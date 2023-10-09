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Экспертный совет по ВЭД подведет итоги года на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 09.10.2023
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11:01 09.10.2023 (обновлено: 11:09 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/itogi-1901442192.html
Экспертный совет по ВЭД подведет итоги года на форуме "Сделано в России"
Экспертный совет по ВЭД подведет итоги года на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 09.10.2023
Экспертный совет по ВЭД подведет итоги года на форуме "Сделано в России"
Расширенное заседание Экспертного совета по развитию внешнеэкономической деятельности при комитете Госдумы по экономической политике состоится на Международном... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T11:01
2023-10-09T11:09
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экономика
россия
форум "сделано в россии"
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Расширенное заседание Экспертного совета по развитию внешнеэкономической деятельности при комитете Госдумы по экономической политике состоится на Международном форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)."В нынешних геополитических и экономических условиях особенно важно выстроить слаженную совместную работу федеральных и региональных органов власти, профильных организаций, промышленных и торговых предприятий, общественных организаций по развитию отечественной экономики, обеспечению стабильности промышленного производства, насыщенности внутреннего рынка. Все эти задачи неразрывно связаны с вопросами внешней торговли", - говорится в сообщении."Наша ключевая задача - сделать комплекс мер поддержки экспортеров всеобъемлющим и долгосрочным, с одной стороны, а с другой – максимально простым и доступным для бизнеса. Именно поэтому ведется большая работа в области цифровизации сервисов, сокращения сроков и упрощения отчетности по кредитам. А программа господдержки экспортеров продлена до 2030 года", - сказал модератор сессии, сопредседатель Экспертного совета, директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга РФ Роман Чекушов.Экспертный совет объединяет специалистов разных сфер и компетенций, чтобы вместе они выявили наиболее слабые места в организации и поддержке российского экспорта и нашли наиболее эффективные пути их преодоления.Участники заседания подведут итоги деятельности Экспертного совета за 2023 год, обсудят вопросы нормативного регулирования внешнеэкономической деятельности, обеспечение государственной поддержки экспортеров и импортеров, проведение финансовых операций российских предприятий с партнерами в иностранных государствах, выстраивание новых цепочек поставок товаров в условиях санкционного давления и иные актуальные вопросы внешнеэкономической деятельности.Расширенное заседание Экспертного совета по развитию внешнеэкономической деятельности при комитете Госдумы по экономической политике состоится на главном экспортном форуме страны 19 октября 2023 года в зале С МВО "Манеж" по адресу: Манежная площадь, д. 1.Даты и время всех мероприятий Международного форума "Сделано в России" можно уточнить на сайте в разделе "Программа".
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, россия, форум "сделано в россии"
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экономика, Россия, Форум "Сделано в России"

Экспертный совет по ВЭД подведет итоги года на форуме "Сделано в России"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОфис АО "Российский экспортный центр" в Москве
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Расширенное заседание Экспертного совета по развитию внешнеэкономической деятельности при комитете Госдумы по экономической политике состоится на Международном форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).
"В нынешних геополитических и экономических условиях особенно важно выстроить слаженную совместную работу федеральных и региональных органов власти, профильных организаций, промышленных и торговых предприятий, общественных организаций по развитию отечественной экономики, обеспечению стабильности промышленного производства, насыщенности внутреннего рынка. Все эти задачи неразрывно связаны с вопросами внешней торговли", - говорится в сообщении.
"Наша ключевая задача - сделать комплекс мер поддержки экспортеров всеобъемлющим и долгосрочным, с одной стороны, а с другой – максимально простым и доступным для бизнеса. Именно поэтому ведется большая работа в области цифровизации сервисов, сокращения сроков и упрощения отчетности по кредитам. А программа господдержки экспортеров продлена до 2030 года", - сказал модератор сессии, сопредседатель Экспертного совета, директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга РФ Роман Чекушов.
Экспертный совет объединяет специалистов разных сфер и компетенций, чтобы вместе они выявили наиболее слабые места в организации и поддержке российского экспорта и нашли наиболее эффективные пути их преодоления.
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Участники заседания подведут итоги деятельности Экспертного совета за 2023 год, обсудят вопросы нормативного регулирования внешнеэкономической деятельности, обеспечение государственной поддержки экспортеров и импортеров, проведение финансовых операций российских предприятий с партнерами в иностранных государствах, выстраивание новых цепочек поставок товаров в условиях санкционного давления и иные актуальные вопросы внешнеэкономической деятельности.
Расширенное заседание Экспертного совета по развитию внешнеэкономической деятельности при комитете Госдумы по экономической политике состоится на главном экспортном форуме страны 19 октября 2023 года в зале С МВО "Манеж" по адресу: Манежная площадь, д. 1.
Даты и время всех мероприятий Международного форума "Сделано в России" можно уточнить на сайте в разделе "Программа".
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)ЭкономикаРоссияФорум "Сделано в России"
 
 
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