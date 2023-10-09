https://ria.ru/20231009/finansirovanie-1901375117.html

Боррель заявил о неопределенности финансирования Украины со стороны США

Боррель заявил о неопределенности финансирования Украины со стороны США - РИА Новости, 09.10.2023

Боррель заявил о неопределенности финансирования Украины со стороны США

Последние события в США свидетельствуют о неопределенности финансирования Украины со стороны Вашингтона, признал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T00:12

2023-10-09T00:12

2023-10-09T02:04

украина

сша

киев

жозеп боррель

джо байден

шарль мишель

евросоюз

евросовет

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БРЮССЕЛЬ, 9 окт - РИА Новости. Последние события в США свидетельствуют о неопределенности финансирования Украины со стороны Вашингтона, признал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.В начале октября контролируемая республиканцами нижняя палата конгресса одобрила во избежание шатдауна – приостановки работы федерального правительства - 45-дневный бюджет, но без ассигнований на нужды украинцев. По утверждению главы Евросовета Шарля Мишеля, президент США Джо Байден несколько дней назад заверил европейских партнеров, что продолжит поддерживать Киев в долгосрочной перспективе. "Несмотря на сильную вовлеченность администрации Байдена, это порождает неопределенность по будущему финансирования этой страны со стороны США. В краткосрочной перспективе мы не сможем компенсировать отсутствие поддержки США, рассчитываем, что наши друзья и союзники быстро найдут пути выхода из тупика", - написал Боррель в своем блоге на странице европейской внешнеполитической службы.Такая ситуация, по словам чиновника, "усиливает ответственность ЕС".При этом он привел последние данные, согласно которым финансовые обязательства Евросоюза и государств-членов в отношении Украины составляют 82 миллиарда евро, включая 25 миллиардов евро на военные расходы. Он выразил надежду, что государства ЕС смогут до конца текущего года договориться об изменении общеевропейского бюджета на период 2024-2027 и включить туда расходы на Украину в размере 50 миллиардов евро.Общая сумма макрофинансовой помощи ЕС Украине на 2023 год составляет 18 миллиардов евро, помощь оказывается ежемесячными платежами в размере 1,5 миллиарда евро. Еврокомиссия также предложила заложить в бюджет ЕС дополнительно 50 миллиардов евро на период с 2024 по 2027 годы (17 миллиардов в виде грантов и 33 миллиарда кредитов) для Украины. Однако, как сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, начиная с 2024 года европейская помощь не будет безусловной, для получения финансирования ЕС Киев обязан подготовить план реформ и инвестиций.

https://radiosputnik.ria.ru/20231008/oruzhie-1901340845.html

https://ria.ru/20231008/ugroza-1901250773.html

украина

сша

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украина, сша, киев, жозеп боррель, джо байден, шарль мишель, евросоюз, евросовет, еврокомиссия