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Три жильца пансионата в Ижевске насмерть отравились парами хлора - РИА Новости, 09.10.2023
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09:05 09.10.2023 (обновлено: 15:04 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/izhevsk-1901400002.html
Три жильца пансионата в Ижевске насмерть отравились парами хлора
Три жильца пансионата в Ижевске насмерть отравились парами хлора - РИА Новости, 09.10.2023
Три жильца пансионата в Ижевске насмерть отравились парами хлора
Три постояльца пансионата для пожилых в Ижевске умерли, отравившись парами хлора, сообщили РИА Новости в СУ СК по Удмуртии. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T09:05
2023-10-09T15:04
происшествия
ижевск
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УФА, 9 окт — РИА Новости. Три постояльца пансионата для пожилых в Ижевске умерли, отравившись парами хлора, сообщили РИА Новости в СУ СК по Удмуртии."По данным следствия, 8 октября 82-летняя постоялица пансионата растворила в воде хлорсодержащие таблетки, предназначенные для уборки помещения. В результате произошло отравление парами хлора четырех женщин, проживающих в пансионате", — рассказали РИА Новости в региональном следкоме.Четвертая пенсионерка выжила, сейчас ей оказывают медицинскую помощь.Из-за инцидента возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Следователи допрашивают свидетелей, назначены медицинская и химическая судебные экспертизы.
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происшествия, ижевск
Происшествия, Ижевск
Три жильца пансионата в Ижевске насмерть отравились парами хлора

Три жильца пансионата для пожилых в Ижевске насмерть отравились парами хлора

© Фото : СУ СК РФ по Удмуртской Республике/ВКонтактеПансионат для пожилых людей в Ижевске, где несколько постояльцев отравились парами хлора. 8 октября 2023 года
Пансионат для пожилых людей в Ижевске, где несколько постояльцев отравились парами хлора. 8 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© Фото : СУ СК РФ по Удмуртской Республике/ВКонтакте
Пансионат для пожилых людей в Ижевске, где несколько постояльцев отравились парами хлора. 8 октября 2023 года
Читать ria.ru в
УФА, 9 окт — РИА Новости. Три постояльца пансионата для пожилых в Ижевске умерли, отравившись парами хлора, сообщили РИА Новости в СУ СК по Удмуртии.
«
"По данным следствия, 8 октября 82-летняя постоялица пансионата растворила в воде хлорсодержащие таблетки, предназначенные для уборки помещения. В результате произошло отравление парами хлора четырех женщин, проживающих в пансионате", — рассказали РИА Новости в региональном следкоме.
Четвертая пенсионерка выжила, сейчас ей оказывают медицинскую помощь.
Из-за инцидента возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Следователи допрашивают свидетелей, назначены медицинская и химическая судебные экспертизы.
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