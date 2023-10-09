https://ria.ru/20231009/ierusalim-1901561972.html
ХАМАС выпустило ракеты в направлении Иерусалима
ХАМАС выпустило ракеты в направлении Иерусалима - РИА Новости, 09.10.2023
ХАМАС выпустило ракеты в направлении Иерусалима
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что выпустили ракеты в направлении Иерусалима. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T17:16
2023-10-09T17:16
2023-10-09T17:28
в мире
иерусалим
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 9 окт - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что выпустили ракеты в направлении Иерусалима."В ответ на обстрелы жилых домов бригады "Аль-Кассам" обстреляли оккупированный Иерусалим ракетным залпом", - говорится в заявлении бригад.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800 человек, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.Палестино-израильский конфликт, связанными с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231009/zhirinovskiy-1901536593.html
https://ria.ru/20231009/rossiyane-1901559136.html
иерусалим
РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901554353_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2ccf55eaa0fac79012f0993b5715c8a4.jpg
Истребители ЦАХАЛ атакуют цели в районе Газы
Истребители ЦАХАЛ атакуют цели в районе Газы
2023-10-09T17:16
true
PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иерусалим, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Иерусалим, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС выпустило ракеты в направлении Иерусалима
Бригады "Аль-Кассам" выпустили ракеты в направлении Иерусалима
КАИР, 9 окт - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что выпустили ракеты в направлении Иерусалима.
"В ответ на обстрелы жилых домов бригады "Аль-Кассам" обстреляли оккупированный Иерусалим ракетным залпом", - говорится в заявлении бригад.
Утром 7 октября Израиль
подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху
в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800 человек, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.
"Жириновский" назвал причину конфликта между Израилем и ХАМАС
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Россия
призывает Израиль и Палестину
прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов
.
Палестино-израильский конфликт, связанными с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН
при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Посольство сообщило о четверых россиянах, пропавших без вести в Израиле