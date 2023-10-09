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Симоньян напомнила, что Россия однажды отказалась от Гавайев - РИА Новости, 09.10.2023
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03:05 09.10.2023 (обновлено: 05:30 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/gavayi-1901383643.html
Симоньян напомнила, что Россия однажды отказалась от Гавайев
Симоньян напомнила, что Россия однажды отказалась от Гавайев - РИА Новости, 09.10.2023
Симоньян напомнила, что Россия однажды отказалась от Гавайев
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя речь российского лидера Владимира Путина на "Валдае", заявила, что РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T03:05
2023-10-09T05:30
россия
гавайи
российская империя
маргарита симоньян
владимир путин
владимир соловьев (телеведущий)
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя речь российского лидера Владимира Путина на "Валдае", заявила, что России чужды имперские амбиции — когда-то она отказалась от Гавайев. На прошлой неделе Путин выступил на площадке международного клуба "Валдай", обозначив шесть принципов, к которым стремится Россия и к соблюдению которых приглашает остальных. Среди них — открытость мира, его многообразие, максимальная представительность, всеобщая безопасность, справедливость для всех и равноправие. Симоньян заявила, что эта речь была потрясающим анализом ситуации в мире.Говоря о странах, обвиняющих Россию в имперских амбициях, Симоньян подчеркнула, что эти страны очень плохо знают историю, Россия — не империалистическая страна и никогда не была ею."Россия стала вот такой самой большой страной в мире благодаря территориям, государствам, образованиям неким национальным, социокультурным, которые просились по разным причинам в Российскую Империю сами. Более того, Российская Империя много раз в своей истории отказывалась от лакомых кусочков: вот все ли знают, что мы отказались в какой-то момент от Гавайев? Прекрасные были бы у нас сейчас Гавайи", - заявила Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1".
https://ria.ru/20231009/simonyan-1901382921.html
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гавайи
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россия, гавайи, российская империя, маргарита симоньян, владимир путин, владимир соловьев (телеведущий)
Россия, Гавайи, Российская империя, Маргарита Симоньян, Владимир Путин, Владимир Соловьев (телеведущий)
Симоньян напомнила, что Россия однажды отказалась от Гавайев

Симоньян: России чужды имперские амбиции, однажды она даже отказалась от Гавайев

© РИА Новости / RT | Перейти в медиабанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / RT
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Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян . Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя речь российского лидера Владимира Путина на "Валдае", заявила, что России чужды имперские амбиции — когда-то она отказалась от Гавайев.
На прошлой неделе Путин выступил на площадке международного клуба "Валдай", обозначив шесть принципов, к которым стремится Россия и к соблюдению которых приглашает остальных. Среди них — открытость мира, его многообразие, максимальная представительность, всеобщая безопасность, справедливость для всех и равноправие. Симоньян заявила, что эта речь была потрясающим анализом ситуации в мире.
Говоря о странах, обвиняющих Россию в имперских амбициях, Симоньян подчеркнула, что эти страны очень плохо знают историю, Россия — не империалистическая страна и никогда не была ею.
"Россия стала вот такой самой большой страной в мире благодаря территориям, государствам, образованиям неким национальным, социокультурным, которые просились по разным причинам в Российскую Империю сами. Более того, Российская Империя много раз в своей истории отказывалась от лакомых кусочков: вот все ли знают, что мы отказались в какой-то момент от Гавайев? Прекрасные были бы у нас сейчас Гавайи", - заявила Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1".
Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Симоньян оценила речь Путина на "Валдае"
02:45
 
РоссияГавайиРоссийская империяМаргарита СимоньянВладимир ПутинВладимир Соловьев (телеведущий)
 
 
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