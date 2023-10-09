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В Париже сообщили, что в плен к ХАМАС могли попасть восемь французов - РИА Новости, 09.10.2023
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15:02 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/frantsiya-1901522818.html
В Париже сообщили, что в плен к ХАМАС могли попасть восемь французов
В Париже сообщили, что в плен к ХАМАС могли попасть восемь французов - РИА Новости, 09.10.2023
В Париже сообщили, что в плен к ХАМАС могли попасть восемь французов
Восемь французских граждан до сих пор не обнаружены и могли быть захвачены в плен ХАМАС, сообщил депутат Мейер Хабиб, представляющий французов, проживающих за... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T15:02
2023-10-09T15:02
в мире
израиль
россия
палестина
биньямин нетаньяху
михаил богданов
василий небензя
хамас
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ПАРИЖ, 9 окт - РИА Новости. Восемь французских граждан до сих пор не обнаружены и могли быть захвачены в плен ХАМАС, сообщил депутат Мейер Хабиб, представляющий французов, проживающих за рубежом, включая Израиль, в соцсети X. "По меньшей мере восемь французов пропали или были взяты в плен ХАМАС", - написал депутат. Накануне политик сообщил, что 26-летний франко-израильский гражданин мог попасть в плен к ХАМАС. По информации политика, молодой человек родом из Бордо был на музыкальном фестивале в пустыне на юге Израиля, который стал одной из целей авиаударов. В понедельник Хабиб написал, что отец 26-летнего молодого человека подтвердил, что тот находится в плену. Хабиб обратился к Международному Красному Кресту с просьбой обеспечить безопасность француза, а также всех взятых в плен. "Франция должна открыто заявить об ответственности ХАМАС за безопасность французов и использовать все возможные средства для их освобождения и отправки на родину живыми", - добавил он. В воскресенье французский МИД сообщил о гибели одного гражданина страны в ходе атак ХАМАС против Израиля. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2300. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231009/plennye-1901517993.html
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в мире, израиль, россия, палестина, биньямин нетаньяху, михаил богданов, василий небензя, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Михаил Богданов, Василий Небензя, Хамас, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Париже сообщили, что в плен к ХАМАС могли попасть восемь французов

Депутат Мейер Хабиб: в плен к ХАМАС могли попасть восемь французов

© AP Photo / Abed Abu ReashПалестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Abed Abu Reash
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 9 окт - РИА Новости. Восемь французских граждан до сих пор не обнаружены и могли быть захвачены в плен ХАМАС, сообщил депутат Мейер Хабиб, представляющий французов, проживающих за рубежом, включая Израиль, в соцсети X.
"По меньшей мере восемь французов пропали или были взяты в плен ХАМАС", - написал депутат.
Палестинские бойцы на захваченном израильском танке - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Катар обсуждает с ХАМАС обмен пленных израильтян на палестинцев, пишут СМИ
Вчера, 14:45
Накануне политик сообщил, что 26-летний франко-израильский гражданин мог попасть в плен к ХАМАС. По информации политика, молодой человек родом из Бордо был на музыкальном фестивале в пустыне на юге Израиля, который стал одной из целей авиаударов.
В понедельник Хабиб написал, что отец 26-летнего молодого человека подтвердил, что тот находится в плену.
Хабиб обратился к Международному Красному Кресту с просьбой обеспечить безопасность француза, а также всех взятых в плен.
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта
Инфографика
"Франция должна открыто заявить об ответственности ХАМАС за безопасность французов и использовать все возможные средства для их освобождения и отправки на родину живыми", - добавил он.
В воскресенье французский МИД сообщил о гибели одного гражданина страны в ходе атак ХАМАС против Израиля.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2300.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Последствия новых ударов Израиля по Газе
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Вчера, 13:12
 
В миреИзраильРоссияПалестинаБиньямин НетаньяхуМихаил БогдановВасилий НебензяХамасООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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