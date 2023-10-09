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Старт приема заявок на гранты до 10 миллионов рублей объявили в Подмосковье

Старт приема заявок на гранты до 10 миллионов рублей объявили в Подмосковье - РИА Новости, 09.10.2023

Старт приема заявок на гранты до 10 миллионов рублей объявили в Подмосковье

В Московской области стартовал конкурс на получение грантов правительства в сферах науки, технологий, техники и инноваций. Максимальный размер поддержки – 10... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T19:00

2023-10-09T19:00

2023-10-09T20:01

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В Московской области стартовал конкурс на получение грантов правительства в сферах науки, технологий, техники и инноваций. Максимальный размер поддержки – 10 миллионов рублей, сообщил телеканал "360".По словам зампредседателя правительства — министра инвестиций, промышленности и и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, прием заявок будет открыт до 9 ноября. Минимальный размер софинансирования проекта грантополучателем должен составлять не менее 20% от полученной суммы.Отмечается, что грантовую поддержку на сумму 435 миллионов рублей получили уже более 100 проектов.

московская область (подмосковье)

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)