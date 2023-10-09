https://ria.ru/20231009/film-1901379130.html

Фильм "Повелитель ветра" возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные

Фильм "Повелитель ветра" возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные - РИА Новости, 09.10.2023

Фильм "Повелитель ветра" возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные

Российский фильм "Повелитель ветра" возглавил кинопрокат со сборами в 121,3 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T01:18

2023-10-09T01:18

2023-10-09T01:18

культура

федор конюхов

снг

федор бондарчук

сильвестр сталлоне

россия

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Российский фильм "Повелитель ветра" возглавил кинопрокат со сборами в 121,3 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. В фильме о путешественнике Федоре Конюхове, который в 2016 году поставил мировой рекорд, пролетев вокруг планеты всего за 11 дней 4 часа 20 минут, продюсером и исполнителем главной роли выступает Федор Бондарчук. Вторую строчку занял боевик "Неудержимые 4" со сборами в 29 миллионов. В картине снялись Джейсон Стэйтем, Сильвестр Сталлоне, Меган Фокс и другие. Следующей в рейтинге идет комедия "Дурные деньги", собравшая 21,3 миллиона. На четвертой строчке - приключенческий фильм для всей семьи "Школа магических зверей: Тайна Подземелья", собравший 17 миллионов рублей. Замыкает список комедийная мелодрама "Великая ирония" со сборами в 16,7 миллиона рублей.

https://ria.ru/20231003/kino-1900170646.html

https://ria.ru/20230930/film-1899685731.html

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федор конюхов, снг, федор бондарчук, сильвестр сталлоне, россия