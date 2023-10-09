https://ria.ru/20231009/forum-1901430632.html
Путин поприветствовал участников форума "Российская энергетическая неделя"
Путин поприветствовал участников форума "Российская энергетическая неделя" - РИА Новости, 09.10.2023
Путин поприветствовал участников форума "Российская энергетическая неделя"
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей VI Международного форума "Российская энергетическая неделя", отметив, что международное... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T10:21
2023-10-09T10:21
2023-10-09T10:21
экономика
россия
владимир путин
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей VI Международного форума "Российская энергетическая неделя", отметив, что международное сотрудничество в области энергетики развивается, несмотря на геополитическую обстановку, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Сердечно приветствую всех участников и гостей форума. За прошедшие годы он по праву стал одной из самых заметных международных площадок для обсуждения актуальных вопросов, касающихся энергетики и топливной промышленности. Здесь руководители ведущих компаний и научных институтов, политики и эксперты из России и зарубежных стран оценивают тенденции и перспективы развития ТЭК, обмениваются мнениями о технологических вызовах, стоящих перед отраслью, рассматривают проблемы экологии и изменения климата", - говорится в приветствии. "По традиции особое внимание будет уделено международному энергетическому сотрудничеству. Несмотря на современные геополитические условия, это направление сегодня активно развивается. И от того, насколько эффективно будет использован потенциал такого партнерства, напрямую зависит экономический рост, научно-технический прогресс и повышение качества жизни людей во всем мире", - добавляется в телеграмме. В рамках форума "Российская энергетическая неделя" будут представлены достижения, которые определяют завтрашний день как российской, так и глобальной энергетики. Прозвучат доклады о ближайших и долгосрочных приоритетах нефтяной, газовой, угольной промышленности и электроэнергетики. Состоятся дискуссии об укреплении технологического суверенитета России, о цифровой трансформации отечественного ТЭК. Президент также добавил, что выработанные в ходе форума рекомендации и заключенные на его полях соглашения послужат укреплению взаимодействия в этой стратегической сфере и построению благополучного будущего. Он пожелал участникам и гостям плодотворного общения и новых успехов.
https://ria.ru/20231007/putin-1901172434.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
Экономика, Россия, Владимир Путин, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023
Путин поприветствовал участников форума "Российская энергетическая неделя"
Путин: энергетическое сотрудничество развивается, несмотря на геополитику
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей VI Международного форума "Российская энергетическая неделя", отметив, что международное сотрудничество в области энергетики развивается, несмотря на геополитическую обстановку, соответствующая телеграмма
опубликована на сайте Кремля.
"Сердечно приветствую всех участников и гостей форума. За прошедшие годы он по праву стал одной из самых заметных международных площадок для обсуждения актуальных вопросов, касающихся энергетики и топливной промышленности. Здесь руководители ведущих компаний и научных институтов, политики и эксперты из России и зарубежных стран оценивают тенденции и перспективы развития ТЭК, обмениваются мнениями о технологических вызовах, стоящих перед отраслью, рассматривают проблемы экологии и изменения климата", - говорится в приветствии.
"По традиции особое внимание будет уделено международному энергетическому сотрудничеству. Несмотря на современные геополитические условия, это направление сегодня активно развивается. И от того, насколько эффективно будет использован потенциал такого партнерства, напрямую зависит экономический рост, научно-технический прогресс и повышение качества жизни людей во всем мире", - добавляется в телеграмме.
В рамках форума "Российская энергетическая неделя" будут представлены достижения, которые определяют завтрашний день как российской, так и глобальной энергетики. Прозвучат доклады о ближайших и долгосрочных приоритетах нефтяной, газовой, угольной промышленности и электроэнергетики. Состоятся дискуссии об укреплении технологического суверенитета России, о цифровой трансформации отечественного ТЭК.
Путин заявил о планах создать рабочую группу по сотрудничеству в энергетике
Президент также добавил, что выработанные в ходе форума рекомендации и заключенные на его полях соглашения послужат укреплению взаимодействия в этой стратегической сфере и построению благополучного будущего.
Он пожелал участникам и гостям плодотворного общения и новых успехов.