниковым снимкам, дронам и системам видеонаблюдения каждый квадратный метр Газы, по оценкам, снимается каждые десять минут", - пояснил Риттер.Бывший разведчик отметил, что такой объем разведданных уже не мог обрабатываться стандартными методами анализа, основанными на человеческом разуме, для чего Израиль и сделал ставку на искусственный интеллект, который успешно использовал против ХАМАС в операции "Страж стен".Однако, по мнению аналитика, именно открытое использование Израилем такого рода возможностей и могло стать причиной "ухода ХАМАС в тень" в использовании мобильных телефонов, компьютеров и иных источников разведданных.Риттер отметил, что ХАМАС, вероятно, сохранял прежний уровень коммуникаций, чтобы не вызывать подозрений у противника, но при этом придерживался тщательно продуманного плана дезинформации."Точно так же ХАМАС, вероятно, сохранял свои физические передвижения и активность, чтобы израильские алгоритмы искусственного интеллекта были уверены, что ничего странного не происходит", — написал аналитик.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС, объявившего о начале операции "Потоп Аль-Аксы", после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. По последним данным, с израильской стороны число погибших превысило 300 человек, с палестинской достигло 232.Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
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в мире, израиль, скотт риттер, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, вооруженные силы сша, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Скотт Риттер, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Хамас, Вооруженные силы США, Биньямин Нетаньяху
"Уход в тень". В США назвали неожиданную причину провала разведки Израиля
Экс-разведчик Риттер назвал ошибкой Израиля увлечение ролью ИИ в борьбе с ХАМАС
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.
Одной из главных ошибок израильской разведки, оказавшейся неспособной предсказать атаку ХАМАС, стало увлечение искусственным интеллектом, такое мнение выразил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в своей статье
для Consortium News.
"Фатальной ошибкой Израиля
было открытое хвастовство ролью ИИ в операции "Страж стен" (кодовое название операции в секторе Газа в 2021 году. — Прим. ред.). ХАМАС, очевидно, смог взять под контроль поток информации, собираемый Израилем", — написал Риттер.
При атаке ХАМАС на Израиль погибли по меньшей мере три американца
По словам эксперта, израильское подразделение радиоэлектронной разведки потратило миллиарды долларов на сбор самых разнообразных разведданных в секторе Газа: звонков по сотовым телефонам, электронных писем и текстовых сообщений. "Газа является самым фотографируемым местом на планете, а благодаря спутниковым снимкам, дронам и системам видеонаблюдения каждый квадратный метр Газы, по оценкам, снимается каждые десять минут", - пояснил Риттер.
Бывший разведчик отметил, что такой объем разведданных уже не мог обрабатываться стандартными методами анализа, основанными на человеческом разуме, для чего Израиль и сделал ставку на искусственный интеллект, который успешно использовал против ХАМАС в операции "Страж стен".
Однако, по мнению аналитика, именно открытое использование Израилем такого рода возможностей и могло стать причиной "ухода ХАМАС в тень" в использовании мобильных телефонов, компьютеров и иных источников разведданных.
Риттер отметил, что ХАМАС, вероятно, сохранял прежний уровень коммуникаций, чтобы не вызывать подозрений у противника, но при этом придерживался тщательно продуманного плана дезинформации.
«
"Точно так же ХАМАС, вероятно, сохранял свои физические передвижения и активность, чтобы израильские алгоритмы искусственного интеллекта были уверены, что ничего странного не происходит", — написал аналитик.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС, объявившего о начале операции "Потоп Аль-Аксы", после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. По последним данным, с израильской стороны число погибших превысило 300 человек, с палестинской достигло 232.
Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху
в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
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