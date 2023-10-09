https://ria.ru/20231009/irkutsk-1901446817.html
Возле школы в Иркутске задержали мужчину с психическим расстройством
Возле школы в Иркутске задержали мужчину с психическим расстройством - РИА Новости, 09.10.2023
Возле школы в Иркутске задержали мужчину с психическим расстройством
Дежурный экипаж Росгвардии задержал возле школы в Иркутске мужчину, который вел себя неадекватно и передали его врачам скорой помощи, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T11:17
2023-10-09T11:17
2023-10-09T11:17
происшествия
иркутск
иркутская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ИРКУТСК, 9 окт - РИА Новости. Дежурный экипаж Росгвардии задержал возле школы в Иркутске мужчину, который вел себя неадекватно и передали его врачам скорой помощи, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Иркутской области. Инцидент произошел 7 октября у здания школы №16 на улице Зверева в Иркутске. Находясь на маршруте патрулирования, экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил сигнал "тревога". Школьный охранник сообщил, что у входа в здание находится мужчина, который кричит, пугает детей и родителей. Стражи порядка оперативно прибыли на место вызова. "Поняв, что мужчина пребывает в психически неуравновешенном состоянии, росгвардейцы задержали правонарушителя и приняли решение вызвать бригаду скорой помощи", - говорится в сообщении. Также ведомство опровергло сообщение телеграм-канала Babr Mash о том, что мужчина напал на сотрудника охраны школы с ножом.
https://ria.ru/20231006/deboshir-1901022032.html
иркутск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутск, иркутская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Иркутск, Иркутская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Возле школы в Иркутске задержали мужчину с психическим расстройством
У школы в Иркутске задержали психически нездорового мужчину и передали врачам