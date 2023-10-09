https://ria.ru/20231009/frantsiya-1901522818.html

В Париже сообщили, что в плен к ХАМАС могли попасть восемь французов

В Париже сообщили, что в плен к ХАМАС могли попасть восемь французов - РИА Новости, 09.10.2023

В Париже сообщили, что в плен к ХАМАС могли попасть восемь французов

Восемь французских граждан до сих пор не обнаружены и могли быть захвачены в плен ХАМАС, сообщил депутат Мейер Хабиб, представляющий французов, проживающих за... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T15:02

2023-10-09T15:02

2023-10-09T15:02

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россия

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ПАРИЖ, 9 окт - РИА Новости. Восемь французских граждан до сих пор не обнаружены и могли быть захвачены в плен ХАМАС, сообщил депутат Мейер Хабиб, представляющий французов, проживающих за рубежом, включая Израиль, в соцсети X. "По меньшей мере восемь французов пропали или были взяты в плен ХАМАС", - написал депутат. Накануне политик сообщил, что 26-летний франко-израильский гражданин мог попасть в плен к ХАМАС. По информации политика, молодой человек родом из Бордо был на музыкальном фестивале в пустыне на юге Израиля, который стал одной из целей авиаударов. В понедельник Хабиб написал, что отец 26-летнего молодого человека подтвердил, что тот находится в плену. Хабиб обратился к Международному Красному Кресту с просьбой обеспечить безопасность француза, а также всех взятых в плен. "Франция должна открыто заявить об ответственности ХАМАС за безопасность французов и использовать все возможные средства для их освобождения и отправки на родину живыми", - добавил он. В воскресенье французский МИД сообщил о гибели одного гражданина страны в ходе атак ХАМАС против Израиля. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2300. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231009/plennye-1901517993.html

https://ria.ru/20231009/plennye-1901486621.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, россия, палестина, биньямин нетаньяху, михаил богданов, василий небензя, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году