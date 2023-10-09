https://ria.ru/20231009/gavayi-1901383643.html

Симоньян напомнила, что Россия однажды отказалась от Гавайев

Симоньян напомнила, что Россия однажды отказалась от Гавайев - РИА Новости, 09.10.2023

Симоньян напомнила, что Россия однажды отказалась от Гавайев

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя речь российского лидера Владимира Путина на "Валдае", заявила, что РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T03:05

2023-10-09T03:05

2023-10-09T05:30

россия

гавайи

российская империя

маргарита симоньян

владимир путин

владимир соловьев (телеведущий)

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя речь российского лидера Владимира Путина на "Валдае", заявила, что России чужды имперские амбиции — когда-то она отказалась от Гавайев. На прошлой неделе Путин выступил на площадке международного клуба "Валдай", обозначив шесть принципов, к которым стремится Россия и к соблюдению которых приглашает остальных. Среди них — открытость мира, его многообразие, максимальная представительность, всеобщая безопасность, справедливость для всех и равноправие. Симоньян заявила, что эта речь была потрясающим анализом ситуации в мире.Говоря о странах, обвиняющих Россию в имперских амбициях, Симоньян подчеркнула, что эти страны очень плохо знают историю, Россия — не империалистическая страна и никогда не была ею."Россия стала вот такой самой большой страной в мире благодаря территориям, государствам, образованиям неким национальным, социокультурным, которые просились по разным причинам в Российскую Империю сами. Более того, Российская Империя много раз в своей истории отказывалась от лакомых кусочков: вот все ли знают, что мы отказались в какой-то момент от Гавайев? Прекрасные были бы у нас сейчас Гавайи", - заявила Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1".

https://ria.ru/20231009/simonyan-1901382921.html

россия

гавайи

российская империя

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россия, гавайи, российская империя, маргарита симоньян, владимир путин, владимир соловьев (телеведущий)