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Старт приема заявок на гранты до 10 миллионов рублей объявили в Подмосковье - РИА Новости, 09.10.2023
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Новости Подмосковья
 
19:00 09.10.2023 (обновлено: 20:01 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/granty-1901592753.html
Старт приема заявок на гранты до 10 миллионов рублей объявили в Подмосковье
Старт приема заявок на гранты до 10 миллионов рублей объявили в Подмосковье - РИА Новости, 09.10.2023
Старт приема заявок на гранты до 10 миллионов рублей объявили в Подмосковье
В Московской области стартовал конкурс на получение грантов правительства в сферах науки, технологий, техники и инноваций. Максимальный размер поддержки – 10... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T19:00
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новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В Московской области стартовал конкурс на получение грантов правительства в сферах науки, технологий, техники и инноваций. Максимальный размер поддержки – 10 миллионов рублей, сообщил телеканал "360".По словам зампредседателя правительства — министра инвестиций, промышленности и и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, прием заявок будет открыт до 9 ноября. Минимальный размер софинансирования проекта грантополучателем должен составлять не менее 20% от полученной суммы.Отмечается, что грантовую поддержку на сумму 435 миллионов рублей получили уже более 100 проектов.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Старт приема заявок на гранты до 10 миллионов рублей объявили в Подмосковье

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства Московской области - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
Заместитель председателя правительства Московской области - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В Московской области стартовал конкурс на получение грантов правительства в сферах науки, технологий, техники и инноваций. Максимальный размер поддержки – 10 миллионов рублей, сообщил телеканал "360".
По словам зампредседателя правительства — министра инвестиций, промышленности и и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, прием заявок будет открыт до 9 ноября. Минимальный размер софинансирования проекта грантополучателем должен составлять не менее 20% от полученной суммы.
Отмечается, что грантовую поддержку на сумму 435 миллионов рублей получили уже более 100 проектов.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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