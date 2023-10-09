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Фильм "Повелитель ветра" возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные - РИА Новости, 09.10.2023
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Культура
 
01:18 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/film-1901379130.html
Фильм "Повелитель ветра" возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные
Фильм "Повелитель ветра" возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные - РИА Новости, 09.10.2023
Фильм "Повелитель ветра" возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные
Российский фильм "Повелитель ветра" возглавил кинопрокат со сборами в 121,3 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T01:18
2023-10-09T01:18
культура
федор конюхов
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федор бондарчук
сильвестр сталлоне
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Российский фильм "Повелитель ветра" возглавил кинопрокат со сборами в 121,3 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. В фильме о путешественнике Федоре Конюхове, который в 2016 году поставил мировой рекорд, пролетев вокруг планеты всего за 11 дней 4 часа 20 минут, продюсером и исполнителем главной роли выступает Федор Бондарчук. Вторую строчку занял боевик "Неудержимые 4" со сборами в 29 миллионов. В картине снялись Джейсон Стэйтем, Сильвестр Сталлоне, Меган Фокс и другие. Следующей в рейтинге идет комедия "Дурные деньги", собравшая 21,3 миллиона. На четвертой строчке - приключенческий фильм для всей семьи "Школа магических зверей: Тайна Подземелья", собравший 17 миллионов рублей. Замыкает список комедийная мелодрама "Великая ирония" со сборами в 16,7 миллиона рублей.
https://ria.ru/20231003/kino-1900170646.html
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федор конюхов, снг, федор бондарчук, сильвестр сталлоне, россия
Культура, Федор Конюхов, СНГ, Федор Бондарчук, Сильвестр Сталлоне, Россия
Фильм "Повелитель ветра" возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные

"Повелитель ветра" возглавил прокат в России и СНГ, собрав 121,3 миллиона рублей

Постер к фильму "Повелитель ветра"
Постер к фильму Повелитель ветра
Постер к фильму "Повелитель ветра" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Российский фильм "Повелитель ветра" возглавил кинопрокат со сборами в 121,3 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com.
В фильме о путешественнике Федоре Конюхове, который в 2016 году поставил мировой рекорд, пролетев вокруг планеты всего за 11 дней 4 часа 20 минут, продюсером и исполнителем главной роли выступает Федор Бондарчук.
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Вторую строчку занял боевик "Неудержимые 4" со сборами в 29 миллионов. В картине снялись Джейсон Стэйтем, Сильвестр Сталлоне, Меган Фокс и другие.
Следующей в рейтинге идет комедия "Дурные деньги", собравшая 21,3 миллиона.
На четвертой строчке - приключенческий фильм для всей семьи "Школа магических зверей: Тайна Подземелья", собравший 17 миллионов рублей.
Замыкает список комедийная мелодрама "Великая ирония" со сборами в 16,7 миллиона рублей.
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КультураФедор КонюховСНГФедор БондарчукСильвестр СталлонеРоссия
 
 
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