https://ria.ru/20231009/ierusalim-1901561972.html

ХАМАС выпустило ракеты в направлении Иерусалима

ХАМАС выпустило ракеты в направлении Иерусалима - РИА Новости, 09.10.2023

ХАМАС выпустило ракеты в направлении Иерусалима

Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что выпустили ракеты в направлении Иерусалима. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T17:16

2023-10-09T17:16

2023-10-09T17:28

в мире

иерусалим

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 9 окт - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что выпустили ракеты в направлении Иерусалима."В ответ на обстрелы жилых домов бригады "Аль-Кассам" обстреляли оккупированный Иерусалим ракетным залпом", - говорится в заявлении бригад.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800 человек, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.Палестино-израильский конфликт, связанными с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231009/zhirinovskiy-1901536593.html

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иерусалим

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Истребители ЦАХАЛ атакуют цели в районе Газы Истребители ЦАХАЛ атакуют цели в районе Газы 2023-10-09T17:16 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иерусалим, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году