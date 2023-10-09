https://ria.ru/20231009/ierusalim-1901574971.html

Число пострадавших при обстреле в районе Иерусалима возросло до десяти

Число пострадавших при обстреле в районе Иерусалима возросло до десяти - РИА Новости, 09.10.2023

Число пострадавших при обстреле в районе Иерусалима возросло до десяти

Число пострадавших из-за ракетного обстрела в районе Иерусалима возросло до 10, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщила в понедельник газета... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T18:02

2023-10-09T18:02

2023-10-09T18:18

иерусалим

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

россия

израиль

биньямин нетаньяху

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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Число пострадавших из-за ракетного обстрела в районе Иерусалима возросло до 10, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщила в понедельник газета Haaretz."Десять человек пострадали в районе Иерусалима после ракетного обстрела города, из них двое получили серьезные ранения", - пишет издание.Ранее бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что выпустили ракеты в направлении Иерусалима в ответ на обстрелы жилых домов в секторе Газа.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html

https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html

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иерусалим, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, россия, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, оон