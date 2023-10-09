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СМИ: экс-главу МИД Грузии госпитализировали во Львовской области - РИА Новости, 09.10.2023
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11:21 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/gruziya-1901447502.html
СМИ: экс-главу МИД Грузии госпитализировали во Львовской области
СМИ: экс-главу МИД Грузии госпитализировали во Львовской области - РИА Новости, 09.10.2023
СМИ: экс-главу МИД Грузии госпитализировали во Львовской области
Экс-министр иностранных дел Грузии Эка Ткешелашвили госпитализирована после ДТП во Львовской области, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T11:21
2023-10-09T11:21
в мире
грузия
украина
львовская область
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Грузии Эка Ткешелашвили госпитализирована после ДТП во Львовской области, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. "ДТП случилось вчера, 8 октября. Эка Ткешелашвили ехала на автомобиле Audi A8, ей навстречу выехал автомобиль марки Hyundai. В результате столкновения водитель автомобиля Hyundai погиб на месте пришествия. Экс-министр иностранных дел Грузии Эка Ткешелашвили была госпитализирована с диагнозом перелом левого предплечья, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки",- приводит слова источника издание в своем Telegram-канале. Отмечается, что за рулем Audi была не Ткешелашвили, а некий мужчина. Издание также опубликовало фото с места ДТП, которое произошло на трассе Львов-Чоп.
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в мире, грузия, украина, львовская область
В мире, Грузия, Украина, Львовская область
СМИ: экс-главу МИД Грузии госпитализировали во Львовской области

"Страна": экс-глава МИД Грузии Ткешелашвили пострадала в ДТП под Львовом

© РИА Новости / Игорь Маслов | Перейти в медиабанкМашина скорой медицинской помощи на Украине
Машина скорой медицинской помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Машина скорой медицинской помощи на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Грузии Эка Ткешелашвили госпитализирована после ДТП во Львовской области, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
"ДТП случилось вчера, 8 октября. Эка Ткешелашвили ехала на автомобиле Audi A8, ей навстречу выехал автомобиль марки Hyundai. В результате столкновения водитель автомобиля Hyundai погиб на месте пришествия. Экс-министр иностранных дел Грузии Эка Ткешелашвили была госпитализирована с диагнозом перелом левого предплечья, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки",- приводит слова источника издание в своем Telegram-канале.
Отмечается, что за рулем Audi была не Ткешелашвили, а некий мужчина. Издание также опубликовало фото с места ДТП, которое произошло на трассе Львов-Чоп.
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