https://ria.ru/20231009/gruziya-1901447502.html

СМИ: экс-главу МИД Грузии госпитализировали во Львовской области

СМИ: экс-главу МИД Грузии госпитализировали во Львовской области - РИА Новости, 09.10.2023

СМИ: экс-главу МИД Грузии госпитализировали во Львовской области

Экс-министр иностранных дел Грузии Эка Ткешелашвили госпитализирована после ДТП во Львовской области, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T11:21

2023-10-09T11:21

2023-10-09T11:21

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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Грузии Эка Ткешелашвили госпитализирована после ДТП во Львовской области, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. "ДТП случилось вчера, 8 октября. Эка Ткешелашвили ехала на автомобиле Audi A8, ей навстречу выехал автомобиль марки Hyundai. В результате столкновения водитель автомобиля Hyundai погиб на месте пришествия. Экс-министр иностранных дел Грузии Эка Ткешелашвили была госпитализирована с диагнозом перелом левого предплечья, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки",- приводит слова источника издание в своем Telegram-канале. Отмечается, что за рулем Audi была не Ткешелашвили, а некий мужчина. Издание также опубликовало фото с места ДТП, которое произошло на трассе Львов-Чоп.

https://ria.ru/20230707/posol-1882699908.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, грузия, украина, львовская область