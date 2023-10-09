https://ria.ru/20231009/forum-1901430632.html

Путин поприветствовал участников форума "Российская энергетическая неделя"

Путин поприветствовал участников форума "Российская энергетическая неделя" - РИА Новости, 09.10.2023

Путин поприветствовал участников форума "Российская энергетическая неделя"

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей VI Международного форума "Российская энергетическая неделя", отметив, что международное... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T10:21

2023-10-09T10:21

2023-10-09T10:21

экономика

россия

владимир путин

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858711565_0:38:3070:1765_1920x0_80_0_0_5a8cc94038e253db0d2d09b61c53d704.jpg

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей VI Международного форума "Российская энергетическая неделя", отметив, что международное сотрудничество в области энергетики развивается, несмотря на геополитическую обстановку, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Сердечно приветствую всех участников и гостей форума. За прошедшие годы он по праву стал одной из самых заметных международных площадок для обсуждения актуальных вопросов, касающихся энергетики и топливной промышленности. Здесь руководители ведущих компаний и научных институтов, политики и эксперты из России и зарубежных стран оценивают тенденции и перспективы развития ТЭК, обмениваются мнениями о технологических вызовах, стоящих перед отраслью, рассматривают проблемы экологии и изменения климата", - говорится в приветствии. "По традиции особое внимание будет уделено международному энергетическому сотрудничеству. Несмотря на современные геополитические условия, это направление сегодня активно развивается. И от того, насколько эффективно будет использован потенциал такого партнерства, напрямую зависит экономический рост, научно-технический прогресс и повышение качества жизни людей во всем мире", - добавляется в телеграмме. В рамках форума "Российская энергетическая неделя" будут представлены достижения, которые определяют завтрашний день как российской, так и глобальной энергетики. Прозвучат доклады о ближайших и долгосрочных приоритетах нефтяной, газовой, угольной промышленности и электроэнергетики. Состоятся дискуссии об укреплении технологического суверенитета России, о цифровой трансформации отечественного ТЭК. Президент также добавил, что выработанные в ходе форума рекомендации и заключенные на его полях соглашения послужат укреплению взаимодействия в этой стратегической сфере и построению благополучного будущего. Он пожелал участникам и гостям плодотворного общения и новых успехов.

https://ria.ru/20231007/putin-1901172434.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, владимир путин, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023