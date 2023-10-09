https://ria.ru/20231009/itogi-1901442192.html
Экспертный совет по ВЭД подведет итоги года на форуме "Сделано в России"
Экспертный совет по ВЭД подведет итоги года на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 09.10.2023
Экспертный совет по ВЭД подведет итоги года на форуме "Сделано в России"
Расширенное заседание Экспертного совета по развитию внешнеэкономической деятельности при комитете Госдумы по экономической политике состоится на Международном... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T11:01
2023-10-09T11:01
2023-10-09T11:09
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экономика
россия
форум "сделано в россии"
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Расширенное заседание Экспертного совета по развитию внешнеэкономической деятельности при комитете Госдумы по экономической политике состоится на Международном форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)."В нынешних геополитических и экономических условиях особенно важно выстроить слаженную совместную работу федеральных и региональных органов власти, профильных организаций, промышленных и торговых предприятий, общественных организаций по развитию отечественной экономики, обеспечению стабильности промышленного производства, насыщенности внутреннего рынка. Все эти задачи неразрывно связаны с вопросами внешней торговли", - говорится в сообщении."Наша ключевая задача - сделать комплекс мер поддержки экспортеров всеобъемлющим и долгосрочным, с одной стороны, а с другой – максимально простым и доступным для бизнеса. Именно поэтому ведется большая работа в области цифровизации сервисов, сокращения сроков и упрощения отчетности по кредитам. А программа господдержки экспортеров продлена до 2030 года", - сказал модератор сессии, сопредседатель Экспертного совета, директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга РФ Роман Чекушов.Экспертный совет объединяет специалистов разных сфер и компетенций, чтобы вместе они выявили наиболее слабые места в организации и поддержке российского экспорта и нашли наиболее эффективные пути их преодоления.Участники заседания подведут итоги деятельности Экспертного совета за 2023 год, обсудят вопросы нормативного регулирования внешнеэкономической деятельности, обеспечение государственной поддержки экспортеров и импортеров, проведение финансовых операций российских предприятий с партнерами в иностранных государствах, выстраивание новых цепочек поставок товаров в условиях санкционного давления и иные актуальные вопросы внешнеэкономической деятельности.Расширенное заседание Экспертного совета по развитию внешнеэкономической деятельности при комитете Госдумы по экономической политике состоится на главном экспортном форуме страны 19 октября 2023 года в зале С МВО "Манеж" по адресу: Манежная площадь, д. 1.Даты и время всех мероприятий Международного форума "Сделано в России" можно уточнить на сайте в разделе "Программа".
https://ria.ru/20231004/eksportery-1900475337.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, россия, форум "сделано в россии"
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экономика, Россия, Форум "Сделано в России"
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Расширенное заседание Экспертного совета по развитию внешнеэкономической деятельности при комитете Госдумы по экономической политике состоится на Международном форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).
"В нынешних геополитических и экономических условиях особенно важно выстроить слаженную совместную работу федеральных и региональных органов власти, профильных организаций, промышленных и торговых предприятий, общественных организаций по развитию отечественной экономики, обеспечению стабильности промышленного производства, насыщенности внутреннего рынка. Все эти задачи неразрывно связаны с вопросами внешней торговли", - говорится в сообщении.
"Наша ключевая задача - сделать комплекс мер поддержки экспортеров всеобъемлющим и долгосрочным, с одной стороны, а с другой – максимально простым и доступным для бизнеса. Именно поэтому ведется большая работа в области цифровизации сервисов, сокращения сроков и упрощения отчетности по кредитам. А программа господдержки экспортеров продлена до 2030 года", - сказал модератор сессии, сопредседатель Экспертного совета, директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга
РФ Роман Чекушов.
Экспертный совет объединяет специалистов разных сфер и компетенций, чтобы вместе они выявили наиболее слабые места в организации и поддержке российского экспорта и нашли наиболее эффективные пути их преодоления.
РЭЦ выбрал лучших экспортеров России 2023 года
Участники заседания подведут итоги деятельности Экспертного совета за 2023 год, обсудят вопросы нормативного регулирования внешнеэкономической деятельности, обеспечение государственной поддержки экспортеров и импортеров, проведение финансовых операций российских предприятий с партнерами в иностранных государствах, выстраивание новых цепочек поставок товаров в условиях санкционного давления и иные актуальные вопросы внешнеэкономической деятельности.
Расширенное заседание Экспертного совета по развитию внешнеэкономической деятельности при комитете Госдумы по экономической политике состоится на главном экспортном форуме страны 19 октября 2023 года в зале С МВО "Манеж
" по адресу: Манежная площадь, д. 1.
Даты и время всех мероприятий Международного форума "Сделано в России" можно уточнить на сайте в разделе "Программа".