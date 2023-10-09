https://ria.ru/20231009/infrastruktura-1901558356.html

Почти миллиард рублей направили в Оренбуржье на дорожную инфраструктуру

Почти миллиард рублей направили в Оренбуржье на дорожную инфраструктуру - РИА Новости, 09.10.2023

Почти миллиард рублей направили в Оренбуржье на дорожную инфраструктуру

Почти один миллиард рублей направили в этом году в Оренбургской области на создание надежной дорожной инфраструктуры, сообщил губернатор региона Денис Паслер в... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T17:01

2023-10-09T17:01

2023-10-09T17:01

оренбургская область

оренбургская область

денис паслер

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Почти один миллиард рублей направили в этом году в Оренбургской области на создание надежной дорожной инфраструктуры, сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем телеграм-канале. Глава области напомнил, что основная цель нацпроекта "Безопасные качественные дороги", по которому в регионе работают не один год, – сделать оренбургские дороги качественными и безопасными. "В этом году на создание надежной дорожной инфраструктуры мы направляем в общей сложности почти один миллиард рублей. На начало октября выполнено 90% запланированных мероприятий", - отметил Паслер. Он уточнил, что речь идет об установке почти двух тысяч дорожных знаков, семи тысяч сигнальных столбиков, 53 новых светофоров. Также отремонтировали и заменили 16 тысяч метров барьерного ограждения, смонтировали более шести тысяч метров нового пешеходного и барьерного ограждения и полторы тысячи метров тросового ограждения для разделения встречных потоков транспорта. "Для комфорта пешеходов обустраиваем шесть тысяч метров тротуаров, восстанавливаем 17 и строим два остановочных павильона, обеспечиваем 122 павильона автономными источниками освещения. Наносим в этом году 51 тысячу метров новой разметки на дорогах, в основном термопластиком, который более устойчив к износу и заметен в темноте", - отметил Паслер. По его словам, новая система освещения смонтирована на дорогах в селе Татарская Каргала Сакмарского района и в районном центре Октябрьское. "Впервые на региональных дорогах устанавливаются "шериф-балки". В темное время суток эти устройства имитируют работу проблесковых маячков автомобиля ДПС. До конца года работы будут завершены. Они ведутся совместно с ГИБДД, отрабатываются участки с повышенной аварийностью", - пишет губернатор. Глава региона добавил, что реализация всего комплекса мероприятий по обновлению и техническому оснащению дорожно-транспортной инфраструктуры будет способствовать уменьшению числа дорожных аварий и травматизма всех участников движения.

https://ria.ru/20230927/zavod-1898962291.html

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

оренбургская область, денис паслер