https://ria.ru/20231009/granty-1901592753.html
Старт приема заявок на гранты до 10 миллионов рублей объявили в Подмосковье
Старт приема заявок на гранты до 10 миллионов рублей объявили в Подмосковье - РИА Новости, 09.10.2023
Старт приема заявок на гранты до 10 миллионов рублей объявили в Подмосковье
В Московской области стартовал конкурс на получение грантов правительства в сферах науки, технологий, техники и инноваций. Максимальный размер поддержки – 10... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T19:00
2023-10-09T19:00
2023-10-09T20:01
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901591719_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_42edf0aa076545a3bd75b05a53345060.jpg
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В Московской области стартовал конкурс на получение грантов правительства в сферах науки, технологий, техники и инноваций. Максимальный размер поддержки – 10 миллионов рублей, сообщил телеканал "360".По словам зампредседателя правительства — министра инвестиций, промышленности и и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, прием заявок будет открыт до 9 ноября. Минимальный размер софинансирования проекта грантополучателем должен составлять не менее 20% от полученной суммы.Отмечается, что грантовую поддержку на сумму 435 миллионов рублей получили уже более 100 проектов.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901591719_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_09090d1588544d6616132946636b97cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)