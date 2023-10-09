https://ria.ru/20231009/izhevsk-1901400002.html

Три жильца пансионата в Ижевске насмерть отравились парами хлора

Три жильца пансионата в Ижевске насмерть отравились парами хлора - РИА Новости, 09.10.2023

Три жильца пансионата в Ижевске насмерть отравились парами хлора

Три постояльца пансионата для пожилых в Ижевске умерли, отравившись парами хлора, сообщили РИА Новости в СУ СК по Удмуртии. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T09:05

2023-10-09T09:05

2023-10-09T15:04

происшествия

ижевск

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УФА, 9 окт — РИА Новости. Три постояльца пансионата для пожилых в Ижевске умерли, отравившись парами хлора, сообщили РИА Новости в СУ СК по Удмуртии."По данным следствия, 8 октября 82-летняя постоялица пансионата растворила в воде хлорсодержащие таблетки, предназначенные для уборки помещения. В результате произошло отравление парами хлора четырех женщин, проживающих в пансионате", — рассказали РИА Новости в региональном следкоме.Четвертая пенсионерка выжила, сейчас ей оказывают медицинскую помощь.Из-за инцидента возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Следователи допрашивают свидетелей, назначены медицинская и химическая судебные экспертизы.

https://ria.ru/20230917/khlor-1896808726.html

ижевск

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ижевск